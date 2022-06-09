Окупантам у Мелітополі бракує холодильників для зберігання тіл російських військових, - ГУР
Окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Відомо, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати "вантаж 200".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ розвідки МО України.
"Зокрема, 6 червня російські військові приїхали до ТОВ "Арон-М" (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництво компанії було повідомлене про "рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців". Зазначається, що наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл убитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому практикується так зване "дозоване" відправлення тіл у РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.
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хоча, гей, буряте...
уже не возьмут
на Укропии страшна-а-а-а...
мелітопольці не зрозуміють піся сдачі Чонгару...
Вот такими названиями улиц, зовут к себе "русский мир".
Если не знать заранее, то запросто можно ошибиться.
Что есть совершенно правильно по смыслу.
Мертвых ZVерей везут домой
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/kombat-iz-volgogradskoy-oblasti-vadim-gerasimov-po-1486980
При тому, що кацапи не мають що їсти і мародерять.
Зараз запустять комбінат і почнуть кормити кацапів тушенкою з м'яса кацапів.
І буде "шах і мат лібєрасти".