СБУ заблокировала финансирование вооруженной агрессии РФ через продажу парфюмерно-косметической продукции: конфисковано товаров более чем на 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины осуществляет предварительное расследование по факту финансирования терроризма и вооруженной агрессии РФ.

В частности, речь идет о компании, которая занимается оптовой торговлей духами и косметическими средствами российского производства, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе следственных действий было выяснено, что полученные в Украине доходы бизнесмены перечисляли для уплаты налогов в госбюджет РФ. Ведь материнская компания, интеллектуальная собственность торговых брендов, а также производственные мощности находятся в России. Их конечными собственниками являются граждане и юридические лица страны-агрессора.

Вся торговая продукция компании находится на складах в Киевской и Тернопольской областях. В ходе проведения обысков правоохранители обнаружили более 700 паллетов с товаром. Общая стоимость продукции составляет более 150 млн. грн.

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Согласно документам, товары были ввезены в Украину накануне полномасштабного вторжения России.

Примечательно, что поддоны маркированы буквой "Z" так же, как и вражеская техника оккупантов символом вторжения в Украину.

В настоящее время товар направлен на ответственное хранение.

Продолжается передача выявленных активов в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

Вырученные средства пополнят госбюджет Украины и могут быть использованы для нужд украинской армии.

Оперативно-следователи осуществлялись в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры", - рассказали в СБУ.











