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Рашисты нанесли удар по Степногорску, - Запорожская ОВА. ФОТО

Вооруженные силы РФ еще раз обстреляли поселок Степногорск Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

Рашисты нанесли удар по Степногорску, - Запорожская ОВА 01

"Последствия вражеских обстрелов пгт Степногорск. Вновь ракеты попали в частные дома. Населенный пункт обстреливают почти каждый день. И каждый раз разрушения испытывает гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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Рашисты нанесли удар по Степногорску, - Запорожская ОВА 02
Рашисты нанесли удар по Степногорску, - Запорожская ОВА 03

обстрел (27107) Запорожская область (3076)


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Скорее всего месть за обстрелы своей базы в Мелитополе .Была инфа ,что это оттуда рашистов накрыли
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05.07.2022 09:07 Ответить
часто трапляються такі рашисткі наративи як цей твій месидж - "Мовлячи якщо ЗСУ перестане стріляти, то й Московія не буде"

Цензору час уже банити таких як ти
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05.07.2022 09:17 Ответить
Я отнюдь не призываю перестать бить по кацапским базам просто высказал своё мнение из -за чего мог быть этот обстрел
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05.07.2022 10:41 Ответить
Ми вже переставали стріляти, не пом'ятаєте до сього це призвело?
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05.07.2022 14:52 Ответить
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05.07.2022 09:19 Ответить
єто пгт какое село скоко вам повторять почти город
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05.07.2022 11:32 Ответить
 
 