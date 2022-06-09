Воїни 57-ї бригади знищили групу російських військовослужбовців, капітана Юрія Дорохова та лейтенанта Едуарда Саіжеєва. ФОТОрепортаж 18+

Українські воїни з 57-ї бригади ліквідували групу російських окупантів. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст опублікував відповідні фото ліквідованих російських окупантів.

"Російські військовослужбовці Юрій Дорохов та лейтенант Едуард Саіжеєв відпочивають, зручно розташувавшись у бліндажі та швидко відритих окопах. У них все гаразд, настрій бадьорий, адже спецоперація йде за планом. Дякую за незабутній репортаж із Луганської області 57-й бригаді Збройних сил України", - розповів Бутусов.

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