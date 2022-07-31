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Попытки продвинуться вглубь оккупанты поддерживают авиаударами. Наступление врага отражено в нескольких направлениях на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Попытки продвинуться вглубь российская армия поддерживает авиационными ударами.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону украинцев, – уверен глава региона.

"Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. Так, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары", - отметил Гайдай.

Он добавил, что противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, покидает населенные пункты без газа и света.

Позиции украинских войск обстреляны вдоль всей линии столкновения.

Нанесены четыре ракетных удара, проведено 15 артиллерийских обстрелов, еще три - с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковых атаки.

Попытки продвинуться вглубь оккупанты поддерживают авиаударами. Наступление врага отражено в нескольких направлениях на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 01

Попытки продвинуться вглубь оккупанты поддерживают авиаударами. Наступление врага отражено в нескольких направлениях на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 02
Попытки продвинуться вглубь оккупанты поддерживают авиаударами. Наступление врага отражено в нескольких направлениях на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 03
Попытки продвинуться вглубь оккупанты поддерживают авиаударами. Наступление врага отражено в нескольких направлениях на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 04
Попытки продвинуться вглубь оккупанты поддерживают авиаударами. Наступление врага отражено в нескольких направлениях на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 05
Попытки продвинуться вглубь оккупанты поддерживают авиаударами. Наступление врага отражено в нескольких направлениях на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай 06

"Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления", - считает глава Луганской области.

Также вчера наши бойцы обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян.

В то же время авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия по поддержке действий наземных группировок.

Впрочем, наступление врага отражено сразу по нескольким направлениям.

Также смотрите: Продвижение войск РФ в течение месяца утратило стремительность, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Между тем, в Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, наконец-то заработал первый телевизор.

Правда, расположен он на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует только один канал, пожеланный оккупационными властями, и работает нерегулярно.

армия РФ (19365) обстрел (27351) боевые действия (4125) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6501)


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Цей керівник області без області тільки констатує факти.Хіба це щось нове?Авіація ,артилерія ,піхота.Як протидіяти розумно?Де та протидія?Люди в окопах з автоматами та гранатометами і тільки?Можливо це такий задум ЗСУ,але не думаю.
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31.07.2022 08:47 Ответить
А где ПВО , Киев охраняет
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31.07.2022 09:36 Ответить
Росіянам

В Інет ви ткнули сцени катування

Із усміхом, властивим лиш чортам,

Щоб породить дикунськеє «змагання»:

- А чо тєпєрь ви сдєлаєте нам?

Ми знаєм гріх і міру знаєм скверні,

Вдягнув не нам Щур Бункерний ярмо.

Тому в бою берем ми полонених,

Та гріх катів на карб не беремо.

Вас тьма лягла, а стяги наші мають.

Тому ви бранців нищите в злобі,

Регочучи… Отак сміявся Каїн,

Бо ще не мав Печатки на собі.

Вангують вам величчя лже-месії

Під гук гармат, що тнуть ординську рать…

Уважно гляньте: на чолі Росії

Стоїть незмивна Каїна Печать!
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31.07.2022 09:43 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.07.2022 10:52 Ответить
Where's the air defense? Without controlled airspace, the chances of breaking enemy's advancements are very slim. What happened to all the stingers and other portable systems? Do they protect the night life of the Ukrainian capital? Remember, it's all about priorities. And everyone in the military command must know that.
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31.07.2022 15:35 Ответить
 
 