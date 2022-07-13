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Росіяни обстріляли Донеччину авіаційними ракетами, "Ураганами" та "Градами" із запальними елементами, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти атакували 8 населених пунктів. Поліцейські задокументували 24 удари, внаслідок яких загинули та були поранені мирні жителі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Росіяни обстріляли Донеччину авіаційними ракетами, Ураганами та Градами із запальними елементами, - Нацполіція 01

"10 ударів прийшлося на Авдіївку, також під вогнем були міста Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Соледар, Красногорівка, Торецьк і смт Нью-Йорк . Руйнувань зазнали 48 цивільних об’єктів: 27 житлових будинків, з них 5 багатоквартирні, школа, дитячий садок, коксохімічний завод, стадіон, трансформатор, лінії електропередач, гаражі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Бахмута 1 особа загинула, а 5 дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Росіяни обстріляли Донеччину авіаційними ракетами, Ураганами та Градами із запальними елементами, - Нацполіція 02
Росіяни обстріляли Донеччину авіаційними ракетами, Ураганами та Градами із запальними елементами, - Нацполіція 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали двох ударів по Краматорську. Влучили в лісосмугу і промзону, - мер Гончаренко. ФОТО



Росіяни обстріляли Донеччину авіаційними ракетами, Ураганами та Градами із запальними елементами, - Нацполіція 04
Росіяни обстріляли Донеччину авіаційними ракетами, Ураганами та Градами із запальними елементами, - Нацполіція 05
Росіяни обстріляли Донеччину авіаційними ракетами, Ураганами та Градами із запальними елементами, - Нацполіція 06

Читайте: За добу рашисти вбили 4 мирних жителів Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА


Росіяни обстріляли Донеччину авіаційними ракетами, Ураганами та Градами із запальними елементами, - Нацполіція 07
Росіяни обстріляли Донеччину авіаційними ракетами, Ураганами та Градами із запальними елементами, - Нацполіція 08

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Донецька область (8459)


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покажіть це кацапам бо вони всі думають що їхні захищають народ донбаса від нацистів і шо ми цей народ вбиваемо а не вони покажіть ці фото рос тв прозріють одразу
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13.07.2022 11:18 Відповісти
У нас ще є такі наївні люди? кацапська мерзота все знає, розуміє і підтримує, там колективний путлєр.
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13.07.2022 11:40 Відповісти
Як на Мацковіі ще зовсім нещодавно казали... Дамбас всисаюзная Кочегарка сваими забастовками летом 1989 года развалила дохлій ссср.
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13.07.2022 11:37 Відповісти
То, что не могут захватить, эти твари пытаются просто уничтожить.
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13.07.2022 12:46 Відповісти
 
 