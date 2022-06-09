Воїни 57-ї бригади знищили групу російських військовослужбовців, капітана Юрія Дорохова та лейтенанта Едуарда Саіжеєва. ФОТОрепортаж 18+
Українські воїни з 57-ї бригади ліквідували групу російських окупантів. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Журналіст опублікував відповідні фото ліквідованих російських окупантів.
"Російські військовослужбовці Юрій Дорохов та лейтенант Едуард Саіжеєв відпочивають, зручно розташувавшись у бліндажі та швидко відритих окопах. У них все гаразд, настрій бадьорий, адже спецоперація йде за планом. Дякую за незабутній репортаж із Луганської області 57-й бригаді Збройних сил України", - розповів Бутусов.
Топ коментарі
+100 botoks
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+89 Перехватчик
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+73 Paul Foxen
показати весь коментар09.06.2022 18:27
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убили и убили. Зарыть и все.
Только конченое зверье над трупами издевается и над матерями - какими бы плохими они не были.
"не загинув, а пропав безвісти"
https://twitter.com/i/status/1534673557925634048
https://twitter.com/i/status/1534673855234580481
Можно сказать, что путин их убил.
А от оце вже дуже погано: https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/9/7351536/ Окупанти звозять свої сім'ї в Херсонську область: переконують, що вони там назавжди
Хіба в рашці були закриті кордони, чи не було інтернету та банків?
Чому тисячі кацапів спромоглися стати тими ж айтішниками та зробити собі цілком пристойний рівень життя і можливість мандрувати по світу, а ці потвори натомість свідомо пішли до лав російського війська гвалтівників та мародерів?
Так що лежать вони в цій канаві цілком заслужено.
Так и запишем, подохли за непонятную спецоперацию им. Вовы )(уйлушкина.
Самый прикол начнется после правления этого баламута )(уйлушкина ..когда новый император России, вынужден будет налаживать отношения с Европой и Америкой, и начнется откат..... Тогда выяснится, что все эти русские Ванюхи подыхали в Украине зазря....
Кабзон і Жирік ждут рєбят...