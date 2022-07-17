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Новини Фото Війна
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Наслідки ракетного удару по Харкову: снаряди влучили у приватний сектор та виробничу п'ятиповерхівку. ФОТОрепортаж

Вночі 17 липня ворог обстріляв Київський район Харкова. Поліція документує наслідки ракетних ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, снаряди влучили у приватний сектор та виробничу п'ятиповерхівку.

"Внаслідок влучання ракет сталося загоряння на території споруди, пошкоджені склопакети та фасад. Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського райуправління поліції № 1 провели огляд місця події та зібрали речові докази. За адресою також працювали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Наслідки ракетного удару по Харкову: снаряди влучили у приватний сектор та виробничу пятиповерхівку 01
Наслідки ракетного удару по Харкову: снаряди влучили у приватний сектор та виробничу пятиповерхівку 02
Наслідки ракетного удару по Харкову: снаряди влучили у приватний сектор та виробничу пятиповерхівку 03
Наслідки ракетного удару по Харкову: снаряди влучили у приватний сектор та виробничу пятиповерхівку 04
Наслідки ракетного удару по Харкову: снаряди влучили у приватний сектор та виробничу пятиповерхівку 05

Як повідомлялось, вночі Харків зазнав ракетної атаки РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетного удару по Харкову, обстрілює територію області. Ізюмський напрямок залишається гарячим, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28472) Нацполіція (15168) ракети (4023) Харків (5600)


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А в это непростое время "ОПЗЖ" оскаржила рішення суду про заборону її діяльності .
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17.07.2022 13:36 Відповісти
1. ЗМІ повідомили, що Зеленський віддав наказ про наступ.
2. Єрмак помчав на перемовини.
3. Кажуть, однією із вимог усні було - припинити наступ на Херсонщині.
4. Рєзніков заявив, що про наступ на Південь журналісти його неправильно зрозуміли.
Без коментарів.
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17.07.2022 13:41 Відповісти
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17.07.2022 13:43 Відповісти
Слащавий Арестович ще з березня мичить про наступ. По його словах наступ мав бути ще у травні, потім у червні, а зараз уже просто наступ....
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17.07.2022 13:58 Відповісти
Люська-полководець всюди наступає, Зеля всюди виступає, Єрмак ФСБ всім всьо розпатякує , перемога вже близько, тільки не знаю чия.
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17.07.2022 14:06 Відповісти
Шваброид юзающий гугл переводчик пытается устроить майдан. Боже, яке кончене🤣
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17.07.2022 19:12 Відповісти
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17.07.2022 13:41 Відповісти
Здохніть кацапи.
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17.07.2022 15:48 Відповісти
 
 