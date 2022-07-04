УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5799 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 288 0

Ворожа артилерія обстріляла село Заградівка на Херсонщині. ФОТО

Загарбники обстріляли Херсонську область з артилерії. Під ворожим вогнем опинилось село Заградівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка".

"Херсонська область знову опинилася під ворожим артилерійським обстрілом. Сьогодні з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" противник обстріляв населений пункт Заградівка, Херсонської області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що деталі та кількість постраждалих від обстрілу уточнюються.  За попередніми даними відомо, що внаслідок обстрілу одна цивільна особа загинула та одну особу травмовано. 

Ворожа артилерія обстріляла село Заградівка на Херсонщині 01

Читайте також: Російські окупанти обстрілюють деокуповані райони Херсонщини, щоб не дозволити евакуацію людей до Кривого Рогу, - військова адміністрація

Автор: 

обстріл (28472) артилерія (788) Херсонська область (5756)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 