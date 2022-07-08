Украинские воины уничтожили 12 танков под Святогорском. ФОТОрепортаж. 18+

Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал кадры уничтоженной российской техники на Славянском направлении. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра детям младше 18 лет и лицам с неустойчивой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Геращенко отметил: "В бой под Славянском идут одни буряты! 79-я и 81-я бригады ВСУ под Святогорском отправили к праотцам 12 танков, БМП и другие консервные банки орков. Прорыв на Славянск, о котором так мечтали оккупанты, с треском провалился!"

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