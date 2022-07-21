В Бахмуте россияне ударили по центральному рынку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рашистские войска обстреляли центральный рынок в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с самого утра подвергся обстрелу Центральный рынок города, в результате чего произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Информацию о погибших и пострадавших сейчас уточняют.

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