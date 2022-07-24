В окупованій Кадіївці зруйновано казарму з російськими військовими. Втрати уточнюються, - Гайдай
Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.
На цьому наголошує начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішний влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше - щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити", - каже Сергій Гайдай.
Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.
А поблизу Лисичанська, за словами Гайдая, наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію.
"А саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено", - підтверджує він раніше оприлюдену інформацію.
Втім, окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення.
Упродовж 23 липня окупанти завдали чотирьох ракетних та один авіаудар.
"Вони посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу. По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли", - резюмує Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как же так? Бамбас защищает вторая армия в мире!!!
Цікаво, а міністр Курбаков читав що він там підписав?
Нема такого порту Chernomorsk, є український порт Сhornomorsk. І нема такого порту Yuzhne, треба Pivdenne.
Ось міжнародно визнані назви портів України, класифікатор ООН, обов'язковий для ІМО.
Вчиться.
https://service.unece.org/trade/locode/ua.htm https://pic.twitter.com/NscobtbiBk
думають що там найцінніші кадри, які можуть працювати із ЗЕ
хаймарсу нормально стрельнуть некуда - все в орчанскую казарму или в склад бк попадает...