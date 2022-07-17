Последствия ракетного удара по Харькову: снаряды попали в частный сектор и производственную пятиэтажку. ФОТОрепортаж
В ночь на 17 июля враг обстрелял Киевский район Харькова. Полиция документирует последствия ракетных ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, снаряды попали в частный сектор и производственную пятиэтажку.
"В результате попадания ракет произошло возгорание на территории сооружения, повреждены стеклопакеты и фасад. Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского райуправления полиции № 1 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. По адресу также работали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Как сообщалось, ночью Харьков подвергся ракетной атаке РФ.
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ФСБвсім всьо розпатякує , перемога вже близько, тільки не знаю чия.