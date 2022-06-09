Окупантам у Мелітополі бракує холодильників для зберігання тіл російських військових, - ГУР

Окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Відомо, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати "вантаж 200".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ розвідки МО України.

"Зокрема, 6 червня російські військові приїхали до ТОВ "Арон-М" (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництво компанії було повідомлене про "рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців". Зазначається, що наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл убитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому практикується так зване "дозоване" відправлення тіл у РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.

Також читайте: Російська влада закуповує сотні могил у різних регіонах РФ, - РосЗМІ