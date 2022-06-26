Последствия ракетного удара рашистов по Киеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 26 июня российские оккупанты ударили ракетами по Киеву. В результате попадания в жилой дом в Шевченковском районе, предварительно, погиб один человек.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Напомним, 26 июня российские оккупанты обстреляли 9-этажное здание в Киеве.

Известно, что 1 человек погиб, а 4 госпитализированы.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.