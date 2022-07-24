В оккупированной Кадиевке разрушена казарма с российскими военными. Потери уточняются, - Гайдай
Силы обороны Украины наносят противнику потери по всем направлениям, где идут активные боевые действия. Западная же артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу.
Это подчеркивает начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только на Луганщине. Много успешных попаданий и на Донетчине, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше - каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть", – говорит Сергей Гайдай.
В частности, вчера в Кадиевке разрушениям подверглись помещения, где находились российские военные. Утраты уточняются.
А вблизи Лисичанска, по словам Гайдая, наши артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию.
"А именно, отряд сахалинского ОМОНа, по приказу Кремля прибывший на войну в Украину. Уничтожены по меньшей мере 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены", - подтверждает он ранее обнародованную информацию.
Впрочем, оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию, продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного населения.
В течение 23 июля оккупанты нанесли четыре ракетных и один авиаудар.
"Они усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ответным огнем ВСУ заставили их отойти и недосчитаться личного состава. По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы", - резюмирует Гайдай.
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Как же так? Бамбас защищает вторая армия в мире!!!
Цікаво, а міністр Курбаков читав що він там підписав?
Нема такого порту Chernomorsk, є український порт Сhornomorsk. І нема такого порту Yuzhne, треба Pivdenne.
Ось міжнародно визнані назви портів України, класифікатор ООН, обов'язковий для ІМО.
Вчиться.
https://service.unece.org/trade/locode/ua.htm https://pic.twitter.com/NscobtbiBk
думають що там найцінніші кадри, які можуть працювати із ЗЕ
хаймарсу нормально стрельнуть некуда - все в орчанскую казарму или в склад бк попадает...