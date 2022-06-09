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Воїни 57-ї бригади знищили групу російських військовослужбовців, капітана Юрія Дорохова та лейтенанта Едуарда Саіжеєва. ФОТОрепортаж 18+

Українські воїни з 57-ї бригади ліквідували групу російських окупантів. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст опублікував відповідні фото ліквідованих російських окупантів.

"Російські військовослужбовці Юрій Дорохов та лейтенант Едуард Саіжеєв відпочивають, зручно розташувавшись у бліндажі та швидко відритих окопах. У них все гаразд, настрій бадьорий, адже спецоперація йде за планом. Дякую за незабутній репортаж із Луганської області 57-й бригаді Збройних сил України", - розповів Бутусов.

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Воїни 57-ї бригади знищили групу російських військовослужбовців, капітана Юрія Дорохова та лейтенанта Едуарда Саіжеєва 01
Воїни 57-ї бригади знищили групу російських військовослужбовців, капітана Юрія Дорохова та лейтенанта Едуарда Саіжеєва 02
Воїни 57-ї бригади знищили групу російських військовослужбовців, капітана Юрія Дорохова та лейтенанта Едуарда Саіжеєва 03
Воїни 57-ї бригади знищили групу російських військовослужбовців, капітана Юрія Дорохова та лейтенанта Едуарда Саіжеєва 04

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) знищення (7227) Бутусов Юрій (3589) 57 окрема мотопіхотна бригада (103) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+100
ой да ладно 18+, у нас дети не спят нормально без таких кадров на ночь!
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09.06.2022 18:27
+89
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09.06.2022 18:32
+73
Красівоє, відправити голову кожного з них, в пакеті, через СДЕК, їх маманькам. хай думають що там пралка - а там краще, обличчя синочка
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09.06.2022 18:27
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Красівоє, відправити голову кожного з них, в пакеті, через СДЕК, їх маманькам. хай думають що там пралка - а там краще, обличчя синочка
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09.06.2022 18:27 Відповісти
Лучше ни чего вообще не сообщать. Пускай так и згинут в неизвестности, чтобы денег не получили и небыло желания остальным надеяться.
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09.06.2022 18:39 Відповісти
так за одну голову наверно и не дадут компенсаций, скажут - а может он без головы там где-то бегает ))
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10.06.2022 11:38 Відповісти
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10.06.2022 21:28 Відповісти
зачем нам становиться такими же моральными уродами, как и орки?
убили и убили. Зарыть и все.
Только конченое зверье над трупами издевается и над матерями - какими бы плохими они не были.
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09.06.2022 19:08 Відповісти
В цих ублюдків немає матерів. Є кацапсячі свиноматки, роблять помьйоти і ждуть бабла від *****. Справжні матері вже давно б били в набат та організовували мітинги проти війни. А свиноматкам побарабану, ще один помьйот зроблять...
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09.06.2022 19:13 Відповісти
Кацапи - не люди
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09.06.2022 19:18 Відповісти
Щодо недопустимості знущання з дохлих орків згоден, щодо того щоб самок які свій "приплод" міняють на бабло і ще й заоохочують своїх виблюдків вбивати жінок і дітей називати МАТЕРЯМИ - це вибачте оксюморон! Самка звіра вона є просто самкою із примітивними інстинктами, і навіть вона своє потомство буде захищати ціною свого життя! А ці зайвохромосомні "яжєматі" - їх навіть із самками тварин не порівняти, вони на десятки щаблів відстають по усім параметрам навіть від звірів! Це просто збочені недолюдські створіння з піхвою і зовсім без душі🐽
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09.06.2022 19:20 Відповісти
Согласен! Только так орки вразумеют. Человеческое общение для них недоступно. Страх - единственное чувство, которое управляет стадом. Жестокость Чечни тому пример - ссутся и срутся только при одном слове о чеченцах, даже не дифференцируя на дудаевцев и кадыровцев. Тупое оно племя. Рабы, ***..
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09.06.2022 19:39 Відповісти
Красівоє .
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09.06.2022 18:27 Відповісти
ой да ладно 18+, у нас дети не спят нормально без таких кадров на ночь!
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09.06.2022 18:27 Відповісти
Тю-тю. Мамки уже побежали выплаты оформлять.
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09.06.2022 18:28 Відповісти
Хе* вам а не виплати)
"не загинув, а пропав безвісти"
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09.06.2022 18:47 Відповісти
Мiцного здоров'я та герметичних пакетiв.
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09.06.2022 18:28 Відповісти
хорошие росияне
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09.06.2022 18:29 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині...
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09.06.2022 18:30 Відповісти
Самая невероятная техника украинских войск на сегодняшний день - советский седан ГАЗ-24-10 "Волга" с дистанционно управляемым модулем станции вооружения, состоящим из 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВТ.

https://twitter.com/i/status/1534673557925634048

https://twitter.com/i/status/1534673855234580481
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09.06.2022 18:30 Відповісти
Москалики дочекались своєї черги у пекло😉
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09.06.2022 18:31 Відповісти
Ось так виглядають "харошиє рассійанє".
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09.06.2022 18:31 Відповісти
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09.06.2022 18:32 Відповісти
Хлопчики померли. Послал их путин на убой.

Можно сказать, что путин их убил.
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09.06.2022 18:34 Відповісти
Ні, не ***** їх послало, а ******* жізнь. Це їх особистий вибір.
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09.06.2022 19:35 Відповісти
А хто їм винен, що в них життя таке? Самі й винні.

А от оце вже дуже погано: https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/9/7351536/ Окупанти звозять свої сім'ї в Херсонську область: переконують, що вони там назавжди
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09.06.2022 19:41 Відповісти
Коли таке кажуть у 2022-му році, хочеться закрити руками обличча та бігти геть без оглядки.
Хіба в рашці були закриті кордони, чи не було інтернету та банків?
Чому тисячі кацапів спромоглися стати тими ж айтішниками та зробити собі цілком пристойний рівень життя і можливість мандрувати по світу, а ці потвори натомість свідомо пішли до лав російського війська гвалтівників та мародерів?
Так що лежать вони в цій канаві цілком заслужено.
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11.06.2022 08:46 Відповісти
порыдай ещё...
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09.06.2022 20:21 Відповісти
Лягли спатки...третій ригає в кущах..
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09.06.2022 18:36 Відповісти
Уснули руZZкие бойци.👍
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09.06.2022 18:36 Відповісти
Руззький спіт послє обєда, сниться руззькому побєда
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09.06.2022 18:37 Відповісти
Побільше дохлих кацапських мразєй!
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09.06.2022 18:38 Відповісти
убивать молодых шоб потом был синдром рембо афганско вьетнамский и на дурку...зачем если можно в плен брать..
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09.06.2022 18:39 Відповісти
не всегда есть возможность взять в плен. В бою особенно.
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09.06.2022 19:09 Відповісти
чтоб не стал взрослым и опытным украинофобом...
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09.06.2022 23:49 Відповісти
18+ почему? Вроде матюков нет, а на дохлую русню приятно смотреть в любом возрасте.
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09.06.2022 18:41 Відповісти
Мёртвых людей реалистично показывать - возможно нарушение этических норм журналистики. Но где здесь люди? Это ж кассабы а не люди! Предлагаю снять классификацию +18...
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09.06.2022 18:50 Відповісти
нє ну хоч +8 і вище тре лишити.
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09.06.2022 19:09 Відповісти
Совсем молодые....

Так и запишем, подохли за непонятную спецоперацию им. Вовы )(уйлушкина.

Самый прикол начнется после правления этого баламута )(уйлушкина ..когда новый император России, вынужден будет налаживать отношения с Европой и Америкой, и начнется откат..... Тогда выяснится, что все эти русские Ванюхи подыхали в Украине зазря....
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09.06.2022 18:56 Відповісти
эдуард саижеев, ричард бембиев, гарри юрметов.... *****, сплошные адепты рускавамира.
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09.06.2022 18:58 Відповісти
росія = західна монголія
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09.06.2022 19:14 Відповісти
Ё бань на китайском.
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10.06.2022 00:50 Відповісти
Капитан капитан улыбнитесь
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09.06.2022 19:00 Відповісти
как они с такими именами и фамилиями жили, вообще?)))
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09.06.2022 19:00 Відповісти
судя по быстрому концу - плохо.
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09.06.2022 19:12 Відповісти
Спят усталиє кацапушки, рашисти спят...
Кабзон і Жирік ждут рєбят...
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09.06.2022 19:01 Відповісти
У заголовку пишуть: "не для людей зі слабкою психікою..."🤔 Значить в мене таки сильна чи може стабільна психіка, бо я спокійно дивлюсь на цю здохлу свинособачатину - без жодних емоційних ексцесів. Єдине шо я відчуваю до цього орківського м'яса - гидливість та презирство, та ще трохи злісті - шо вони своїм смородом💩💀🤢 спаплюжать нашу землю!
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09.06.2022 19:09 Відповісти
57-ма ткж хорошо воює, хоча я вболиваю за земляків - 58-му Конотопську!
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09.06.2022 19:21 Відповісти
Ну от, вже не бомжі, броніки нормальні і екіпіровка, так що досить заганяти шо ми проти бомжів воюємо.
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09.06.2022 19:26 Відповісти
https://ibb.co/ZgFTCyQ
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09.06.2022 19:27 Відповісти
героическим воинам из 57 -ой бригади большой респект и уважение. 👍👍👍
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09.06.2022 19:51 Відповісти
Гарний кацап- дохлий кацап! Майже цитата...
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09.06.2022 21:06 Відповісти
Новина містить кадри, дуже рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям що хворіють різними формами депресії
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09.06.2022 21:16 Відповісти
Особливо в Пуйлостані...
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10.06.2022 00:04 Відповісти
Красата...
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09.06.2022 22:10 Відповісти
От батьки порадуються, тепер особливо доводити не буде потрібно, що синок не по бабах чи за бухлом побіг, а таки зашкварився.
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10.06.2022 00:03 Відповісти
СЛАВА ВОЇНАМ 57 бригади!!!
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10.06.2022 04:15 Відповісти
Как же просто и быстро, из сволочи и мрази стать хорошим русским Впрочем, это они и самостоятельно могут сделать при желании
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10.06.2022 11:40 Відповісти
Каждаму зашкварєнаму кацапу - крєпкава здаровья і долгіх лєт жизні.
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11.06.2022 16:03 Відповісти
 
 