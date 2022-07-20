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Главы МИД Чехии и Австрии Липавский и Шалленберг прибыли в Киев. ВИДЕО+ФОТО

В Киев приехали министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Липавский сообщил о своем визите в Twitter, опубликовав видео с вокзала.

"Приехал в Киев. Едем вместе с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Впервые за долгое время снова увидел наших коллег из украинского посольства", - написал он, отметив, что имеет ряд запланированных встреч с украинскими чиновниками.

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"Рад снова наконец-то вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Очень больно видеть, что беспощадная агрессивная война РФ делает с этой замечательной страной и ее народом. Мы продолжим поддерживать Украину", - сообщил в своем Twitter Александр Шалленберг.

Главы МИД Чехии и Австрии Липавский и Шалленберг прибыли в Киев 01

Главы МИД Чехии и Австрии Липавский и Шалленберг прибыли в Киев 02

Автор: 

Австрия (814) визит (3088) Киев (25577) Чехия (1723) Шалленберг Александр (45) Липавский Ян (91)


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Спочатку звозити в Ірпінь чи Бучу, потім - розмовляти.
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20.07.2022 13:34 Ответить
по фото гостомель
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20.07.2022 17:49 Ответить
Вже звозили. Гостомель - теж нормально.
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20.07.2022 17:51 Ответить
Глави МЗС Чехії та Австрії Ліпавський і Шалленберг прибули до Києва.- мало не Шелленберг як бригаденфюрер СС а за сумісництвом голова зовнішньої розвідки/прошу не путати із абвером
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20.07.2022 17:47 Ответить
Ну Чехии понятно а австрияка что тут забыл?За 5 месяцев войны ломанного гроша не дали..
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20.07.2022 17:48 Ответить
 
 