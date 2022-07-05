ЗСУ вдарили по казармі рашистів в окупованій Ясинуватій. ФОТОрепортаж
Українські захисники в окупованій Ясинуватій на Донеччині влучили в казарму російських окупантів.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Наші гармаші в окупованій Ясинуватій влучили в казарму з орками", - йдеться в повідомленні.
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Да за всё практически!
На вид - обычная пром.площадка. Машины гражданские, логотип на воротах гражданский, ни единого намека на военную принадлежность этого объекта.
Оркі, навєрноє, ето хотели?
Слава нашим артелеристам!
- На те, як горить кацапня...
«Мама, я не виноватый,
Что подох в Ясиноватой!»