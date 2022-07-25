Германия усилит помощь Украине в разминировании и расследовании военных преступлений, - Монастырский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Германия усилит помощь Украине в вопросах разминирования и расследования военных и киберпреступлений.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Во время встречи министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского с федеральным министром внутренних дел и комплексного территориального развития ФРГ Нэнси Фезер, прибывшей с официальным визитом в Украину, стороны договорились, что правительство Германии усилит помощь Украине в вопросах расследования военных и киберпреступлений", - говорится. в сообщении.

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Отмечается также, что будет усилена совместная работа по гуманитарному разминированию территорий, где проходили боевые действия. В настоящее время речь идет о почти 212 тыс. квадратных километрах территории Украины, которые нуждаются в таком разминировании.

"У нас было несколько тем для общения. Одной из них было расследование военных преступлений. Очень благодарны Германии за помощь, которую она уже предоставила. МВД ФРГ передало для нужд нашей экспертной службы техническую помощь на общую сумму около 1,25 миллиона евро. Это очень сильно. весомый вклад в расследования такого рода преступлений", – отметил Монастырский.

Кроме того, немецкая делегация посетила наиболее разрушенные города Киевщины и аэропорт "Антонов" в Гостомеле, где своими глазами увидела последствия зверств и преступлений российской армии и процесс разминирования украинских территорий.

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В свою очередь Фезер заверила, что Германия полностью поддерживает Украину в войне с РФ и что ее страна будет всесторонне помогать в расследованиях военных преступлений.

Также она отметила, что Германия приняла 850 тыс. вынужденных переселенцев из Украины.

"Мы хотим организовать надежное убежище для украинских семей, которые не могут вернуться домой. Планируем дать им возможность работать, детям – ходить в садики и школы", – отметила министр.

Как сообщалось, подразделения ГСЧС Украины получили от Германии новое оборудование — два автомобиля-тягача для перевозки гумпомощи и генераторы питания.



