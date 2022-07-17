Наслідки ракетного удару по Харкову: снаряди влучили у приватний сектор та виробничу п'ятиповерхівку. ФОТОрепортаж

Вночі 17 липня ворог обстріляв Київський район Харкова. Поліція документує наслідки ракетних ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, снаряди влучили у приватний сектор та виробничу п'ятиповерхівку.

"Внаслідок влучання ракет сталося загоряння на території споруди, пошкоджені склопакети та фасад. Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського райуправління поліції № 1 провели огляд місця події та зібрали речові докази. За адресою також працювали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.











Як повідомлялось, вночі Харків зазнав ракетної атаки РФ.

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