ЗСУ вдарили по казармі рашистів в окупованій Ясинуватій. ФОТОрепортаж

Українські захисники в окупованій Ясинуватій на Донеччині влучили в казарму російських окупантів.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Наші гармаші в окупованій Ясинуватій влучили в казарму з орками", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зранку окупанти вдарили ракетами по Миколаєву, - мер Сєнкевич





