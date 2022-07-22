За сутки рашисты убили 5 мирных жителей Донбасса, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За 21 июля русские оккупационные войска убили 5 мирных жителей Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 21 июля россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 3 в Северске, 1 в Павловке и 1 в Марьинке. Еще 10 человек получили ранения. За все совершенное на нашей земле россияне будут привлечены к ответственности!" - говорится в сообщении.
Добавляется, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Чайка Київ
показать весь комментарий22.07.2022 10:41 Ответить Мне нравится 0
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