В Бахмуті росіяни вдарили по центральному ринку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рашистські війська обстріляли центральний ринок у Бахмуті на Донеччині.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з самого ранку зазнав обстрілу Центральний ринок міста, внаслідок чого відбулося загоряння декількох торгівельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м", - йдеться у повідомлення.

Інформацію про загиблих та постраждалих зараз уточнюють.

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