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В Бахмуте россияне ударили по центральному рынку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рашистские войска обстреляли центральный рынок в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с самого утра подвергся обстрелу Центральный рынок города, в результате чего произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Информацию о погибших и пострадавших сейчас уточняют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы в Донецкой области: оккупанты убили человека, еще пятерых ранили, ударили по Бахмуту. ФОТОрепортаж

В Бахмуте россияне ударили по центральному рынку 01
В Бахмуте россияне ударили по центральному рынку 02
В Бахмуте россияне ударили по центральному рынку 03
В Бахмуте россияне ударили по центральному рынку 04
В Бахмуте россияне ударили по центральному рынку 05

Донецкая область (9775) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+25
Кто там еще будет рассказывать что удары по гражданских и массовому скоплению людей ето случайность и будут искать в округе военную часть якобы по которой рашисты целились
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21.07.2022 11:06
+20
Уроды ****** . 8 лет туда за товаром и деньгами ездили .
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21.07.2022 11:01
+18
Гниди кацапсячі...
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21.07.2022 11:14
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Уроды ****** . 8 лет туда за товаром и деньгами ездили .
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21.07.2022 11:01 Ответить
Судя по воронке или авиабомба или искандер.
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21.07.2022 11:03 Ответить
Кто там еще будет рассказывать что удары по гражданских и массовому скоплению людей ето случайность и будут искать в округе военную часть якобы по которой рашисты целились
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21.07.2022 11:06 Ответить
підараси.
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21.07.2022 11:10 Ответить
Автор, ты хоть представляешь что такое площадь100кв. м.? Ето 10*10м. Там одна воронка 10 метров в диаметре. И не пару контейнеров загорелось, а весь рынок с землей смешало.
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21.07.2022 11:11 Ответить
це площа загоряння 100 квадратів, не площа руйнувань...
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21.07.2022 11:21 Ответить
Гниди кацапсячі...
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21.07.2022 11:14 Ответить
Що там роблять люди, які давно мали виїхати?!
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21.07.2022 11:22 Ответить
А що робить держава , яка має пристроїти та забезпечити евакуйованих ? Багато людей зможуть платити по 20 000 гривень тільки за житло ?
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21.07.2022 11:26 Ответить
Та какие 20000 грн. В Киеве двушка возле метро 7000+коммунал.
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21.07.2022 11:54 Ответить
А у багатьох є по 7000 і місяць за житло?
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21.07.2022 12:25 Ответить
Це 2ка біля метро. Якщо немає 7000 на місяць - беріть 1к подалі від метро - буде набагато дешевше. До війни 7000 - це була вартість 1к у ненайкращому стані далеко від комунікацій.
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21.07.2022 15:52 Ответить
Взагалі-то держава організувала проживання у всіх інтернатах і студентських общагах у західній частині країни бескоштовне проживання переселенців. Перші кілька місяців там і бескоштовне триразове харчування було (зараз зробили чисто символічні ціни - дешевше, ніж самому готувати) + ще й доплачують біженцям по кілька тисяч. Знаю особисто, бо тітка моєї дружини працює в одному з цих закладів шеф-поваром і годує переселенців.

Щодо ж оплати за житло у приватних арендодавців - було б бажання, як кажуть. Зараз, коли багато киян, сумчан, чернігівчан повернулися додому, знайти собі житло за 150 грн на день навіть у тих же Карпатах - не проблема взагалі. Але ж для цього потрібно діяти, робити хоч щось самостійно, а не сидіти на жопі рівно і гнати на те, що держава недостатньо робить для вас.
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21.07.2022 15:50 Ответить
Не хочеться свої домівки бросати та йти бомжувати під мост
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21.07.2022 12:38 Ответить
Де ви бачили, щоб хтось з переселенців бомжував під мостом? Якщо не маєте можливості заробляти далеко від дому і не маєте збереженнь - волонтери вам організують бескоштовне проживання і харчування - так, умови не завжди гарні, іноді це проживання у шкільному спортзалі, але якщо пошукати - можна знайти і досиль пристойні - як, наприклад, проживання в інтернатах чи студентських общагах. Було б бажання рухатись.
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21.07.2022 15:57 Ответить
Працюють, щоб вижити.
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21.07.2022 13:29 Ответить
Мета рашенфашистів - знищити українців і заселити територію мокшами й бурятами.
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21.07.2022 11:42 Ответить
" мишебратья, адин нарот" - у москалів десятки мільйонів кв.км територій, виходи на всі моря та океани, загадка що ім вперлось в кількох областях Украіни. Ватани совкодпочери і путінососи зрозумійте що раха це імперія зла, все існування рахи присвячене вбивствам і пограбуванням інших народів
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21.07.2022 11:47 Ответить
не требя совкодрочерам нічого пояснювати. Бери, що під рукою, і забий на смерть потвору. Мовчки
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21.07.2022 12:02 Ответить
Уявіть собі гондорця, який намагається пояснити сауроновим оркам, що вони не праві.
Деякі українці є невиліковні
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21.07.2022 16:52 Ответить
неплохой асфальт, вместо пары неизготовленных вОвремя нАших ракет, в этой ситуации выглядит издевательством и постоянным напоминанием о.... дебилы не поймут, а притомные Украинцы и так знают.....(((((
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21.07.2022 12:16 Ответить
По рынкам стрелять - это их любимое занятие (еще с чеченских войн)!
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21.07.2022 12:25 Ответить
Перекажіть Бутусову, що Бахмут мае наголос на "у".
Соромно їздити по місту, створювати репортажі, та не мати уяви яка правильна назва міста.
Та арестовичу теж перекажіть.
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21.07.2022 13:18 Ответить
на вікіпедії правильно наголос робити і на А, і на У.
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21.07.2022 13:31 Ответить
Там на рынке военторг был и продавали джавелины и химарсы, инфа 146%.
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21.07.2022 16:06 Ответить
ось сволота, якiй це до вподоби -

Люди, котрим це подобається

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21.07.2022 17:49 Ответить
Не повірю, що після чотирьох місяців найбільшого терору росії проти українського населення існують деякі договори із Заходом про заборону ударів по території рф.
В Україні сидять високопоставлені агенти, які заважають ЗСУ завдавати ударів у відповідь, і отримувати більш потужну зброю у західних країн.
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21.07.2022 18:49 Ответить
Интересно, свита путлера представляет, что с ними сделают украинцы, если кто-то из этих рашистов лет через 10-15 высунется заграницу? Мы ж вас поймаем и на лоскуты будем резать, причем медленно.
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22.07.2022 06:26 Ответить
 
 