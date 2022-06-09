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Новости Фото Война
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Воины 57-й бригады уничтожили группу российских военнослужащих, капитана Юрия Дорохова и лейтенанта Эдуарда Саижеева. ФОТОрепортаж 18+

Украинские воины из 57-й бригады ликвидировали группу российских оккупантов. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист опубликовал соответствующие фото ликвидированных российских оккупантов.

"Российские военнослужащие Юрий Дорохов и лейтенант Эдуард Саижеев отдыхают, удобно расположившись в блиндаже и быстро отрытых окопах. У них все хорошо, настроение бодрое, ведь спецоперация идет по плану. Спасибо за незабываемый репортаж из Луганской области 57-й бригаде" – рассказал Бутусов.

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Воины 57-й бригады уничтожили группу российских военнослужащих, капитана Юрия Дорохова и лейтенанта Эдуарда Саижеева 01
Воины 57-й бригады уничтожили группу российских военнослужащих, капитана Юрия Дорохова и лейтенанта Эдуарда Саижеева 02
Воины 57-й бригады уничтожили группу российских военнослужащих, капитана Юрия Дорохова и лейтенанта Эдуарда Саижеева 03
Воины 57-й бригады уничтожили группу российских военнослужащих, капитана Юрия Дорохова и лейтенанта Эдуарда Саижеева 04

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3534) уничтожение (6909) Бутусов Юрий (4358) 57 отдельная мотопехотная бригада (102) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+100
ой да ладно 18+, у нас дети не спят нормально без таких кадров на ночь!
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09.06.2022 18:27
+89
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09.06.2022 18:32
+73
Красівоє, відправити голову кожного з них, в пакеті, через СДЕК, їх маманькам. хай думають що там пралка - а там краще, обличчя синочка
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09.06.2022 18:27
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Красівоє, відправити голову кожного з них, в пакеті, через СДЕК, їх маманькам. хай думають що там пралка - а там краще, обличчя синочка
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09.06.2022 18:27 Ответить
Лучше ни чего вообще не сообщать. Пускай так и згинут в неизвестности, чтобы денег не получили и небыло желания остальным надеяться.
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09.06.2022 18:39 Ответить
так за одну голову наверно и не дадут компенсаций, скажут - а может он без головы там где-то бегает ))
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10.06.2022 11:38 Ответить
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10.06.2022 21:28 Ответить
зачем нам становиться такими же моральными уродами, как и орки?
убили и убили. Зарыть и все.
Только конченое зверье над трупами издевается и над матерями - какими бы плохими они не были.
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09.06.2022 19:08 Ответить
В цих ублюдків немає матерів. Є кацапсячі свиноматки, роблять помьйоти і ждуть бабла від *****. Справжні матері вже давно б били в набат та організовували мітинги проти війни. А свиноматкам побарабану, ще один помьйот зроблять...
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09.06.2022 19:13 Ответить
Кацапи - не люди
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09.06.2022 19:18 Ответить
Щодо недопустимості знущання з дохлих орків згоден, щодо того щоб самок які свій "приплод" міняють на бабло і ще й заоохочують своїх виблюдків вбивати жінок і дітей називати МАТЕРЯМИ - це вибачте оксюморон! Самка звіра вона є просто самкою із примітивними інстинктами, і навіть вона своє потомство буде захищати ціною свого життя! А ці зайвохромосомні "яжєматі" - їх навіть із самками тварин не порівняти, вони на десятки щаблів відстають по усім параметрам навіть від звірів! Це просто збочені недолюдські створіння з піхвою і зовсім без душі🐽
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09.06.2022 19:20 Ответить
Согласен! Только так орки вразумеют. Человеческое общение для них недоступно. Страх - единственное чувство, которое управляет стадом. Жестокость Чечни тому пример - ссутся и срутся только при одном слове о чеченцах, даже не дифференцируя на дудаевцев и кадыровцев. Тупое оно племя. Рабы, ***..
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09.06.2022 19:39 Ответить
Красівоє .
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09.06.2022 18:27 Ответить
ой да ладно 18+, у нас дети не спят нормально без таких кадров на ночь!
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09.06.2022 18:27 Ответить
Тю-тю. Мамки уже побежали выплаты оформлять.
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09.06.2022 18:28 Ответить
Хе* вам а не виплати)
"не загинув, а пропав безвісти"
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09.06.2022 18:47 Ответить
Мiцного здоров'я та герметичних пакетiв.
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09.06.2022 18:28 Ответить
хорошие росияне
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09.06.2022 18:29 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині...
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09.06.2022 18:30 Ответить
Самая невероятная техника украинских войск на сегодняшний день - советский седан ГАЗ-24-10 "Волга" с дистанционно управляемым модулем станции вооружения, состоящим из 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВТ.

https://twitter.com/i/status/1534673557925634048

https://twitter.com/i/status/1534673855234580481
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09.06.2022 18:30 Ответить
Москалики дочекались своєї черги у пекло😉
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09.06.2022 18:31 Ответить
Ось так виглядають "харошиє рассійанє".
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09.06.2022 18:31 Ответить
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09.06.2022 18:32 Ответить
Хлопчики померли. Послал их путин на убой.

Можно сказать, что путин их убил.
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09.06.2022 18:34 Ответить
Ні, не ***** їх послало, а ******* жізнь. Це їх особистий вибір.
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09.06.2022 19:35 Ответить
А хто їм винен, що в них життя таке? Самі й винні.

А от оце вже дуже погано: https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/9/7351536/ Окупанти звозять свої сім'ї в Херсонську область: переконують, що вони там назавжди
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09.06.2022 19:41 Ответить
Коли таке кажуть у 2022-му році, хочеться закрити руками обличча та бігти геть без оглядки.
Хіба в рашці були закриті кордони, чи не було інтернету та банків?
Чому тисячі кацапів спромоглися стати тими ж айтішниками та зробити собі цілком пристойний рівень життя і можливість мандрувати по світу, а ці потвори натомість свідомо пішли до лав російського війська гвалтівників та мародерів?
Так що лежать вони в цій канаві цілком заслужено.
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11.06.2022 08:46 Ответить
порыдай ещё...
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09.06.2022 20:21 Ответить
Лягли спатки...третій ригає в кущах..
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09.06.2022 18:36 Ответить
Уснули руZZкие бойци.👍
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09.06.2022 18:36 Ответить
Руззький спіт послє обєда, сниться руззькому побєда
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09.06.2022 18:37 Ответить
Побільше дохлих кацапських мразєй!
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09.06.2022 18:38 Ответить
убивать молодых шоб потом был синдром рембо афганско вьетнамский и на дурку...зачем если можно в плен брать..
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09.06.2022 18:39 Ответить
не всегда есть возможность взять в плен. В бою особенно.
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09.06.2022 19:09 Ответить
чтоб не стал взрослым и опытным украинофобом...
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09.06.2022 23:49 Ответить
18+ почему? Вроде матюков нет, а на дохлую русню приятно смотреть в любом возрасте.
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09.06.2022 18:41 Ответить
Мёртвых людей реалистично показывать - возможно нарушение этических норм журналистики. Но где здесь люди? Это ж кассабы а не люди! Предлагаю снять классификацию +18...
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09.06.2022 18:50 Ответить
нє ну хоч +8 і вище тре лишити.
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09.06.2022 19:09 Ответить
Совсем молодые....

Так и запишем, подохли за непонятную спецоперацию им. Вовы )(уйлушкина.

Самый прикол начнется после правления этого баламута )(уйлушкина ..когда новый император России, вынужден будет налаживать отношения с Европой и Америкой, и начнется откат..... Тогда выяснится, что все эти русские Ванюхи подыхали в Украине зазря....
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09.06.2022 18:56 Ответить
эдуард саижеев, ричард бембиев, гарри юрметов.... *****, сплошные адепты рускавамира.
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09.06.2022 18:58 Ответить
росія = західна монголія
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09.06.2022 19:14 Ответить
Ё бань на китайском.
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10.06.2022 00:50 Ответить
Капитан капитан улыбнитесь
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09.06.2022 19:00 Ответить
как они с такими именами и фамилиями жили, вообще?)))
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09.06.2022 19:00 Ответить
судя по быстрому концу - плохо.
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09.06.2022 19:12 Ответить
Спят усталиє кацапушки, рашисти спят...
Кабзон і Жирік ждут рєбят...
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09.06.2022 19:01 Ответить
У заголовку пишуть: "не для людей зі слабкою психікою..."🤔 Значить в мене таки сильна чи може стабільна психіка, бо я спокійно дивлюсь на цю здохлу свинособачатину - без жодних емоційних ексцесів. Єдине шо я відчуваю до цього орківського м'яса - гидливість та презирство, та ще трохи злісті - шо вони своїм смородом💩💀🤢 спаплюжать нашу землю!
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09.06.2022 19:09 Ответить
57-ма ткж хорошо воює, хоча я вболиваю за земляків - 58-му Конотопську!
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09.06.2022 19:21 Ответить
Ну от, вже не бомжі, броніки нормальні і екіпіровка, так що досить заганяти шо ми проти бомжів воюємо.
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09.06.2022 19:26 Ответить
https://ibb.co/ZgFTCyQ
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09.06.2022 19:27 Ответить
героическим воинам из 57 -ой бригади большой респект и уважение. 👍👍👍
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09.06.2022 19:51 Ответить
Гарний кацап- дохлий кацап! Майже цитата...
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09.06.2022 21:06 Ответить
Новина містить кадри, дуже рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям що хворіють різними формами депресії
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09.06.2022 21:16 Ответить
Особливо в Пуйлостані...
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10.06.2022 00:04 Ответить
Красата...
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09.06.2022 22:10 Ответить
От батьки порадуються, тепер особливо доводити не буде потрібно, що синок не по бабах чи за бухлом побіг, а таки зашкварився.
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10.06.2022 00:03 Ответить
СЛАВА ВОЇНАМ 57 бригади!!!
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10.06.2022 04:15 Ответить
Как же просто и быстро, из сволочи и мрази стать хорошим русским Впрочем, это они и самостоятельно могут сделать при желании
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10.06.2022 11:40 Ответить
Каждаму зашкварєнаму кацапу - крєпкава здаровья і долгіх лєт жизні.
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11.06.2022 16:03 Ответить
 
 