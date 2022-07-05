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Рашисти завдали удару по Степногірську, - Запорізька ОВА. ФОТО

Збройні сили РФ вкотре обстріляли селище Степногірськ Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Рашисти завдали удару по Степногірську, - Запорізька ОВА 01

"Наслідки ворожих обстрілів смт Степногірськ. Знову ракети поцілили у приватні будинки. Населений пункт обстрілюють майже щодня. І щоразу руйнувань зазнає цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленнні.

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Рашисти завдали удару по Степногірську, - Запорізька ОВА 02
Рашисти завдали удару по Степногірську, - Запорізька ОВА 03

обстріл (28428) Запорізька область (3598)


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Скорее всего месть за обстрелы своей базы в Мелитополе .Была инфа ,что это оттуда рашистов накрыли
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05.07.2022 09:07 Відповісти
часто трапляються такі рашисткі наративи як цей твій месидж - "Мовлячи якщо ЗСУ перестане стріляти, то й Московія не буде"

Цензору час уже банити таких як ти
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05.07.2022 09:17 Відповісти
Я отнюдь не призываю перестать бить по кацапским базам просто высказал своё мнение из -за чего мог быть этот обстрел
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05.07.2022 10:41 Відповісти
Ми вже переставали стріляти, не пом'ятаєте до сього це призвело?
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05.07.2022 14:52 Відповісти
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05.07.2022 09:19 Відповісти
єто пгт какое село скоко вам повторять почти город
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05.07.2022 11:32 Відповісти
 
 