Ворожа артилерія обстріляла село Заградівка на Херсонщині. ФОТО

Загарбники обстріляли Херсонську область з артилерії. Під ворожим вогнем опинилось село Заградівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Оперативне угруповання військ "Каховка".

"Херсонська область знову опинилася під ворожим артилерійським обстрілом. Сьогодні з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" противник обстріляв населений пункт Заградівка, Херсонської області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що деталі та кількість постраждалих від обстрілу уточнюються. За попередніми даними відомо, що внаслідок обстрілу одна цивільна особа загинула та одну особу травмовано.

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