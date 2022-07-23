Международная рабочая группа рассмотрела проект рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, - ОП. ФОТО

Международная рабочая группа по гарантиям безопасности для Украины под сопредседателем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена 22 июля провела второе заседание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, участники обсудили проект плана рекомендаций по будущим международным гарантиям безопасности для Украины.

"Группа считает, что НАТО и статья 5 Вашингтонского договора остаются золотым стандартом гарантий безопасности. В этой связи курс на членство в Альянсе закреплен в Конституции Украины. В промежуточный период, пока Украина не станет полноправным членом НАТО, основной гарантией будет ее способность сдержать будущую агрессию и в случае необходимости защитить себя и восстановить свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность", - говорится в сообщении.

Однако для достижения этого, по мнению группы, понадобится взаимосвязанная система многосторонних и двусторонних должным образом ратифицированных соглашений между Украиной и государствами-гарантами. Документы, в частности, будут способствовать развитию и укреплению сил обороны Украины.

Сопредседатель группы Андрей Ермак отметил: "Украина показала, как способна бороться с одной из самых больших армий мира. С другой стороны, мир увидел, на что способна пойти сегодня Российская Федерация".

По его словам, система гарантий должна обеспечить максимальные возможности для самозащиты Украины, а также комплексную и всестороннюю поддержку в случае как непосредственной агрессии, так и ее угрозы.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что международные гарантии безопасности чрезвычайно важны для послевоенного восстановления и дальнейшего экономического развития Украины.

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"После войны наша страна должна стать гарантированно безопасной. Чрезвычайно важно, чтобы вернулись все украинские граждане, вынужденные выехать за границу из-за широкомасштабного расширения российской агрессии. Чтобы инвесторы со всего мира, включая, конечно, украинские, могли уверенно приводить сюда собственные капиталы . Нам нужно кардинально повысить уровень иностранных инвестиций, даже по сравнению с довоенными годами", - сказал Ермак.

По словам Андерса Фога Расмуссена, "стабильность в евроатлантическом регионе переплетается со стабильностью и безопасностью Украины".

"Если война в Украине не будет закончена, последствия этого ощутит весь регион и мир. Вот почему для международного сообщества целесообразно – не только морально, но и стратегически – решительно поддерживать безопасность Украины. Мы рассматриваем предыдущие модели, но модель гарантий для Украины будет уникальной и адаптированной к конкретным потребностям страны", - подчеркнул он.

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