Россияне дважды обстреляли мирных жителей Покровска "Искандерами", полиция открыла уголовные производства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ сегодня дважды ударили по частному сектору Покровска на Донетчине баллистическими ракетами "Искандер-М". Повреждены не менее 27 домов. Полицейские задокументировали военное преступление России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что на месте работают полицейские, парамедики, взрывотехники, работники ГСЧС и медики.

По распоряжению начальника полиции Донетчины Руслана Осипенко, документируют военное преступление РФ дополнительные следственно-оперативные группы.

Полицейские проверяют территорию и дома местных жителей на наличие пострадавших. Спасатели локализуют пожар, который произошел в результате обстрела.

В настоящее время точное количество жертв устанавливается. Разрушены гражданские объекты и жилищный сектор.

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По фактам открыты уголовные производства по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

"Россияне продолжают целенаправленно бить по мирному населению", – говорится в сообщении.

Полицейские Донетчины призывают людей эвакуироваться на более безопасные территории.





