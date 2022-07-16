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Росіяни двічі обстріляли мирних мешканців Покровська "Іскандерами", поліція відкрила кримінальні провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ сьогодні двічі вдарили по приватному сектору Покровська на Донеччині балістичними ракетами "Іскандер-М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Поліцейські задокументували воєнний злочин Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Зазначається, що на місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, працівники ДСНС і медики.

За розпорядженням начальника поліції Донеччини Руслана Осипенка документують воєнний злочин РФ додаткові слідчо-оперативні групи.

Поліцейські перевіряють територію та будинки місцевих мешканців на наявність постраждалих. Рятувальники локалізують пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу.

Наразі точна кількість жертв встановлюється. Зруйновано цивільні об’єкти і житловий сектор.

Дивіться також: Окупанти обстріляли Покровськ, пошкоджено житлові будинки. ФОТО

За фактами відкрито кримінальні провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирному населенню", - сказано в повідомленні.

Поліцейські Донеччини закликають людей евакуюватися до більш безпечних територій. 

Росіяни двічі обстріляли мирних мешканців Покровська Іскандерами, поліція відкрила кримінальні провадження 01
Росіяни двічі обстріляли мирних мешканців Покровська Іскандерами, поліція відкрила кримінальні провадження 02
Росіяни двічі обстріляли мирних мешканців Покровська Іскандерами, поліція відкрила кримінальні провадження 03
Росіяни двічі обстріляли мирних мешканців Покровська Іскандерами, поліція відкрила кримінальні провадження 04

Автор: 

обстріл (28472) ракети (4023) Донецька область (8459) Покровськ (625) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+6
Кацапу смешно? Ибо тварь.
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16.07.2022 21:55
+3
Іскандери, алахакбари...
Слов'яни ж *****...
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16.07.2022 22:18
+3
Обьявите награду, за данные кто отдал приказ,кто исполнил а следующую награду за головы их и их родных до последнего колена может так до них дойдет.
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16.07.2022 22:48
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Кацапу смешно? Ибо тварь.
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16.07.2022 21:55 Відповісти
він дурень або московська наволоч
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16.07.2022 21:57 Відповісти
А ты мразь или фашыст?
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16.07.2022 22:02 Відповісти
Ну здравствуй, распятый мальчик! И прощай...
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16.07.2022 21:57 Відповісти
Ты чего тут визжышь, свинья?
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16.07.2022 22:00 Відповісти
Істериш? Істери.
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16.07.2022 22:10 Відповісти
Я так понимаю Боневтiк решил криминальными делами победить!
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16.07.2022 21:55 Відповісти
Что предлагаете, флюгмаршал?
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16.07.2022 21:57 Відповісти
Я так розумію, що ти вже вступив до лав ЗСУ та знищуєш кацапів на фронті, а не з дивана? Чи з дивана язиком ляпаєш?
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16.07.2022 22:23 Відповісти
Іскандери, алахакбари...
Слов'яни ж *****...
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16.07.2022 22:18 Відповісти
Обьявите награду, за данные кто отдал приказ,кто исполнил а следующую награду за головы их и их родных до последнего колена может так до них дойдет.
показати весь коментар
16.07.2022 22:48 Відповісти
 
 