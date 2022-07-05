Рашисти завдали удару по Степногірську, - Запорізька ОВА. ФОТО

Збройні сили РФ вкотре обстріляли селище Степногірськ Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Наслідки ворожих обстрілів смт Степногірськ. Знову ракети поцілили у приватні будинки. Населений пункт обстрілюють майже щодня. І щоразу руйнувань зазнає цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленнні.

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