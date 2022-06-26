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Последствия ракетного удара рашистов по Киеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 26 июня российские оккупанты ударили ракетами по Киеву. В результате попадания в жилой дом в Шевченковском районе, предварительно, погиб один человек.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажное здание в Киеве.

Известно, что 1 человек погиб, а 4 госпитализированы.

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Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 01
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 02
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 03
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 04
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 05
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 06
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 07
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 08
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 09
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 10
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 11
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 12
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 13
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 14
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 15
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 16
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 17
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 18
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 19
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 20
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 21
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 22
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 23
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 24
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 25
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 26
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 27
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 28
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 29
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 30
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 31
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 32
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 33
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 34
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 35
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 36
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 37
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 38
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 39
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 40
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 41
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 42
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 43
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 44
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 45
Последствия ракетного удара рашистов по Киеву 46

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Киев (25516) обстрел (27114)


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Топ комментарии
+22
Выродки рашистские, сами всю жизнь живут в говне завидуя Западу, и другим жизнь портят
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26.06.2022 15:08
+7
По мирному населению нельзя ! И причина в том , что тогда уже мы не будем от них отличаться , а вот по аэродромам , военным базам , нефтехранилищам , объектам инфраструктуры и военным объектам не только можно , но и нужно , а если стрелять нечем ,надо устраивать диверсии!
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26.06.2022 15:21
+5
Їжаку зрозуміло, що треба цей завод евакуювати у Польщу, зробити СП і виробляти ракети там.
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26.06.2022 15:15
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Выродки рашистские, сами всю жизнь живут в говне завидуя Западу, и другим жизнь портят
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26.06.2022 15:08 Ответить
Їжаку зрозуміло, що треба цей завод евакуювати у Польщу, зробити СП і виробляти ракети там.
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26.06.2022 15:15 Ответить
Вони такі завжди були і задовго до путєна. Просто зараз вони це активно доводять.
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26.06.2022 15:38 Ответить
ну...... кто то там говорил ,что нельзя стрелять ракетами в кацапов..... нельзя - подставляй свой народ.при этом имей ввиду что следущий калибр прилетит в твой офис
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26.06.2022 15:18 Ответить
По мирному населению нельзя ! И причина в том , что тогда уже мы не будем от них отличаться , а вот по аэродромам , военным базам , нефтехранилищам , объектам инфраструктуры и военным объектам не только можно , но и нужно , а если стрелять нечем ,надо устраивать диверсии!
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26.06.2022 15:21 Ответить
кацапосабаки цілили в ракетний завод... попали в дитячий садок...
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26.06.2022 15:35 Ответить
а напротив дома чё? но то что так бамкнуло. все ж видят повреждения, все ж понимают, что источник взрыва напротив этого дома.
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26.06.2022 15:43 Ответить
Красивий новий будинок. Цікаво, хто побудував? І це взагалі розплата за красиві будиночки, а не за розбудову армії, побудову "стіни" на кордоні з рашистами (до речі, як там та стіна, встояла?). Ось так і платимо за красиве життя, нічим не захищене
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26.06.2022 18:21 Ответить
нам треба лупити по їх інфраструктурі, нафтобазах, воєнних об'єктах і т.д. Але по цивільним ні в якому випадку не можна, якщо ми будемо робити з їх дітьми те саме що вони з нашими ми мало чим будемо від них відрізнятися.
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27.06.2022 01:27 Ответить
вон в соседний дом 29 апреля попали, по Артёму метят, криворукие.
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27.06.2022 03:13 Ответить
скільки ракет сьогодні впало на маца-кву?
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27.06.2022 05:02 Ответить
что сказать,твари.
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27.06.2022 06:47 Ответить
ЕСЛИ ОНИ ПО КИЕВУ БЬЮТ, ТО ОНИ НА ПЕРЕДКИ СОСУТ !)
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27.06.2022 14:27 Ответить
 
 