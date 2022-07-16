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Россияне дважды обстреляли мирных жителей Покровска "Искандерами", полиция открыла уголовные производства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ сегодня дважды ударили по частному сектору Покровска на Донетчине баллистическими ракетами "Искандер-М". Повреждены не менее 27 домов. Полицейские задокументировали военное преступление России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что на месте работают полицейские, парамедики, взрывотехники, работники ГСЧС и медики.

По распоряжению начальника полиции Донетчины Руслана Осипенко, документируют военное преступление РФ дополнительные следственно-оперативные группы.

Полицейские проверяют территорию и дома местных жителей на наличие пострадавших. Спасатели локализуют пожар, который произошел в результате обстрела.

В настоящее время точное количество жертв устанавливается. Разрушены гражданские объекты и жилищный сектор.

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По фактам открыты уголовные производства по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

"Россияне продолжают целенаправленно бить по мирному населению", – говорится в сообщении.

Полицейские Донетчины призывают людей эвакуироваться на более безопасные территории.

Россияне дважды обстреляли мирных жителей Покровска Искандерами, полиция открыла уголовные производства 01

Россияне дважды обстреляли мирных жителей Покровска Искандерами, полиция открыла уголовные производства 02
Россияне дважды обстреляли мирных жителей Покровска Искандерами, полиция открыла уголовные производства 03
Россияне дважды обстреляли мирных жителей Покровска Искандерами, полиция открыла уголовные производства 04

Автор: 

обстрел (27151) ракеты (3569) Донецкая область (9648) Покровск (593) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+6
Кацапу смешно? Ибо тварь.
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16.07.2022 21:55
+3
Іскандери, алахакбари...
Слов'яни ж *****...
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16.07.2022 22:18
+3
Обьявите награду, за данные кто отдал приказ,кто исполнил а следующую награду за головы их и их родных до последнего колена может так до них дойдет.
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16.07.2022 22:48
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Кацапу смешно? Ибо тварь.
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16.07.2022 21:55 Ответить
він дурень або московська наволоч
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16.07.2022 21:57 Ответить
А ты мразь или фашыст?
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16.07.2022 22:02 Ответить
Ну здравствуй, распятый мальчик! И прощай...
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16.07.2022 21:57 Ответить
Ты чего тут визжышь, свинья?
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16.07.2022 22:00 Ответить
Істериш? Істери.
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16.07.2022 22:10 Ответить
Я так понимаю Боневтiк решил криминальными делами победить!
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16.07.2022 21:55 Ответить
Что предлагаете, флюгмаршал?
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16.07.2022 21:57 Ответить
Я так розумію, що ти вже вступив до лав ЗСУ та знищуєш кацапів на фронті, а не з дивана? Чи з дивана язиком ляпаєш?
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16.07.2022 22:23 Ответить
Іскандери, алахакбари...
Слов'яни ж *****...
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16.07.2022 22:18 Ответить
Обьявите награду, за данные кто отдал приказ,кто исполнил а следующую награду за головы их и их родных до последнего колена может так до них дойдет.
показать весь комментарий
16.07.2022 22:48 Ответить
 
 