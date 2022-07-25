Німеччина посилить допомогу Україні у розмінуванні та розслідуванні воєнних злочинів, - Монастирський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Німеччина посилить допомогу Україні в питаннях розмінування та розслідування воєнних та кіберзлочинів.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського з федеральним міністром внутрішніх справ та комплексного територіального розвитку ФРН Ненсі Фезер, яка прибула з офіційним візитом до України, сторони домовились, що уряд Німеччини посилить допомогу Україні в питаннях розслідування воєнних та кіберзлочинів", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається також, що буде посилено спільну роботу з гуманітарного розмінування територій, де проходили бойові дії. На тепер ідеться про майже 212 тис. квадратних кілометрів території України, які потребують такого розмінування.

"Ми мали декілька тем для спілкування. Однією з них було розслідування воєнних злочинів. Дуже вдячні Німеччині за ту допомогу, яку вона вже надала. МВС ФРН передало для потреб нашої експертної служби технічну допомогу на загальну суму близько 1,25 мільйона євро. Це дуже вагомий внесок у розслідування такого роду злочинів", – зазначив Монастирський.

Крім того, німецька делегація відвідала найбільш зруйновані міста Київщини та аеропорт "Антонов" у Гостомелі, де на власні очі побачила наслідки звірств та злочинів російської армії і процес розмінування українських територій.

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Своєю чергою, Фезер запевнила, що Німеччина повністю підтримує Україну у війні з рф і що її країна буде всебічно допомагати в розслідуваннях воєнних злочинів.

Також вона зазначила, що Німеччина наразі прийняла 850 тис. вимушених переселенців з України.

"Ми хочемо організувати надійний прихисток для українських сімей, які не можуть повернутися додому. Плануємо дати їм можливість працювати, дітям – ходити в садочки й школи", – зазначила міністр.

Як повідомлялося, підрозділи ДСНС України отримали від Німеччини нове обладнання — дві автівки-тягачі для перевезення гумдопомоги та генератори живлення.



