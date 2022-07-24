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Новини Фото Війна
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В окупованій Кадіївці зруйновано казарму з російськими військовими. Втрати уточнюються, - Гайдай

Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.

На цьому наголошує начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішний влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше - щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити", - каже Сергій Гайдай.

Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

А поблизу Лисичанська, за словами Гайдая, наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію.

"А саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено", - підтверджує він раніше оприлюдену інформацію. 

Читайте також: Захисники України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська. Знищено ворожий склад з боєприпасами поблизу окупованого Слов’яносербська, - Гайдай. ФОТО

Втім, окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення.

В окупованій Кадіївці зруйновано казарму з російськими військовими. Втрати уточнюються, - Гайдай 01
В окупованій Кадіївці зруйновано казарму з російськими військовими. Втрати уточнюються, - Гайдай 02
В окупованій Кадіївці зруйновано казарму з російськими військовими. Втрати уточнюються, - Гайдай 03
В окупованій Кадіївці зруйновано казарму з російськими військовими. Втрати уточнюються, - Гайдай 04
В окупованій Кадіївці зруйновано казарму з російськими військовими. Втрати уточнюються, - Гайдай 05

Упродовж 23 липня окупанти завдали чотирьох ракетних та один авіаудар.

"Вони посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу. По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли", - резюмує Гайдай.

Автор: 

армія рф (17526) обстріл (28687) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+26
Катерина Яресько
Цікаво, а міністр Курбаков читав що він там підписав?
Нема такого порту Chernomorsk, є український порт Сhornomorsk. І нема такого порту Yuzhne, треба Pivdenne.
Ось міжнародно визнані назви портів України, класифікатор ООН, обов'язковий для ІМО.
Вчиться.
https://service.unece.org/trade/locode/ua.htm https://pic.twitter.com/NscobtbiBk
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24.07.2022 08:28
+22
Сарай з лаптями всьо.
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24.07.2022 08:21
+22
Сахалін потроху звільняється від кацапні для повернення японців (пройшла інформація - найтямущіші кацапи вже починають перебираться на материк Розуміють, що на Сахаліні вони скоро "лишніми" стануть!) А японці приїдуть, жахнуться, ********* рукава і років за десять зроблять з Сахаляню "лялю" І повернеться "Тиха долина" ("Тойєхара") Замінить засраний "Южно-Сахалінськ"
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24.07.2022 08:35
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Сарай з лаптями всьо.
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24.07.2022 08:21 Відповісти
Виконавцям респект!
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24.07.2022 08:23 Відповісти
Тиха вода греблю рве. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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24.07.2022 08:23 Відповісти
Дамбят Бамбас?
Как же так? Бамбас защищает вторая армия в мире!!!
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24.07.2022 08:24 Відповісти
Оце добре, най здихають крuсячі потвори з візгом та обсиранням своїх крuсячі х хвостів.
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24.07.2022 08:26 Відповісти
То видно якийсь підарашик чхнув в казармі, вона й розсипалась.
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24.07.2022 08:28 Відповісти
То був великий пук , орків
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24.07.2022 08:31 Відповісти
Катерина Яресько
Цікаво, а міністр Курбаков читав що він там підписав?
Нема такого порту Chernomorsk, є український порт Сhornomorsk. І нема такого порту Yuzhne, треба Pivdenne.
Ось міжнародно визнані назви портів України, класифікатор ООН, обов'язковий для ІМО.
Вчиться.
https://service.unece.org/trade/locode/ua.htm https://pic.twitter.com/NscobtbiBk
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24.07.2022 08:28 Відповісти
Это быдло набирали по объявлению наверное??
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24.07.2022 08:36 Відповісти
на сайті Миротворець.UA
думають що там найцінніші кадри, які можуть працювати із ЗЕ
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24.07.2022 09:09 Відповісти
Так у зефілітиків на все одна відповідь - яка різниця.
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24.07.2022 11:32 Відповісти
Сахалін потроху звільняється від кацапні для повернення японців (пройшла інформація - найтямущіші кацапи вже починають перебираться на материк Розуміють, що на Сахаліні вони скоро "лишніми" стануть!) А японці приїдуть, жахнуться, ********* рукава і років за десять зроблять з Сахаляню "лялю" І повернеться "Тиха долина" ("Тойєхара") Замінить засраний "Южно-Сахалінськ"
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24.07.2022 08:35 Відповісти
Та они и за 5 лет запросто управятся. Он Суэцкий канал ****** за 2 года рядом прокопали, двусторонний стал! Та и копейка за канальный и лоцманский сбор в два раза в бюджет хлынула. Прорыли бы нам чонгар 7 лет назад, тоже было бы весело. А пока сын пол- ка- на!
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24.07.2022 09:41 Відповісти
Слава ЗСУ! Але в той час,як наші захисники воюють за Україну,депутати Верховної Ради суттєво піднімають собі заробітні плати і в той же час забирають надбавки в наших воїнів! Ганьба! Прошу підписати петицію проти такого ганебного явища!
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24.07.2022 08:37 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/zakonosvita/permalink/3071220376461745/
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24.07.2022 08:40 Відповісти
окупантов развелось с казармами да складами -жуть.
хаймарсу нормально стрельнуть некуда - все в орчанскую казарму или в склад бк попадает...
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24.07.2022 08:40 Відповісти
Нехрен расслабляться по казармам! Копайте ямы себе на кладбище!
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24.07.2022 09:21 Відповісти
 
 