РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10647 посетителей онлайн
Новости Фото Война
8 679 19

СБУ заблокировала финансирование вооруженной агрессии РФ через продажу парфюмерно-косметической продукции: конфисковано товаров более чем на 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины осуществляет предварительное расследование по факту финансирования терроризма и вооруженной агрессии РФ.

В частности, речь идет о компании, которая занимается оптовой торговлей духами и косметическими средствами российского производства, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе следственных действий было выяснено, что полученные в Украине доходы бизнесмены перечисляли для уплаты налогов в госбюджет РФ. Ведь материнская компания, интеллектуальная собственность торговых брендов, а также производственные мощности находятся в России. Их конечными собственниками являются граждане и юридические лица страны-агрессора.

Вся торговая продукция компании находится на складах в Киевской и Тернопольской областях. В ходе проведения обысков правоохранители обнаружили более 700 паллетов с товаром. Общая стоимость продукции составляет более 150 млн. грн.

Также читайте: Минкульт за то, чтобы запретить ввоз какой-либо книжной продукции с территории РФ, - Ткаченко

Согласно документам, товары были ввезены в Украину накануне полномасштабного вторжения России.

Примечательно, что поддоны маркированы буквой "Z" так же, как и вражеская техника оккупантов символом вторжения в Украину.

В настоящее время товар направлен на ответственное хранение.

Продолжается передача выявленных активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

Вырученные средства пополнят госбюджет Украины и могут быть использованы для нужд украинской армии.

Оперативно-следователи осуществлялись в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры", - рассказали в СБУ.

СБУ заблокировала финансирование вооруженной агрессии РФ через продажу парфюмерно-косметической продукции: конфисковано товаров более чем на 150 млн грн 01
СБУ заблокировала финансирование вооруженной агрессии РФ через продажу парфюмерно-косметической продукции: конфисковано товаров более чем на 150 млн грн 02
СБУ заблокировала финансирование вооруженной агрессии РФ через продажу парфюмерно-косметической продукции: конфисковано товаров более чем на 150 млн грн 03
СБУ заблокировала финансирование вооруженной агрессии РФ через продажу парфюмерно-косметической продукции: конфисковано товаров более чем на 150 млн грн 04
СБУ заблокировала финансирование вооруженной агрессии РФ через продажу парфюмерно-косметической продукции: конфисковано товаров более чем на 150 млн грн 05
СБУ заблокировала финансирование вооруженной агрессии РФ через продажу парфюмерно-косметической продукции: конфисковано товаров более чем на 150 млн грн 06

россия (95515) СБУ (19893) терроризм (18691) финансирование (1798)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Весь час дивувався чому у нас все завалено кацапською парфюмерно-косметичною продукцією - всілякі "ЗЄльоні лінії" і т.п.

Невже так складно виробляти шампуні та іншу косметичну баяду?
показать весь комментарий
08.07.2022 18:13
+8
В СБУ реакція як в мангуста: ще тільки 5 місяців товар,а вони вже його " накрили"!...
показать весь комментарий
08.07.2022 18:16
+3
Так і пишіть Brocard і Л'етуаль
показать весь комментарий
08.07.2022 18:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ален Делон не пьёт тройной одеколон...
показать весь комментарий
08.07.2022 18:11 Ответить
Весь час дивувався чому у нас все завалено кацапською парфюмерно-косметичною продукцією - всілякі "ЗЄльоні лінії" і т.п.

Невже так складно виробляти шампуні та іншу косметичну баяду?
показать весь комментарий
08.07.2022 18:13 Ответить
не дужо складно. "берешь капельку дерьма, красивая упаковка, удачний брендінг і вуа-ля".
показать весь комментарий
08.07.2022 18:16 Ответить
Яка може бути у кацапських свиней парфумово-косметична продукція,хіба з кізяків...Це треба бути несповна розуму щоб купувати таке лайно...
показать весь комментарий
08.07.2022 18:14 Ответить
кацапяра дудлить бояру.
показать весь комментарий
08.07.2022 18:15 Ответить
В СБУ реакція як в мангуста: ще тільки 5 місяців товар,а вони вже його " накрили"!...
показать весь комментарий
08.07.2022 18:16 Ответить
Так і пишіть Brocard і Л'етуаль
показать весь комментарий
08.07.2022 18:19 Ответить
Опоздали.

Сеть «Л'Этуаль» продала свои активы вУкраине - сеть магазинов Brocard и дистрибьютора в сфере товаров для красоты Hexagone, следует из сообщения Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).
По информации RAU, французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding закрыл сделку по приобретению ООО «Брокард-Украина» и ООО «Эгзагон» 23 мая 2022 года.
По данным RAU, с 2010 года «Брокард-Украина» принадлежала офшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компаний «Брокард-Украина» и «Эгзагон» являлась собственница российской сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина.
Новый владелец компаний намерен продолжать дальнейшее развитие торговой сети Brocard Ukraine, говорится в письме сети компаниям-партнерам, которым располагает RAU.
К началу 2022 года сеть Brocard насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1,8 тыс. человек. По данным компании, общий товарооборот сети в 2020 году составил 4,126 млрд грн.
Основатель Philippe Benacin Holding Филипп Бенасин также является совладельцем компании Interparfums, занимающейся разработкой, производством и дистрибуцией парфюмерии и косметики.
показать весь комментарий
08.07.2022 18:26 Ответить
Арахамія отоварив, тому і встигла кацапня продати
показать весь комментарий
08.07.2022 22:51 Ответить
Глава НБУ Кирилл Шевченко представил на суд общественности довольно пессимистичную для украинской экономики статью, в которой спрогнозировал гиперинфляции в стране из-за огромной эмиссии гривны. Так, если в марте 2022 года эмиссия гривны была на уровне 20 млрд грн, то к июню эта сумма возросла более чем в 5 раз (105 млрд грн). Что это значит? А ничего хорошего, ведь активная работа печатного станка выливается в рост инфляции.

По мнению Шевченко, правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить, что приводит к росту цен, обесцениванию гривны и, как следствие, сокращению золотовалютных резервов НБУ. В итоге Украина может столкнуться с негативными экономическими последствиями от работы печатного станка схожими с тем, что происходило в 1990-х или же в 2014-2015 годах, когда гривна обваливалась.
Более того, прямая эмиссия станет проблемой, из-за которой Украину могут не принять в ЕС - там запрещено прямое финансирование госсектора центробанками.
показать весь комментарий
08.07.2022 18:20 Ответить
не турбуйся , кцпчик,слідкуй за своїм фубльом
показать весь комментарий
08.07.2022 20:21 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-ukreksimbank-kredyt-biznesmen-dnr/31498080.html Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк»
показать весь комментарий
08.07.2022 18:21 Ответить
Ну тепер і червоні буряки подорощають ! Бо ж чим ще силіконові губи красавіцам малювати ?
показать весь комментарий
08.07.2022 18:33 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2022 19:16 Ответить
лепота
показать весь комментарий
08.07.2022 21:25 Ответить
У нас есть свой Ze... коломойский...
показать весь комментарий
08.07.2022 18:36 Ответить
Между Ze и ЕС большая пропасть...если опять будет 73 процента ЛОХтората...то навсегда забутте слова НАТО и ЕС...
показать весь комментарий
08.07.2022 18:41 Ответить
Кажете 150 млн.грн.Це круто!А те,що через ПФУ,МінСоц фінансує,цих самих сєпарів, на 50 млрд.грн. в рік - це фігня?
показать весь комментарий
08.07.2022 19:07 Ответить
Не знаю чи правда, але Чорновіл каже, що кацапського наркобарона , известнава заминиста Гогалаптешвили, таки призначили у СЗР радником Буданова. Не можу в це повірити, хто знає чи правда?
показать весь комментарий
08.07.2022 21:21 Ответить
 
 