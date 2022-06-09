Воины 57-й бригады уничтожили группу российских военнослужащих, капитана Юрия Дорохова и лейтенанта Эдуарда Саижеева. ФОТОрепортаж 18+
Украинские воины из 57-й бригады ликвидировали группу российских оккупантов. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Журналист опубликовал соответствующие фото ликвидированных российских оккупантов.
"Российские военнослужащие Юрий Дорохов и лейтенант Эдуард Саижеев отдыхают, удобно расположившись в блиндаже и быстро отрытых окопах. У них все хорошо, настроение бодрое, ведь спецоперация идет по плану. Спасибо за незабываемый репортаж из Луганской области 57-й бригаде" – рассказал Бутусов.
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убили и убили. Зарыть и все.
Только конченое зверье над трупами издевается и над матерями - какими бы плохими они не были.
"не загинув, а пропав безвісти"
https://twitter.com/i/status/1534673557925634048
https://twitter.com/i/status/1534673855234580481
Можно сказать, что путин их убил.
А от оце вже дуже погано: https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/9/7351536/ Окупанти звозять свої сім'ї в Херсонську область: переконують, що вони там назавжди
Хіба в рашці були закриті кордони, чи не було інтернету та банків?
Чому тисячі кацапів спромоглися стати тими ж айтішниками та зробити собі цілком пристойний рівень життя і можливість мандрувати по світу, а ці потвори натомість свідомо пішли до лав російського війська гвалтівників та мародерів?
Так що лежать вони в цій канаві цілком заслужено.
Так и запишем, подохли за непонятную спецоперацию им. Вовы )(уйлушкина.
Самый прикол начнется после правления этого баламута )(уйлушкина ..когда новый император России, вынужден будет налаживать отношения с Европой и Америкой, и начнется откат..... Тогда выяснится, что все эти русские Ванюхи подыхали в Украине зазря....
Кабзон і Жирік ждут рєбят...