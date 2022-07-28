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Родственники защитников "Азовстали" провели встречу с представителями власти: Обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным. ФОТО

Жены и матери украинских защитников из "Азовстали", основавшие ОО "Жінки зі Сталі", обсудили с представителями власти особенности проведения расследований уголовных производств по военнопленным и пропавшим без вести.

Как передает Цензор.НЕТ, к мероприятию лично присоединились более 60 родственников украинских защитников попавших в плен  или пропавших без вести. Также более тысячи присоединились онлайн через трансляцию в Youtube.

Так, участники имели возможность поставить вопрос советнику-уполномоченному Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алене Вербицкой, заместителю Министра внутренних дел Украины Екатерине Павличенко, советнику Министра внутренних дел Украины Антону Геращенко, начальнику управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГСУ НПУ Кристине Подыряко, ее заместителю Дмитрию Шевчуку и начальнику отдела Игорю Малышу.

Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным на оккупированных территориях и в РФ.

Также стороны затронули тему особенностей проведения расследований уголовных производств по военнопленным и пропавшим без вести, проблемные вопросы коммуникации родственников с правоохранителями, а также особенности проведения ДНК-экспертиз.

ОО "Жінки зі Сталі" основали жены и матери украинских военных из "Азовстали". Она имеет целью способствовать созданию достойных условий для военнопленных. Также организация работает над решением гуманитарных вопросов и общественным контролем соблюдения прав пленных, предусмотренных Женевскими конвенциями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Родственники защитников "Азовстали" призвали мир способствовать освобождению военнопленных. ВИДЕО

Родственники защитников Азовстали провели встречу с представителями власти: Обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным 01
Родственники защитников Азовстали провели встречу с представителями власти: Обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным 02

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военнопленные (1079) военнослужащие (6156) Азовсталь (376)


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Що означає доступ до полонених на окупованих територіях? Хочеться вірити, що не родичі поїдуть туди новими заложниками. ООН і оп повинні це питання моніторити, хотя знаючи, як президент відправив 2500 в полон, .....
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28.07.2022 12:03 Ответить
тяжела ноша Мономаха
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28.07.2022 12:08 Ответить
Да он видосик с чужим текстом склепал и забыл тут-же. А гарантии от ООН давал и на личный контроль брал. И .... тишина уже два месяца.
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28.07.2022 12:46 Ответить
Азовці 70 днів в полоні.
70 днів!
Найвеличніший казав, що щодня займається обміном...
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28.07.2022 12:14 Ответить
Наскільки була мова,то їх мали уже передати Україні, слово президента.....мда
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28.07.2022 12:19 Ответить
что известно о судьбе наших военнопленных.....
https://youtu.be/9qA4P30gGyI&t=1679
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28.07.2022 12:18 Ответить
Тут на коні зерно для голодранців Африки з відкатами, громадянства України для кацапів, жлоб-Абрамович заплатив тільки за лист , Порох на волі і ще купа проблем, а ці родичі відволікають від "роботи".
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28.07.2022 12:35 Ответить
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28.07.2022 12:40 Ответить
Это население территории.
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28.07.2022 12:48 Ответить
 
 