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В Бахмуті росіяни вдарили по центральному ринку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рашистські війська обстріляли центральний ринок у Бахмуті на Донеччині.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з самого ранку зазнав обстрілу Центральний ринок міста, внаслідок чого відбулося загоряння декількох торгівельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м", - йдеться у повідомлення.

Інформацію про загиблих та постраждалих зараз уточнюють.

Читайте: Обстріли на Донеччині: окупанти вбили людину, ще п’ятьох поранили, вдарили по Бахмуту. ФОТОрепортаж

В Бахмуті росіяни вдарили по центральному ринку 01
В Бахмуті росіяни вдарили по центральному ринку 02
В Бахмуті росіяни вдарили по центральному ринку 03
В Бахмуті росіяни вдарили по центральному ринку 04
В Бахмуті росіяни вдарили по центральному ринку 05

Автор: 

Донецька область (8586) ДСНС (5127)


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Топ коментарі
+25
Кто там еще будет рассказывать что удары по гражданских и массовому скоплению людей ето случайность и будут искать в округе военную часть якобы по которой рашисты целились
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21.07.2022 11:06
+20
Уроды ****** . 8 лет туда за товаром и деньгами ездили .
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21.07.2022 11:01
+18
Гниди кацапсячі...
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21.07.2022 11:14
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Уроды ****** . 8 лет туда за товаром и деньгами ездили .
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21.07.2022 11:01 Відповісти
Судя по воронке или авиабомба или искандер.
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21.07.2022 11:03 Відповісти
Кто там еще будет рассказывать что удары по гражданских и массовому скоплению людей ето случайность и будут искать в округе военную часть якобы по которой рашисты целились
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21.07.2022 11:06 Відповісти
підараси.
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21.07.2022 11:10 Відповісти
Автор, ты хоть представляешь что такое площадь100кв. м.? Ето 10*10м. Там одна воронка 10 метров в диаметре. И не пару контейнеров загорелось, а весь рынок с землей смешало.
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21.07.2022 11:11 Відповісти
це площа загоряння 100 квадратів, не площа руйнувань...
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21.07.2022 11:21 Відповісти
Гниди кацапсячі...
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21.07.2022 11:14 Відповісти
Що там роблять люди, які давно мали виїхати?!
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21.07.2022 11:22 Відповісти
А що робить держава , яка має пристроїти та забезпечити евакуйованих ? Багато людей зможуть платити по 20 000 гривень тільки за житло ?
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21.07.2022 11:26 Відповісти
Та какие 20000 грн. В Киеве двушка возле метро 7000+коммунал.
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21.07.2022 11:54 Відповісти
А у багатьох є по 7000 і місяць за житло?
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21.07.2022 12:25 Відповісти
Це 2ка біля метро. Якщо немає 7000 на місяць - беріть 1к подалі від метро - буде набагато дешевше. До війни 7000 - це була вартість 1к у ненайкращому стані далеко від комунікацій.
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21.07.2022 15:52 Відповісти
Взагалі-то держава організувала проживання у всіх інтернатах і студентських общагах у західній частині країни бескоштовне проживання переселенців. Перші кілька місяців там і бескоштовне триразове харчування було (зараз зробили чисто символічні ціни - дешевше, ніж самому готувати) + ще й доплачують біженцям по кілька тисяч. Знаю особисто, бо тітка моєї дружини працює в одному з цих закладів шеф-поваром і годує переселенців.

Щодо ж оплати за житло у приватних арендодавців - було б бажання, як кажуть. Зараз, коли багато киян, сумчан, чернігівчан повернулися додому, знайти собі житло за 150 грн на день навіть у тих же Карпатах - не проблема взагалі. Але ж для цього потрібно діяти, робити хоч щось самостійно, а не сидіти на жопі рівно і гнати на те, що держава недостатньо робить для вас.
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21.07.2022 15:50 Відповісти
Не хочеться свої домівки бросати та йти бомжувати під мост
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21.07.2022 12:38 Відповісти
Де ви бачили, щоб хтось з переселенців бомжував під мостом? Якщо не маєте можливості заробляти далеко від дому і не маєте збереженнь - волонтери вам організують бескоштовне проживання і харчування - так, умови не завжди гарні, іноді це проживання у шкільному спортзалі, але якщо пошукати - можна знайти і досиль пристойні - як, наприклад, проживання в інтернатах чи студентських общагах. Було б бажання рухатись.
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21.07.2022 15:57 Відповісти
Працюють, щоб вижити.
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21.07.2022 13:29 Відповісти
Мета рашенфашистів - знищити українців і заселити територію мокшами й бурятами.
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21.07.2022 11:42 Відповісти
" мишебратья, адин нарот" - у москалів десятки мільйонів кв.км територій, виходи на всі моря та океани, загадка що ім вперлось в кількох областях Украіни. Ватани совкодпочери і путінососи зрозумійте що раха це імперія зла, все існування рахи присвячене вбивствам і пограбуванням інших народів
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21.07.2022 11:47 Відповісти
не требя совкодрочерам нічого пояснювати. Бери, що під рукою, і забий на смерть потвору. Мовчки
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21.07.2022 12:02 Відповісти
Уявіть собі гондорця, який намагається пояснити сауроновим оркам, що вони не праві.
Деякі українці є невиліковні
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21.07.2022 16:52 Відповісти
неплохой асфальт, вместо пары неизготовленных вОвремя нАших ракет, в этой ситуации выглядит издевательством и постоянным напоминанием о.... дебилы не поймут, а притомные Украинцы и так знают.....(((((
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21.07.2022 12:16 Відповісти
По рынкам стрелять - это их любимое занятие (еще с чеченских войн)!
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21.07.2022 12:25 Відповісти
Перекажіть Бутусову, що Бахмут мае наголос на "у".
Соромно їздити по місту, створювати репортажі, та не мати уяви яка правильна назва міста.
Та арестовичу теж перекажіть.
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21.07.2022 13:18 Відповісти
на вікіпедії правильно наголос робити і на А, і на У.
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21.07.2022 13:31 Відповісти
Там на рынке военторг был и продавали джавелины и химарсы, инфа 146%.
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21.07.2022 16:06 Відповісти
ось сволота, якiй це до вподоби -

Люди, котрим це подобається

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21.07.2022 17:49 Відповісти
Не повірю, що після чотирьох місяців найбільшого терору росії проти українського населення існують деякі договори із Заходом про заборону ударів по території рф.
В Україні сидять високопоставлені агенти, які заважають ЗСУ завдавати ударів у відповідь, і отримувати більш потужну зброю у західних країн.
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21.07.2022 18:49 Відповісти
Интересно, свита путлера представляет, что с ними сделают украинцы, если кто-то из этих рашистов лет через 10-15 высунется заграницу? Мы ж вас поймаем и на лоскуты будем резать, причем медленно.
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22.07.2022 06:26 Відповісти
 
 