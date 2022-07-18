Оккупанты обстреляли поселок Печенеги на Харьковщине, есть погибший. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 17 июля россияне обстреляли поселок Печенеги Харьковской области. По предварительной информации, есть погибший и раненный.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

"Российская армия продолжает терроризировать мирное население. В 19.30 российским агрессором из РСЗО был обстрелян поселок Печенеги. По предварительной информации, погиб мужчина 1984 года рождения и также ранен один человек", - говорится в сообщении.

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