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Окупантам у Мелітополі бракує холодильників для зберігання тіл російських військових, - ГУР

рф,солдати,ліквідація,рефрижератори

Окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Відомо, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати "вантаж 200".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ розвідки МО України.

"Зокрема, 6 червня російські військові приїхали до ТОВ "Арон-М" (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництво компанії було повідомлене про "рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців". Зазначається, що наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл убитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому практикується так зване "дозоване" відправлення тіл у РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.

Також читайте: Російська влада закуповує сотні могил у різних регіонах РФ, - РосЗМІ

Автор: 

армія рф (17207) ліквідація (3859) Мелітополь (770)


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Топ коментарі
+14
Собачки в поміч.
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09.06.2022 13:36
+14
Правда - они были **********...
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09.06.2022 13:49
+11
Пусть плотнее трамбуют
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09.06.2022 13:37
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Собачки в поміч.
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09.06.2022 13:36 Відповісти
на Київщині собачки наїлись вже до кінця року - більше русня не лізе.

хоча, гей, буряте...

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09.06.2022 13:46 Відповісти
Пусть плотнее трамбуют
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09.06.2022 13:37 Відповісти
прессом (шо олию давит))))))
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09.06.2022 13:45 Відповісти
О мёртвых либо хорошо, либо ничего кроме правды
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09.06.2022 13:42 Відповісти
Правда - они были **********...
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09.06.2022 13:49 Відповісти
типа был пидаром...
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09.06.2022 14:12 Відповісти
"его не возьмут в космонавты..."

уже не возьмут
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09.06.2022 15:40 Відповісти
Мертвий кацап-це "хорошо".І це правда!
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09.06.2022 13:58 Відповісти
Відкрий "Словник крилатих латинських висловів" - там три різні трактовки цього вислову Так що нікого ти не переконаєш у "правильності" саме свого варіанту!
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09.06.2022 14:04 Відповісти
М'ясокомбінат -морг, як символічно!
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09.06.2022 13:45 Відповісти
Хоронить не пробовали?
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09.06.2022 13:45 Відповісти
ага, щоб потім "здесь кости моєго дєда лежат, он в асвабадітєльних операціях здохший ".
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09.06.2022 14:04 Відповісти
Ну и пусть лежат. Трептов парк не обещаем, но какую-нибудь мемориальную доску - одну на всех, где-нибудь у "трех сестер" - это можно. С надписью от Александра Невского: " Кто с мечем к нам войдет - от меча и погибнет!".
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09.06.2022 14:55 Відповісти
надо лаконичнее с надписями, достаточно "нехер шастать !"
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09.06.2022 16:25 Відповісти

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09.06.2022 13:45 Відповісти
все логично дохлые свинособаки идут на корм ждущим своей очереди сдохнуть, сухпай у них становится питательней
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09.06.2022 13:45 Відповісти
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09.06.2022 13:47 Відповісти
...взад !

на Укропии страшна-а-а-а...
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09.06.2022 15:42 Відповісти
Альоо! Чорнозем сам себе таким не зробить. Прикопуйте краще
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09.06.2022 13:48 Відповісти
На часі у Мелітополі назвати вулицю іменем Зеленського
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09.06.2022 13:49 Відповісти
Ага! Центральну вулицю на міському кладовищі!
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09.06.2022 14:06 Відповісти
але Зєлєнському на тій вулиці зявлятись не варто.

мелітопольці не зрозуміють піся сдачі Чонгару...
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09.06.2022 15:45 Відповісти
Мобільні крематорії їм в поміч.
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09.06.2022 13:50 Відповісти
вул. Ломоносова?
Вот такими названиями улиц, зовут к себе "русский мир".
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09.06.2022 13:50 Відповісти
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09.06.2022 13:52 Відповісти
Обратите внимание, как цифра "200" на борту грузовика напоминает надпись"ZOO".
Если не знать заранее, то запросто можно ошибиться.
Что есть совершенно правильно по смыслу.
Мертвых ZVерей везут домой
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09.06.2022 14:01 Відповісти
А фото разве не 2014?
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09.06.2022 14:05 Відповісти
https://dynamo.kiev.ua/blog/188263-v-rossiyu-iz-ukrainyi-otpravilis-52-kamaza-s-gruzom-200 Так, це вересень 2014 року.
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09.06.2022 16:23 Відповісти
Так вони ж свою сумновідому літеру саме звідти і вкрали...
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09.06.2022 18:37 Відповісти
а бульдозера вже немає?? загорнув-і забув
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09.06.2022 13:52 Відповісти
А,чому невідключене електропостачання??
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09.06.2022 13:53 Відповісти
Можно в бочку и солью пересыпать. Лавровый лист и перец горошек по вкусу.
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09.06.2022 13:55 Відповісти
Класіка!
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09.06.2022 14:00 Відповісти
До чего тупорылый и безмозглый недонародец эти русозвери. Разрушили пол Украины, получили санкции на всю линейку. от которых последствия еще впереди разорвали отношения со всем миром, утратили филиал банды ФСБ-РПЦ, а заодно многих сторонников в Украине, потеряли поставки углеводородов и сумасшедшую прибыль, несут расходы денег. техники и солдатни на войне /попытки заместить вологодских исконных имперцев бурятами. тувинцами, чеченцами, дагестанцами еще выльются неразрешимыми проблемами с перспективой распада мордора/, влезли в будущие репарации на многие поколения вперед. И все ради рускага мира и борьбы с нацизмом, то есть с самим собой.
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09.06.2022 13:57 Відповісти
"Коли Господь хоче когось покарать - він позбавляє його розуму!"
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09.06.2022 14:08 Відповісти
Как это - не хватает холодильников? А пусть в те холодильники засовывают, которые у граждан по домам и квартирам спи.дили.
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09.06.2022 14:12 Відповісти
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09.06.2022 14:50 Відповісти
Щоб м'ясо не спортилося, жеріть його, падли кацапські. Наших собак і котів жерли, і нічого. Зробіть ще один крок уперед. Всерівно після нашої Перемоги, вас загонять у стойло, де вам, суки, прийдеться жерти лободу. Звикайте ******** гребані.
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09.06.2022 14:16 Відповісти
На отморозков не хватает мороза.
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09.06.2022 14:22 Відповісти
Ця інфа з мордору часом не з цієї опери:Сегодня, 8 июня, в администрации Котельниковского района рассказали о гибели нашего земляка на Украине. Завтра жители района проводят Вадима Сергеевича Герасимова в последний путь. Гибель уроженца Котельникова «Блокнот Волгоград» подтвердили в местной районной администрации. Он погиб за мирных жителей, участвовал в специальной военной операции на Украине, героически выполняя поставленные боевые задачи. Вадим Сергеевич родился в Котельниково, здесь окончил среднюю школу №2. Затем уехал в Москву, поступив в Московское высшее общевойсковое командное училище. У погибшего Вадима Герасимова насыщенная воинская биография - служил на Северном Кавказе, проходил обучение в академии Вооруженных сил РФ им. М. В. Фрунзе. После чего в звании подполковника стал командующим батальоном в Ленинградской области.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/kombat-iz-volgogradskoy-oblasti-vadim-gerasimov-po-1486980
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09.06.2022 14:27 Відповісти
Зважаючи на деякі труднощі з обслувованням приютів для тварин та допомозі звірам з зоопарків, тимчасово, на дію воєнного стану, та з метою економії коштів молодих республік ДНР та ЛНР дозволити щоб загиблі герої ЛНДНР ще раз, вже посмертно, послужили молодим республікам в якості корма. Дозволити, в разі необхідност,і ексуміровати загиблих героїв і також віддати на прокори бродячим тваринам Маріуполя. Київський націки кинули тварин напризволяще, але нова влада всім допоможе! Пушілін.
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09.06.2022 14:33 Відповісти
Пусть свои трупы засовывают в телевизоры, если холодильники закончились.
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09.06.2022 14:37 Відповісти
а не можуть ***** сидіти в параші і не попадати в морозильник в Україні??
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09.06.2022 14:53 Відповісти
Нащо зберігати їх ! На поля !
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09.06.2022 14:55 Відповісти
У цей період часу Мелітополі: роза вітрів ---Північ; Північно--Східний напрямок... Пропоную : путінських катюг сплавляти/ своїм ходом.../ із Кирилівки... Не треба бути штурманом. чи навігатором---- запевняю: ---всі вони винирнуть " ВДОМА " на своїх. свіжоспечених кримських військових базах... Економічний ефект колосальний : економія електроенергії в трупарням ; МІНУС ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ і християнські традиції будуть дотримані /поховають як--неяк свої ж... /
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09.06.2022 14:57 Відповісти
Не хватает холодильников? Используйте стиральные машинки и микроволновки для упаковки потрохов!
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09.06.2022 14:58 Відповісти
Сушите их как тараньку
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09.06.2022 15:05 Відповісти
На колбасу пустите и продавайте как при савке по 2.20.
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09.06.2022 16:35 Відповісти
Місця зберігати м'ясо кацапів на м'ясокомбінаті вже не вистачає.

При тому, що кацапи не мають що їсти і мародерять.

Зараз запустять комбінат і почнуть кормити кацапів тушенкою з м'яса кацапів.

І буде "шах і мат лібєрасти".
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09.06.2022 17:10 Відповісти
 
 