В окупованій Кадіївці зруйновано казарму з російськими військовими. Втрати уточнюються, - Гайдай

Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.

На цьому наголошує начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішний влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше - щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити", - каже Сергій Гайдай.

Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

А поблизу Лисичанська, за словами Гайдая, наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію.

"А саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено", - підтверджує він раніше оприлюдену інформацію.

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Втім, окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення.











Упродовж 23 липня окупанти завдали чотирьох ракетних та один авіаудар.

"Вони посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу. По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли", - резюмує Гайдай.