Международная рабочая группа рассмотрела проект рекомендаций по гарантиям безопасности для Украины, - ОП. ФОТО
Международная рабочая группа по гарантиям безопасности для Украины под сопредседателем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена 22 июля провела второе заседание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Как отмечается, участники обсудили проект плана рекомендаций по будущим международным гарантиям безопасности для Украины.
"Группа считает, что НАТО и статья 5 Вашингтонского договора остаются золотым стандартом гарантий безопасности. В этой связи курс на членство в Альянсе закреплен в Конституции Украины. В промежуточный период, пока Украина не станет полноправным членом НАТО, основной гарантией будет ее способность сдержать будущую агрессию и в случае необходимости защитить себя и восстановить свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность", - говорится в сообщении.
Однако для достижения этого, по мнению группы, понадобится взаимосвязанная система многосторонних и двусторонних должным образом ратифицированных соглашений между Украиной и государствами-гарантами. Документы, в частности, будут способствовать развитию и укреплению сил обороны Украины.
Сопредседатель группы Андрей Ермак отметил: "Украина показала, как способна бороться с одной из самых больших армий мира. С другой стороны, мир увидел, на что способна пойти сегодня Российская Федерация".
По его словам, система гарантий должна обеспечить максимальные возможности для самозащиты Украины, а также комплексную и всестороннюю поддержку в случае как непосредственной агрессии, так и ее угрозы.
Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что международные гарантии безопасности чрезвычайно важны для послевоенного восстановления и дальнейшего экономического развития Украины.
"После войны наша страна должна стать гарантированно безопасной. Чрезвычайно важно, чтобы вернулись все украинские граждане, вынужденные выехать за границу из-за широкомасштабного расширения российской агрессии. Чтобы инвесторы со всего мира, включая, конечно, украинские, могли уверенно приводить сюда собственные капиталы . Нам нужно кардинально повысить уровень иностранных инвестиций, даже по сравнению с довоенными годами", - сказал Ермак.
По словам Андерса Фога Расмуссена, "стабильность в евроатлантическом регионе переплетается со стабильностью и безопасностью Украины".
"Если война в Украине не будет закончена, последствия этого ощутит весь регион и мир. Вот почему для международного сообщества целесообразно – не только морально, но и стратегически – решительно поддерживать безопасность Украины. Мы рассматриваем предыдущие модели, но модель гарантий для Украины будет уникальной и адаптированной к конкретным потребностям страны", - подчеркнул он.
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Він же не втік і до війни «підготувався» і став страшенно популярним у світі!
І цього «черчиля» наскрізь бачать, але змушені з ним працювати.
Його ж обрали на виборах, як не крути.
І його штучна популярність, цілком поверхнева.
Как пишут росСМИ, в районе 5 утра ВСУ с помощью HIMARS нанесли удар по автомобильному мосту через реку Ингулец в Херсонской области. Предположительно семь ракет попали по сооружению и повредили дорожное полотно.
Это второй мост после Антоновского моста, который наши военные также хорошо отработали и взяли под огневой контроль, по которому можно выйти с Херсона. Таким образом проблематика провоза техники и боеприпасов для РФ на этом направлении становится более реальной.
Бажаеш жити при мирі-- готовся до війни.
Хто надав право канцерярії узурпувати владу в ПАРЛАМНЕТСЬКО- президентській республіці?
рашисти он регіональні батальони формують і будуть посилати їх в Україну. ракет вистачає. танки з постаментів познімають. орланів із гімна і палок нароблять. і нормально.
Ще й Єрмак під тризубом в позі переможця над лохами ...