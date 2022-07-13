Росіяни обстріляли Донеччину авіаційними ракетами, "Ураганами" та "Градами" із запальними елементами, - Нацполіція. ФОТО
Окупанти атакували 8 населених пунктів. Поліцейські задокументували 24 удари, внаслідок яких загинули та були поранені мирні жителі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"10 ударів прийшлося на Авдіївку, також під вогнем були міста Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Торецьк і смт Нью-Йорк . Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів: 27 житлових будинків, з них 5 багатоквартирні, школа, дитячий садок, коксохімічний завод, стадіон, трансформатор, лінії електропередач, гаражі", - йдеться у повідомленні.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар13.07.2022 11:18 Відповісти Мені подобається 0
Максим Щербань
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Senator #518037
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