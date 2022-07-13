Россияне обстреляли Донетчину авиационными ракетами, "Ураганами" и "Градами" с зажигательными элементами, - Нацполиция. ФОТО
Оккупанты атаковали 8 населенных пунктов. Полицейские задокументировали 24 удара, в результате которых погибли и были ранены мирные жители.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"10 ударов пришлось на Авдеевку, также под огнем были города Бахмут, Константиновка, Краматорск, Соледар, Красногоровка, Торецк и пгт Нью-Йорк. Разрушения получили 48 гражданских объектов: 27 жилых домов, из них 5 многоквартирных, школа, детский сад , коксохимический завод, стадион, трансформатор, линии электропередачи, гаражи", - говорится в сообщении.
Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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