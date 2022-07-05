Рашисты нанесли удар по Степногорску, - Запорожская ОВА. ФОТО

Вооруженные силы РФ еще раз обстреляли поселок Степногорск Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Последствия вражеских обстрелов пгт Степногорск. Вновь ракеты попали в частные дома. Населенный пункт обстреливают почти каждый день. И каждый раз разрушения испытывает гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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