СБУ заблокировала финансирование вооруженной агрессии РФ через продажу парфюмерно-косметической продукции: конфисковано товаров более чем на 150 млн грн. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины осуществляет предварительное расследование по факту финансирования терроризма и вооруженной агрессии РФ.
В частности, речь идет о компании, которая занимается оптовой торговлей духами и косметическими средствами российского производства, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"В ходе следственных действий было выяснено, что полученные в Украине доходы бизнесмены перечисляли для уплаты налогов в госбюджет РФ. Ведь материнская компания, интеллектуальная собственность торговых брендов, а также производственные мощности находятся в России. Их конечными собственниками являются граждане и юридические лица страны-агрессора.
Вся торговая продукция компании находится на складах в Киевской и Тернопольской областях. В ходе проведения обысков правоохранители обнаружили более 700 паллетов с товаром. Общая стоимость продукции составляет более 150 млн. грн.
Согласно документам, товары были ввезены в Украину накануне полномасштабного вторжения России.
Примечательно, что поддоны маркированы буквой "Z" так же, как и вражеская техника оккупантов символом вторжения в Украину.
В настоящее время товар направлен на ответственное хранение.
Продолжается передача выявленных активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
Вырученные средства пополнят госбюджет Украины и могут быть использованы для нужд украинской армии.
Оперативно-следователи осуществлялись в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры", - рассказали в СБУ.
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Невже так складно виробляти шампуні та іншу косметичну баяду?
Сеть «Л'Этуаль» продала свои активы вУкраине - сеть магазинов Brocard и дистрибьютора в сфере товаров для красоты Hexagone, следует из сообщения Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).
По информации RAU, французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding закрыл сделку по приобретению ООО «Брокард-Украина» и ООО «Эгзагон» 23 мая 2022 года.
По данным RAU, с 2010 года «Брокард-Украина» принадлежала офшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром компаний «Брокард-Украина» и «Эгзагон» являлась собственница российской сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина.
Новый владелец компаний намерен продолжать дальнейшее развитие торговой сети Brocard Ukraine, говорится в письме сети компаниям-партнерам, которым располагает RAU.
К началу 2022 года сеть Brocard насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1,8 тыс. человек. По данным компании, общий товарооборот сети в 2020 году составил 4,126 млрд грн.
Основатель Philippe Benacin Holding Филипп Бенасин также является совладельцем компании Interparfums, занимающейся разработкой, производством и дистрибуцией парфюмерии и косметики.
По мнению Шевченко, правительство подсело на эмиссионную иглу и не хочет с нее слазить, что приводит к росту цен, обесцениванию гривны и, как следствие, сокращению золотовалютных резервов НБУ. В итоге Украина может столкнуться с негативными экономическими последствиями от работы печатного станка схожими с тем, что происходило в 1990-х или же в 2014-2015 годах, когда гривна обваливалась.
Более того, прямая эмиссия станет проблемой, из-за которой Украину могут не принять в ЕС - там запрещено прямое финансирование госсектора центробанками.