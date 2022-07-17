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Новости Фото Война
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Последствия ракетного удара по Харькову: снаряды попали в частный сектор и производственную пятиэтажку. ФОТОрепортаж

В ночь на 17 июля враг обстрелял Киевский район Харькова. Полиция документирует последствия ракетных ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, снаряды попали в частный сектор и производственную пятиэтажку.

"В результате попадания ракет произошло возгорание на территории сооружения, повреждены стеклопакеты и фасад. Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского райуправления полиции № 1 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. По адресу также работали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Последствия ракетного удара по Харькову: снаряды попали в частный сектор и производственную пятиэтажку 01
Последствия ракетного удара по Харькову: снаряды попали в частный сектор и производственную пятиэтажку 02
Последствия ракетного удара по Харькову: снаряды попали в частный сектор и производственную пятиэтажку 03
Последствия ракетного удара по Харькову: снаряды попали в частный сектор и производственную пятиэтажку 04
Последствия ракетного удара по Харькову: снаряды попали в частный сектор и производственную пятиэтажку 05

Как сообщалось, ночью Харьков подвергся ракетной атаке РФ.

обстрел (27151) Нацполиция (16463) ракеты (3569) Харьков (7485)


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А в это непростое время "ОПЗЖ" оскаржила рішення суду про заборону її діяльності .
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17.07.2022 13:36 Ответить
1. ЗМІ повідомили, що Зеленський віддав наказ про наступ.
2. Єрмак помчав на перемовини.
3. Кажуть, однією із вимог усні було - припинити наступ на Херсонщині.
4. Рєзніков заявив, що про наступ на Південь журналісти його неправильно зрозуміли.
Без коментарів.
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17.07.2022 13:41 Ответить
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17.07.2022 13:43 Ответить
Слащавий Арестович ще з березня мичить про наступ. По його словах наступ мав бути ще у травні, потім у червні, а зараз уже просто наступ....
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17.07.2022 13:58 Ответить
Люська-полководець всюди наступає, Зеля всюди виступає, Єрмак ФСБ всім всьо розпатякує , перемога вже близько, тільки не знаю чия.
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17.07.2022 14:06 Ответить
Шваброид юзающий гугл переводчик пытается устроить майдан. Боже, яке кончене🤣
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17.07.2022 19:12 Ответить
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17.07.2022 13:41 Ответить
Здохніть кацапи.
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17.07.2022 15:48 Ответить
 
 