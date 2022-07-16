Росіяни двічі обстріляли мирних мешканців Покровська "Іскандерами", поліція відкрила кримінальні провадження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ сьогодні двічі вдарили по приватному сектору Покровська на Донеччині балістичними ракетами "Іскандер-М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Поліцейські задокументували воєнний злочин Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Зазначається, що на місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, працівники ДСНС і медики.

За розпорядженням начальника поліції Донеччини Руслана Осипенка документують воєнний злочин РФ додаткові слідчо-оперативні групи.

Поліцейські перевіряють територію та будинки місцевих мешканців на наявність постраждалих. Рятувальники локалізують пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу.

Наразі точна кількість жертв встановлюється. Зруйновано цивільні об’єкти і житловий сектор.

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За фактами відкрито кримінальні провадження за ст.438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни).

"Росіяни продовжують цілеспрямовано бити по мирному населенню", - сказано в повідомленні.

Поліцейські Донеччини закликають людей евакуюватися до більш безпечних територій.







