ВСУ ударили по казарме рашистов в оккупированной Ясиноватой. ФОТОрепортаж

Украинские защитники в оккупированной Ясиноватой Донецкой области попали в казарму российских оккупантов.

Об этом сообщает Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты обстреляли журналистов France 24, спасателей и гражданских в Донецкой области. ВИДЕО





