Украинские воины уничтожили 12 танков под Святогорском. ФОТОрепортаж. 18+
Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал кадры уничтоженной российской техники на Славянском направлении. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра детям младше 18 лет и лицам с неустойчивой психикой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Геращенко отметил: "В бой под Славянском идут одни буряты! 79-я и 81-я бригады ВСУ под Святогорском отправили к праотцам 12 танков, БМП и другие консервные банки орков. Прорыв на Славянск, о котором так мечтали оккупанты, с треском провалился!"
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+116 Олександр Карін
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+93 botoks
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+74 Eight Wonder #490997
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Щось давно дагестанців не смажили наші ЗСУ , все буряти та буряти дохнуть за русь вялікую та *****.
Нічого поганого в цьому я не бачу.
- Денег заработать!
- Так ведь там убить могут!
Да и "х*й с ним! Живой астанусь - денег заработаю кредит пагашу Убьют - кредит гасить не надо!
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. Маннергейм
Прежде, чем начинать войну, надо создать пушечному мясу жизнь, которую не жаль потерять. Путин
на мой концерт прибыл очередной бурят!"
Бо щось незрозуміло - чого то він весь час про успіхи ЗСУ пише.