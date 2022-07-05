ВСУ ударили по казарме рашистов в оккупированной Ясиноватой. ФОТОрепортаж
Украинские защитники в оккупированной Ясиноватой Донецкой области попали в казарму российских оккупантов.
Об этом сообщает Стратком ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Наши пушкари в оккупированной Ясиноватой попали в казарму с орками", - говорится в сообщении.
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Да за всё практически!
На вид - обычная пром.площадка. Машины гражданские, логотип на воротах гражданский, ни единого намека на военную принадлежность этого объекта.
Оркі, навєрноє, ето хотели?
Слава нашим артелеристам!
- На те, як горить кацапня...
«Мама, я не виноватый,
Что подох в Ясиноватой!»