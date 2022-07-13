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Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, "Ураганами" и "Градами" с зажигательными элементами, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты атаковали 8 населенных пунктов. Полицейские задокументировали 24 удара, в результате которых погибли и были ранены мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, Ураганами и Градами с зажигательными элементами, - Нацполиция 01

"10 ударов пришлось на Авдеевку, также под огнем были города Бахмут, Константиновка, Краматорск, Соледар, Красногоровка, Торецк и пгт Нью-Йорк. Разрушения получили 48 гражданских объектов: 27 жилых домов, из них 5 многоквартирных, школа, детский сад , коксохимический завод, стадион, трансформатор, линии электропередачи, гаражи", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела Бахмута 1 человек погиб, а 5 получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, Ураганами и Градами с зажигательными элементами, - Нацполиция 02
Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, Ураганами и Градами с зажигательными элементами, - Нацполиция 03

Также смотрите: Оккупанты нанесли два удара по Краматорску. Попали в лесополосу и промзону, - мэр Гончаренко. ФОТО



Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, Ураганами и Градами с зажигательными элементами, - Нацполиция 04
Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, Ураганами и Градами с зажигательными элементами, - Нацполиция 05
Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, Ураганами и Градами с зажигательными элементами, - Нацполиция 06


Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, Ураганами и Градами с зажигательными элементами, - Нацполиция 07
Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, Ураганами и Градами с зажигательными элементами, - Нацполиция 08

обстрел (27151) Нацполиция (16463) Донецкая область (9648)


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покажіть це кацапам бо вони всі думають що їхні захищають народ донбаса від нацистів і шо ми цей народ вбиваемо а не вони покажіть ці фото рос тв прозріють одразу
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13.07.2022 11:18 Ответить
У нас ще є такі наївні люди? кацапська мерзота все знає, розуміє і підтримує, там колективний путлєр.
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13.07.2022 11:40 Ответить
Як на Мацковіі ще зовсім нещодавно казали... Дамбас всисаюзная Кочегарка сваими забастовками летом 1989 года развалила дохлій ссср.
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13.07.2022 11:37 Ответить
То, что не могут захватить, эти твари пытаются просто уничтожить.
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13.07.2022 12:46 Ответить
 
 