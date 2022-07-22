За добу рашисти вбили 5 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За 21 липня російську окупаційні війська вбили 5 мирних жителів Донецької рбласті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це провідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 21 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 у Сіверську, 1 у Павлівці та 1 у Мар'їнці. Ще 10 людей отримали поранення. За все скоєне на нашій землі росіяни будуть притягнуті до відповідальності!", - йдеться у повідомленні.
Додається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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показати весь коментар22.07.2022 10:41 Відповісти Мені подобається 0
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