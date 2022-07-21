В Бахмуте россияне ударили по центральному рынку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Рашистские войска обстреляли центральный рынок в Бахмуте Донецкой области.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня с самого утра подвергся обстрелу Центральный рынок города, в результате чего произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.
Информацию о погибших и пострадавших сейчас уточняют.
Топ комментарии
+25 Valter Valter
показать весь комментарий21.07.2022 11:06
+20 Григорий #524521
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+18 Злий Грицько
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Щодо ж оплати за житло у приватних арендодавців - було б бажання, як кажуть. Зараз, коли багато киян, сумчан, чернігівчан повернулися додому, знайти собі житло за 150 грн на день навіть у тих же Карпатах - не проблема взагалі. Але ж для цього потрібно діяти, робити хоч щось самостійно, а не сидіти на жопі рівно і гнати на те, що держава недостатньо робить для вас.
Деякі українці є невиліковні
Соромно їздити по місту, створювати репортажі, та не мати уяви яка правильна назва міста.
Та арестовичу теж перекажіть.
Люди, котрим це подобається
В Україні сидять високопоставлені агенти, які заважають ЗСУ завдавати ударів у відповідь, і отримувати більш потужну зброю у західних країн.