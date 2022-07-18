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Оккупанты обстреляли поселок Печенеги на Харьковщине, есть погибший. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 17 июля россияне обстреляли поселок Печенеги Харьковской области. По предварительной информации, есть погибший и раненный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

"Российская армия продолжает терроризировать мирное население. В 19.30 российским агрессором из РСЗО был обстрелян поселок Печенеги. По предварительной информации, погиб мужчина 1984 года рождения и также ранен один человек", - говорится в сообщении.

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Оккупанты обстреляли поселок Печенеги на Харьковщине, есть погибший 01

Оккупанты обстреляли поселок Печенеги на Харьковщине, есть погибший 02

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обстрел (27165) Харьковщина (5577)


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и половцы и печениги ... неужели печенигам решили отомстить через 1000 лет ? Пройдут годы мы выстоим но рашка никогда не отмоется и эту войну мы будем помнить и не одно поколение .
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18.07.2022 06:49 Ответить
хазарам приготовиться
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18.07.2022 10:40 Ответить
Яке відношення мали фіноугри до печеніг. Фіноугри то були у більшості лякливі шакали які ховалися по болотам і лісам, просто андрофаги.
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18.07.2022 12:40 Ответить
проишло 4 міс. я ше в шоці -- росія напала на Украіну - двома руками на голову хер натягнеш
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18.07.2022 09:08 Ответить
Ви ще скажіть, що віроломно. Кацапи нападають тоді, коли заздалегідь підготували для цього "ґрунт"
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18.07.2022 09:24 Ответить
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18.07.2022 10:17 Ответить
 
 