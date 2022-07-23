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Новости Фото Война
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Международная рабочая группа рассмотрела проект рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, - ОП. ФОТО

Международная рабочая группа по гарантиям безопасности для Украины под сопредседателем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена 22 июля провела второе заседание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, участники обсудили проект плана рекомендаций по будущим международным гарантиям безопасности для Украины.

"Группа считает, что НАТО и статья 5 Вашингтонского договора остаются золотым стандартом гарантий безопасности. В этой связи курс на членство в Альянсе закреплен в Конституции Украины. В промежуточный период, пока Украина не станет полноправным членом НАТО, основной гарантией будет ее способность сдержать будущую агрессию и в случае необходимости защитить себя и восстановить свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность", - говорится в сообщении.

Однако для достижения этого, по мнению группы, понадобится взаимосвязанная система многосторонних и двусторонних должным образом ратифицированных соглашений между Украиной и государствами-гарантами. Документы, в частности, будут способствовать развитию и укреплению сил обороны Украины.

Сопредседатель группы Андрей Ермак отметил: "Украина показала, как способна бороться с одной из самых больших армий мира. С другой стороны, мир увидел, на что способна пойти сегодня Российская Федерация".

По его словам, система гарантий должна обеспечить максимальные возможности для самозащиты Украины, а также комплексную и всестороннюю поддержку в случае как непосредственной агрессии, так и ее угрозы.

Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что международные гарантии безопасности чрезвычайно важны для послевоенного восстановления и дальнейшего экономического развития Украины.

Также читайте: Украина сформировала концепцию новой архитектуры безопасности и готова ее обсуждать, - Резников

Международная рабочая группа рассмотрела проект рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, - ОП 01
Международная рабочая группа рассмотрела проект рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, - ОП 02

"После войны наша страна должна стать гарантированно безопасной. Чрезвычайно важно, чтобы вернулись все украинские граждане, вынужденные выехать за границу из-за широкомасштабного расширения российской агрессии. Чтобы инвесторы со всего мира, включая, конечно, украинские, могли уверенно приводить сюда собственные капиталы . Нам нужно кардинально повысить уровень иностранных инвестиций, даже по сравнению с довоенными годами", - сказал Ермак.

По словам Андерса Фога Расмуссена, "стабильность в евроатлантическом регионе переплетается со стабильностью и безопасностью Украины".

"Если война в Украине не будет закончена, последствия этого ощутит весь регион и мир. Вот почему для международного сообщества целесообразно – не только морально, но и стратегически – решительно поддерживать безопасность Украины. Мы рассматриваем предыдущие модели, но модель гарантий для Украины будет уникальной и адаптированной к конкретным потребностям страны", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности, но не такие, как в НАТО, - Шольц

безопасность (1107) Расмуссен Андерс Фог (238) гарантия (154) Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+27
Почему Ермак руководит парадом? Он кто вообще такой? Люди опомнитесь
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23.07.2022 10:35
+22
Гнида **********
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23.07.2022 10:31
+19
Суки зелені дочекаєтесь коли вас вперед ногами винесуть.
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23.07.2022 10:33
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Гнида **********
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23.07.2022 10:31 Ответить
И рыло Ермака на переднем плане.Как ГАРАНТА
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23.07.2022 10:54 Ответить
Суки зелені дочекаєтесь коли вас вперед ногами винесуть.
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23.07.2022 10:33 Ответить
Почему Ермак руководит парадом? Он кто вообще такой? Люди опомнитесь
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23.07.2022 10:35 Ответить
тому що ермак руководитель оп не найвеличнішого же справа займатися перед ним також не президент країни а якийсь расмуссен
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23.07.2022 10:38 Ответить
Взагалі то є така дефініція - перевищення повноважень, однак зелене бидло все схаває.
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23.07.2022 11:39 Ответить
А смєтуни кудись зникли.
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23.07.2022 10:44 Ответить
А для них, все йде так.
Він же не втік і до війни «підготувався» і став страшенно популярним у світі!
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23.07.2022 10:51 Ответить
Захід лошари як і 73%.
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23.07.2022 10:57 Ответить
Вони не лошари.
І цього «черчиля» наскрізь бачать, але змушені з ним працювати.
Його ж обрали на виборах, як не крути.
І його штучна популярність, цілком поверхнева.
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23.07.2022 11:22 Ответить
лучшая гарантия безопасности это развал кацапской федерации на несколько независимых государств.
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23.07.2022 10:35 Ответить
От яким боком завгосп до міжнародних відносин? Навіщо нам потрібне МЗС та міноборони, все вирішує керівник прибиральниць.
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23.07.2022 10:38 Ответить
зараз кротяка нагарантує вам такого, що Україна зникне назаважди, буде малоросія імені z. v. o.
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23.07.2022 10:40 Ответить
хорошие новости ВСУ нанесли ракетный удар по Дарьевскому мосту через реку Ингулец в Херсонской области
Как пишут росСМИ, в районе 5 утра ВСУ с помощью HIMARS нанесли удар по автомобильному мосту через реку Ингулец в Херсонской области. Предположительно семь ракет попали по сооружению и повредили дорожное полотно.
Это второй мост после Антоновского моста, который наши военные также хорошо отработали и взяли под огневой контроль, по которому можно выйти с Херсона. Таким образом проблематика провоза техники и боеприпасов для РФ на этом направлении становится более реальной.
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23.07.2022 10:41 Ответить
Увы, но кацапы постепенно возвращают к жизни Антоновский мост. Последние сутки там началось довольно активное движение. Оно меньше, чем могло бы быть, но все-же есть.

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23.07.2022 10:49 Ответить
А що, обстріляти міст ще раз, вже не можна?
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23.07.2022 11:31 Ответить
Слава ВСУ
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23.07.2022 10:57 Ответить
Після "Будапешта" та низки договорів про дружбу з рф -- тільки своя атомна зброя і не яких обмежать у важкій.
Бажаеш жити при мирі-- готовся до війни.
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23.07.2022 10:42 Ответить
Сто раз печатал. Никто не даст на 300км ракеты. Ясно! Им мир важнее. Кстати, все правильно. Помним слова голды Меир. ,,У Израиля нет Яо, но если будет нужно, мы его применим,,! Создать не проблема, проблема в носителях хотя бы на 500км. Это только на авиацию Надежда. Возможен даже предварительный условно договор с гарантами Будапешта, кроме тварей, мол под их контролем будем создавать. Звучит чуть смешно, но нам не до смеха, зиму перезимовать нам твари не дадут, слишком ясно это. Что нам терять? Мы потеряли все почти. Осталась наша жизнь, каждого конкретно. Пора решать. Вчера было рано, завтра будет поздно. К бою!!!
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23.07.2022 11:21 Ответить
"Під співголовуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака "-як багато сказано в цих словах.
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23.07.2022 10:42 Ответить
Хочеться почути пояснення від найвеличніВшивого, на якій підставі дерьмак і його радниці виконують функції самого Боневтіка, Кабміна, та ВР?
Хто надав право канцерярії узурпувати владу в ПАРЛАМНЕТСЬКО- президентській республіці?
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23.07.2022 10:52 Ответить
Переливання із пустого у порожнє. Позбулись з дуру ядерної зброї, засобів доставки, крилатих і балістичних ракет, а тепер чухаємо макітру. А супротивник, як у тирі, методично розстрілює територію України балістичними і крилатими ракетами із свого повітряного простору, руйнує інфраструктуру, економіку, забирає життя громадян... Ким Чен Ин, подивившись на те, що відбувається у нас, ніколи не піде на підписання фількіних грамот на кшталт Будапештського меморандуму... І не згорне свої дослідження Іран... Єдиним гарантом України повинні бути армія і флот.
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23.07.2022 10:42 Ответить
Росія почала "видихатися" в Україні. За оцінками західних розвідок, у війні проти України зараз задіяно майже 85% російської армії.Найближчими тижнями росіянам буде все важче направляти на українську територію нову живу силу і Україна має використовувати цю "паузу" для завдання удару у відповідь. Про це заявив голова британської служби зовнішньої розвідки Річард Мур, пише https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-22-22/h_b1be92832b4d1d53aec250d31076b7c2 CNN .За оцінками США, Росія надіслала майже 85% своєї армії для вторгнення в Україну. А голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур вважає, що Росія може "видихатися" в Україні."За нашими оцінками, у найближчі кілька тижнів росіянам буде все важче постачати живу силу. Їм доведеться зробити певну паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь", - сказав він.На думку Мура, президент РФ Володимир Путін "зазнав стратегічної невдачі в Україні". Російська армія зазнала колосальних безповоротних втрат - щонайменше, 15 тисяч загиблими. Цю цифру Мур назвав "ймовірно, консервативною оцінкою", натякаючи, що реальні втрати РФ в Україні можуть бути значно вищими.На думку глави МІ-6, для морального духу українців дуже важливо продемонструвати свою здатність завдати удару у відповідь.
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23.07.2022 10:45 Ответить
вони все міряють своїми західними мірками. а ці мірки не підходять до параші.
рашисти он регіональні батальони формують і будуть посилати їх в Україну. ракет вистачає. танки з постаментів познімають. орланів із гімна і палок нароблять. і нормально.
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23.07.2022 11:33 Ответить
А дерьмак, та його канцелярія, яким боком до цієї інформації?
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23.07.2022 10:49 Ответить
Ну це взагалі нонсенс. Але для зелені як так і треба.
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23.07.2022 11:02 Ответить
Ермак поспешает слить побольше, пока на вилы не посадили. Рванул со всех сил и из всех сухожилий....
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23.07.2022 10:49 Ответить
контрнаступ -- бо в окопніі віині в них більше заліза
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23.07.2022 10:55 Ответить
"Проєкт плану рекомендацій щодо майбутніх гарантій..." Огидне словоблуддя.
Ще й Єрмак під тризубом в позі переможця над лохами ...
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23.07.2022 10:59 Ответить
І тут це падло? Та що ж таке? Дєрьмак напевно не розуміє що він не героя нації з сеюе ліпить,а того хто першим попаде "під роздачу". Ідіот.
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23.07.2022 11:01 Ответить
Завоз как Фигаро,везде успевает.Вчера в Стамбуле подписывал что-то,сегодня уже в Украине рулит.
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23.07.2022 11:03 Ответить
Щоб підтримати екологію пропоную не витрачати папір і зробити ті гарантії на зворотній стороні Будапештського мемомрандуму.
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23.07.2022 11:05 Ответить
Це якийсь ****₴ць....
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23.07.2022 11:32 Ответить
О, усім керує вже Єрмак, а кажуть був секретарем, то тепер по-новому менеджер президента, чи вже України. То для чого тоді нам такий президент, який тільки зачитує різні повідомлення від менеджера.
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23.07.2022 11:58 Ответить
Опять этот ******** Ермак , ну хоть поржем А сметунам нравиться , когда они остаются бомжами без квартир и домов Да какая разница , жить можно и под мостом
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23.07.2022 12:38 Ответить
Та ну нах разом з дерьмаком харантии безпеки вивозу зерна ми вже отримали….на добу невистачило
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23.07.2022 13:52 Ответить
 
 