Вражеская артиллерия обстреляла село Заградовка Херсонской области. ФОТО

Захватчики обстреляли Херсонскую область из артиллерии. Под вражеским огнем оказалось село Заградовка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Оперативная группировка войск "Каховка".

"Херсонская область снова оказалась под вражеским артиллерийским обстрелом. Сегодня из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" противник обстрелял населенный пункт Заградовка, Херсонской области", - говорится в сообщении.

Указывается, что детали и количество пострадавших от обстрела уточняются. По предварительным данным известно, что в результате обстрела одно гражданское лицо погибло и одно лицо травмировано.

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