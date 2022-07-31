Попытки продвинуться вглубь оккупанты поддерживают авиаударами. Наступление врага отражено в нескольких направлениях на границе Луганщины и Донетчины, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Попытки продвинуться вглубь российская армия поддерживает авиационными ударами.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону украинцев, – уверен глава региона.

"Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. Так, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары", - отметил Гайдай.

Он добавил, что противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, покидает населенные пункты без газа и света.

Позиции украинских войск обстреляны вдоль всей линии столкновения.

Нанесены четыре ракетных удара, проведено 15 артиллерийских обстрелов, еще три - с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковых атаки.











"Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления", - считает глава Луганской области.

Также вчера наши бойцы обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян.

В то же время авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия по поддержке действий наземных группировок.

Впрочем, наступление врага отражено сразу по нескольким направлениям.

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Между тем, в Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, наконец-то заработал первый телевизор.

Правда, расположен он на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует только один канал, пожеланный оккупационными властями, и работает нерегулярно.