В Бахмуті росіяни вдарили по центральному ринку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Рашистські війська обстріляли центральний ринок у Бахмуті на Донеччині.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні з самого ранку зазнав обстрілу Центральний ринок міста, внаслідок чого відбулося загоряння декількох торгівельних контейнерів на загальній площі 100 кв. м", - йдеться у повідомлення.
Інформацію про загиблих та постраждалих зараз уточнюють.
Топ коментарі
+25 Valter Valter
показати весь коментар21.07.2022 11:06
+20 Григорий #524521
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+18 Злий Грицько
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Щодо ж оплати за житло у приватних арендодавців - було б бажання, як кажуть. Зараз, коли багато киян, сумчан, чернігівчан повернулися додому, знайти собі житло за 150 грн на день навіть у тих же Карпатах - не проблема взагалі. Але ж для цього потрібно діяти, робити хоч щось самостійно, а не сидіти на жопі рівно і гнати на те, що держава недостатньо робить для вас.
Деякі українці є невиліковні
Соромно їздити по місту, створювати репортажі, та не мати уяви яка правильна назва міста.
Та арестовичу теж перекажіть.
Люди, котрим це подобається
В Україні сидять високопоставлені агенти, які заважають ЗСУ завдавати ударів у відповідь, і отримувати більш потужну зброю у західних країн.