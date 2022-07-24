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Новости Фото Война
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В оккупированной Кадиевке разрушена казарма с российскими военными. Потери уточняются, - Гайдай

Силы обороны Украины наносят противнику потери по всем направлениям, где идут активные боевые действия. Западная же артиллерия помогает держать в напряжении россиян в тылу.

Это подчеркивает начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние недели мы поразили несколько складов с боеприпасами и скоплений оккупантов только на Луганщине. Много успешных попаданий и на Донетчине, что не позволяет врагу атаковать интенсивнее. Скажу больше - каждую ночь они не спят, а ждут, что по ним могут попасть", – говорит Сергей Гайдай.

В частности, вчера в Кадиевке разрушениям подверглись помещения, где находились российские военные. Утраты уточняются.

А вблизи Лисичанска, по словам Гайдая, наши артиллеристы накрыли огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию.

"А именно, отряд сахалинского ОМОНа, по приказу Кремля прибывший на войну в Украину. Уничтожены по меньшей мере 12 спецназовцев врага. Многие россияне ранены", - подтверждает он ранее обнародованную информацию.

Впрочем, оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию, продолжают ракетный и артиллерийский террор мирного населения.

В оккупированной Кадиевке разрушена казарма с российскими военными. Потери уточняются, - Гайдай 01
В оккупированной Кадиевке разрушена казарма с российскими военными. Потери уточняются, - Гайдай 02
В оккупированной Кадиевке разрушена казарма с российскими военными. Потери уточняются, - Гайдай 03
В оккупированной Кадиевке разрушена казарма с российскими военными. Потери уточняются, - Гайдай 04
В оккупированной Кадиевке разрушена казарма с российскими военными. Потери уточняются, - Гайдай 05

В течение 23 июля оккупанты нанесли четыре ракетных и один авиаудар.

"Они усилили давление в районе Верхнекаменского, однако ответным огнем ВСУ заставили их отойти и недосчитаться личного состава. По другим населенным пунктам россияне вели неприцельные, но многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы", - резюмирует Гайдай.

Читайте также: Украинские воины во время освобождения Ивановки в Херсонской области уничтожили почти 50 оккупантов и захватили 6 единиц вражеской техники. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19365) обстрел (27351) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+26
Катерина Яресько
Цікаво, а міністр Курбаков читав що він там підписав?
Нема такого порту Chernomorsk, є український порт Сhornomorsk. І нема такого порту Yuzhne, треба Pivdenne.
Ось міжнародно визнані назви портів України, класифікатор ООН, обов'язковий для ІМО.
Вчиться.
https://service.unece.org/trade/locode/ua.htm https://pic.twitter.com/NscobtbiBk
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24.07.2022 08:28
+22
Сарай з лаптями всьо.
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24.07.2022 08:21
+22
Сахалін потроху звільняється від кацапні для повернення японців (пройшла інформація - найтямущіші кацапи вже починають перебираться на материк Розуміють, що на Сахаліні вони скоро "лишніми" стануть!) А японці приїдуть, жахнуться, ********* рукава і років за десять зроблять з Сахаляню "лялю" І повернеться "Тиха долина" ("Тойєхара") Замінить засраний "Южно-Сахалінськ"
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24.07.2022 08:35
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Сарай з лаптями всьо.
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24.07.2022 08:21 Ответить
Виконавцям респект!
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24.07.2022 08:23 Ответить
Тиха вода греблю рве. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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24.07.2022 08:23 Ответить
Дамбят Бамбас?
Как же так? Бамбас защищает вторая армия в мире!!!
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24.07.2022 08:24 Ответить
Оце добре, най здихають крuсячі потвори з візгом та обсиранням своїх крuсячі х хвостів.
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24.07.2022 08:26 Ответить
То видно якийсь підарашик чхнув в казармі, вона й розсипалась.
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24.07.2022 08:28 Ответить
То був великий пук , орків
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24.07.2022 08:31 Ответить
Катерина Яресько
Цікаво, а міністр Курбаков читав що він там підписав?
Нема такого порту Chernomorsk, є український порт Сhornomorsk. І нема такого порту Yuzhne, треба Pivdenne.
Ось міжнародно визнані назви портів України, класифікатор ООН, обов'язковий для ІМО.
Вчиться.
https://service.unece.org/trade/locode/ua.htm https://pic.twitter.com/NscobtbiBk
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24.07.2022 08:28 Ответить
Это быдло набирали по объявлению наверное??
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24.07.2022 08:36 Ответить
на сайті Миротворець.UA
думають що там найцінніші кадри, які можуть працювати із ЗЕ
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24.07.2022 09:09 Ответить
Так у зефілітиків на все одна відповідь - яка різниця.
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24.07.2022 11:32 Ответить
Сахалін потроху звільняється від кацапні для повернення японців (пройшла інформація - найтямущіші кацапи вже починають перебираться на материк Розуміють, що на Сахаліні вони скоро "лишніми" стануть!) А японці приїдуть, жахнуться, ********* рукава і років за десять зроблять з Сахаляню "лялю" І повернеться "Тиха долина" ("Тойєхара") Замінить засраний "Южно-Сахалінськ"
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24.07.2022 08:35 Ответить
Та они и за 5 лет запросто управятся. Он Суэцкий канал ****** за 2 года рядом прокопали, двусторонний стал! Та и копейка за канальный и лоцманский сбор в два раза в бюджет хлынула. Прорыли бы нам чонгар 7 лет назад, тоже было бы весело. А пока сын пол- ка- на!
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24.07.2022 09:41 Ответить
Слава ЗСУ! Але в той час,як наші захисники воюють за Україну,депутати Верховної Ради суттєво піднімають собі заробітні плати і в той же час забирають надбавки в наших воїнів! Ганьба! Прошу підписати петицію проти такого ганебного явища!
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24.07.2022 08:37 Ответить
https://www.facebook.com/groups/zakonosvita/permalink/3071220376461745/
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24.07.2022 08:40 Ответить
окупантов развелось с казармами да складами -жуть.
хаймарсу нормально стрельнуть некуда - все в орчанскую казарму или в склад бк попадает...
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24.07.2022 08:40 Ответить
Нехрен расслабляться по казармам! Копайте ямы себе на кладбище!
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24.07.2022 09:21 Ответить
 
 