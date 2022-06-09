Воины 57-й бригады уничтожили группу российских военнослужащих, капитана Юрия Дорохова и лейтенанта Эдуарда Саижеева. ФОТОрепортаж 18+

Украинские воины из 57-й бригады ликвидировали группу российских оккупантов. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист опубликовал соответствующие фото ликвидированных российских оккупантов.

"Российские военнослужащие Юрий Дорохов и лейтенант Эдуард Саижеев отдыхают, удобно расположившись в блиндаже и быстро отрытых окопах. У них все хорошо, настроение бодрое, ведь спецоперация идет по плану. Спасибо за незабываемый репортаж из Луганской области 57-й бригаде" – рассказал Бутусов.

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