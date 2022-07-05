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ВСУ ударили по казарме рашистов в оккупированной Ясиноватой. ФОТОрепортаж

Украинские защитники в оккупированной Ясиноватой Донецкой области попали в казарму российских оккупантов.

Об этом сообщает Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты обстреляли журналистов France 24, спасателей и гражданских в Донецкой области. ВИДЕО

ВСУ ударили по казарме рашистов в оккупированной Ясиноватой 01
ВСУ ударили по казарме рашистов в оккупированной Ясиноватой 02
ВСУ ударили по казарме рашистов в оккупированной Ясиноватой 03

Донецкая область (9629)


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Топ комментарии
+52
Це вам за Десну і Миколаїв отвєтка.
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05.07.2022 08:36
+52
Будем надеяться, что многих наповал, ну мы ж не звери, легкой смерти им всем и поскорее.
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05.07.2022 08:36
+47
хорошо навелись..... респект разведке.....вата должна польіхать!....
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05.07.2022 08:37
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А іх то за што?
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05.07.2022 08:35 Ответить
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05.07.2022 08:57 Ответить
то не наши сделали! это командование дыныры заплатило мальчикам в трусиках, чтобы они прикинулись дохлым
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05.07.2022 12:01 Ответить
За гріх. За те, що вдома коло жінки не сидять!
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05.07.2022 09:29 Ответить
*Госпадє - забув дописати
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05.07.2022 09:52 Ответить


Да за всё практически!
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05.07.2022 19:19 Ответить
Це оркам зя Яворів
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26.08.2022 18:24 Ответить
Яка краса...
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05.07.2022 08:36 Ответить
ну а шо вы хатели? восимь-жеж-лет дамбили-дамбили бамбас, наконец-то хоть куда-то попали
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05.07.2022 12:02 Ответить
ЛЕПОТААААА!!!
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05.07.2022 08:36 Ответить
Це вам за Десну і Миколаїв отвєтка.
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05.07.2022 08:36 Ответить
і за Яворівський полігон теж.
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05.07.2022 14:15 Ответить
Будем надеяться, что многих наповал, ну мы ж не звери, легкой смерти им всем и поскорее.
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05.07.2022 08:36 Ответить
Ми повинні проявляти гуманізм та дотримуватись конвенцій. Не вбивати їх коли це можливо, а калічити перетворюючи в інвалідів без рук, ніг, щелепи та іншого що буде деморалізувати росіян та та заставляти їх хотіти миритись.
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05.07.2022 14:55 Ответить
Хм. А вот у майора Чернобаева другая информация. Долго мучались, горели заживо, звали на помощь маму, бабушку и кота.
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06.07.2022 00:44 Ответить
хорошо навелись..... респект разведке.....вата должна польіхать!....
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05.07.2022 08:37 Ответить
чому не видно дохлих підарасів?
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05.07.2022 08:39 Ответить
Під завалами
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05.07.2022 09:02 Ответить
Не думав , що так гарно палатимуть орки , мабуть всі п'яні вдризг 😂
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05.07.2022 08:41 Ответить
По казармах на москальщині треба бити, а тут нещасних "ополчєнців" обіжають!
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05.07.2022 08:43 Ответить
"Госпаді, за щто???!!"©
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05.07.2022 09:54 Ответить
не факт, за перехватами виходить так, що русскіє займають собі комфортні місця, а "ополчєнців" викидають як собак на вулицю навіть в мороз. У багатьох русскіх чомусь "боязнь откритого пространства".
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05.07.2022 14:18 Ответить
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05.07.2022 08:43 Ответить
та ніхто туди не стріляв, це кацапи зробили постановку, понавозили туди трупів і підпалили. А ще один із точних варіантів - святкували День Незалежності США, напилися і палили в кроватях.
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05.07.2022 08:58 Ответить
хоспади, какая страшная разрушенная асьмилетними дамбёжками бамбаса ясиновата
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05.07.2022 12:04 Ответить
Кацапы должны дохнуть, не переставая
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05.07.2022 08:47 Ответить
Уровень прожарки - с кровью
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05.07.2022 08:55 Ответить
Ювелирная работа
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05.07.2022 08:55 Ответить
це добре нам би Ізюм відбити бо нависає над Донбасом
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05.07.2022 08:57 Ответить
Бавовна палає
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05.07.2022 08:58 Ответить
Мальчікі в маєчкє, в трусіках...
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05.07.2022 09:09 Ответить
А как понять что это казарма?
На вид - обычная пром.площадка. Машины гражданские, логотип на воротах гражданский, ни единого намека на военную принадлежность этого объекта.
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05.07.2022 09:26 Ответить
Думаешь, на казармах во время войны пишут опознавательные знаки?
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05.07.2022 09:37 Ответить
Машини роздивіться біля казарми
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05.07.2022 09:53 Ответить
Так так і Вам доброго ранку панове!...
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05.07.2022 09:27 Ответить
Грязниє лапті в нєбо взлєтєлі
Оркі, навєрноє, ето хотели?

Слава нашим артелеристам!
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05.07.2022 09:29 Ответить
- На що можна дивитись безкінечно?

- На те, як горить кацапня...
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05.07.2022 09:29 Ответить
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05.07.2022 10:00 Ответить
пока всех орков не сдохнут, война не кончится и они будут злодеяниями заниматься.
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05.07.2022 09:38 Ответить
Кацапи занадто багато палять, тому трапляється бавовна
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05.07.2022 10:26 Ответить
Це вам ****** за Яворів, Миколаїв, Десну, Запоріжжя
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05.07.2022 10:29 Ответить
То на ми,то вони курили...
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05.07.2022 10:43 Ответить
Песимістичне Воно то серце гріє. Але результат?! Я би сказав ніякий. Ми продовжуємо "отрицательно наступать". Москалі за час що ми стоїмо на місці. Просто відновлюють своє м'ясо і склади зброї. Там цих консерв ще багато. Та і ремонтні заводи мокш, як би нам не хотілось, працюють у три зміни. І як вишенька вони ще більше окопуються і мінують. Їм то пофіг на людей. я так розумію ми чекаємо якоїсь зброї... якої, я маю надії, потім виявиться достатньо. Багато хлопців в армії виснажені. Ми то вистоїмо але це все офігенно затягується. Нажаль... Поки ця наша стратегія виглядає м'яко кажучи не дуже...
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05.07.2022 11:05 Ответить
Что -то не видно дохлих цапов(или специально не показывают).Интересно ,когда ударили .Надеюсь это было ночью когда все орки сладко спали ,видя сны о том как они героически завойовывают Украину
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05.07.2022 11:22 Ответить
дневальніх разбудили-10000 нарядов им на кухню..на плацу скажут шо фейк..
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05.07.2022 11:33 Ответить
У кацапнi почалася епiдемiя бавовни
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05.07.2022 12:02 Ответить
"8 лет Бамбас бамбілі" і от нарешті влучили)
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05.07.2022 12:20 Ответить
Красіво як в сказкє кацапа Пушкіна
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05.07.2022 13:01 Ответить
Постановка. Общага сдетонировала после попадания в склад БК в Снежном. 🆗
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05.07.2022 13:06 Ответить
З листа орка:
«Мама, я не виноватый,
Что подох в Ясиноватой!»
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05.07.2022 15:35 Ответить
Ukrainian version of the alarm clock. It's hard to snooze once it's sounded.
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05.07.2022 16:16 Ответить
Almost nobody has been left unalarmed
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06.07.2022 02:44 Ответить
 
 