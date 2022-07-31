Последствия удара НIMARS по российскому эшелону на Херсонщине. ФОТОрепортаж
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал фото удара РСЗО НIMARS по российскому эшелону на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Геращенко отметил: "На космическом снимке вы можете увидеть последствия удара HIMARS по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой противника в районе железнодорожной станции Брилевка Херсонской области.
По данным нашей разведки, уничтожены по меньшей мере 80 орков и ранены более 200. На космическом снимке также видны тени сгоревших вагонов эшелона с боеприпасами. Каждый такой эшелон будет уничтожаться!
Машинисты и обслуживающий персонал компании РЖД, обеспечивающей логистику убийств с территории России на территории Украины, также погибли вместе с другими орками. Это не первый случай гибели машинистов РЖД в Украине. И не последний.
Если ваши родственники работают машинистами в украинском Крыму или областях России, из которых на территорию Украины доставляются эшелоны с боеприпасами, знайте – они потенциальные смертники!
Каждый эшелон с боевой техникой, личным составом и БК отслеживается в режиме реального времени из космоса и днем, и ночью.
Ракеты HIMARS уничтожают всех солдат и офицеров, и наемников, и обслуживающий персонал РЖД.
Хотите, чтобы ваши родные машинисты тепловозов и электровозов остались живы? Тогда убеждайте их сломать ногу, руку, заболеть, но не вести железнодорожные эшелоны в Украину! Иначе смерть или в лучшем случае инвалидность – неизбежна!"
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Мабуть, НЛО!
Ні сіло, ні впало,
По небу пливло.
Тільки чутка по землі літає,
Що не марні ті космічні гості -
Мабуть, будуть трощити російські кості !
Ну, а нам лишається чекати
І себе байками годувати,
А щоб не втрачати інтересу,
Скажемо - спасибі - рідному ЗСУ!
вла, ляпнула, показала і т. д. і т.п., що завгодно, що не відноситься до її розумово-прохфесійних повноважень, бо окрім тріпотіти мантелепою більше ж нічого не вміє... Джерело:
де бидло Аваков із картинками? Яка доля волиняньського терорриста-камікадЗе!