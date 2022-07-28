Родственники защитников "Азовстали" провели встречу с представителями власти: Обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным. ФОТО

Жены и матери украинских защитников из "Азовстали", основавшие ОО "Жінки зі Сталі", обсудили с представителями власти особенности проведения расследований уголовных производств по военнопленным и пропавшим без вести.

Как передает Цензор.НЕТ, к мероприятию лично присоединились более 60 родственников украинских защитников попавших в плен или пропавших без вести. Также более тысячи присоединились онлайн через трансляцию в Youtube.

Так, участники имели возможность поставить вопрос советнику-уполномоченному Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алене Вербицкой, заместителю Министра внутренних дел Украины Екатерине Павличенко, советнику Министра внутренних дел Украины Антону Геращенко, начальнику управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГСУ НПУ Кристине Подыряко, ее заместителю Дмитрию Шевчуку и начальнику отдела Игорю Малышу.

Отмечается, что участники встречи обсудили вопросы поиска пропавших без вести и доступа к пленным на оккупированных территориях и в РФ.

Также стороны затронули тему особенностей проведения расследований уголовных производств по военнопленным и пропавшим без вести, проблемные вопросы коммуникации родственников с правоохранителями, а также особенности проведения ДНК-экспертиз.

ОО "Жінки зі Сталі" основали жены и матери украинских военных из "Азовстали". Она имеет целью способствовать созданию достойных условий для военнопленных. Также организация работает над решением гуманитарных вопросов и общественным контролем соблюдения прав пленных, предусмотренных Женевскими конвенциями.

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