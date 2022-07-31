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Последствия удара НIMARS по российскому эшелону на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал фото удара РСЗО НIMARS по российскому эшелону на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Геращенко отметил: "На космическом снимке вы можете увидеть последствия удара HIMARS по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой противника в районе железнодорожной станции Брилевка Херсонской области.

По данным нашей разведки, уничтожены по меньшей мере 80 орков и ранены более 200. На космическом снимке также видны тени сгоревших вагонов эшелона с боеприпасами. Каждый такой эшелон будет уничтожаться!

Читайте также: На Херсонщине ударом HIMARS уничтожен эшелон с вражеской техникой и боеприпасами, ликвидированы 80 военных РФ, - Братчук

Машинисты и обслуживающий персонал компании РЖД, обеспечивающей логистику убийств с территории России на территории Украины, также погибли вместе с другими орками. Это не первый случай гибели машинистов РЖД в Украине. И не последний.

Если ваши родственники работают машинистами в украинском Крыму или областях России, из которых на территорию Украины доставляются эшелоны с боеприпасами, знайте – они потенциальные смертники!

Каждый эшелон с боевой техникой, личным составом и БК отслеживается в режиме реального времени из космоса и днем, ​​и ночью.
Ракеты HIMARS уничтожают всех солдат и офицеров, и наемников, и обслуживающий персонал РЖД.

Хотите, чтобы ваши родные машинисты тепловозов и электровозов остались живы? Тогда убеждайте их сломать ногу, руку, заболеть, но не вести железнодорожные эшелоны в Украину! Иначе смерть или в лучшем случае инвалидность – неизбежна!"

Читайте также: Благодаря западному оружию Украина снова может переломить ход войны, - The Washington Post

Последствия удара НIMARS по российскому эшелону на Херсонщине 01

Последствия удара НIMARS по российскому эшелону на Херсонщине 02

Автор: 

железная дорога (1412) Геращенко Антон (1438) HIMARS (288) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+70
Советники министра, как и сам Монастырский заняты всем чем угодно, кроме работы самого МВД. Что там с Азовцами и сколько полицейских, уже новонабранных, перебежало на сторону агрессора и встало в ряды "народной милиции" - об этом молчок, зато ежедневные комменты по боевым действиям, обстановка в мире, что там в бункере и вся остальная белеберда в их исполнении присутствует с избытком, тупо торговля своим фейсом
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31.07.2022 22:10
+68
Картіна маслам-художнік ХІМАРС...
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31.07.2022 22:00
+39
Але США iх не постачали. Ихтамнет.
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31.07.2022 22:09
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На них підписано 1/3 населення.
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01.08.2022 08:01 Ответить
є військові, є Міноборони...а херащенко з якого боку...
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01.08.2022 06:46 Ответить
Попутну пісню оркам - "Мальчік єдет на убой".
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01.08.2022 07:39 Ответить
Удару не було. Тому що тут в коментарях багато хто не розгледів наслідків🤦
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01.08.2022 09:35 Ответить
Що це було?
Мабуть, НЛО!
Ні сіло, ні впало,
По небу пливло.
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01.08.2022 11:22 Ответить
А що НЛО? - Ніхто не знає,
Тільки чутка по землі літає,
Що не марні ті космічні гості -
Мабуть, будуть трощити російські кості !

Ну, а нам лишається чекати
І себе байками годувати,
А щоб не втрачати інтересу,
Скажемо - спасибі - рідному ЗСУ!
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01.08.2022 11:28 Ответить
Так чисто все "підметено", що душа радіє!
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01.08.2022 11:49 Ответить
Вічний поРадник міністрів внутрішніх справ Антоніна Геращенко (в дівочості Вилизана Тарелька) оприлюднивла, ляпнула, показала і т. д. і т.п., що завгодно, що не відноситься до її розумово-прохфесійних повноважень, бо окрім тріпотіти мантелепою більше ж нічого не вміє... Джерело:
де бидло Аваков із картинками? Яка доля волиняньського терорриста-камікадЗе!
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01.08.2022 11:53 Ответить
Було б чудово, якби артиллеристи також мали доступ до супутникових знімків в онлайн режимі. Було б меньше втрат наших БПЛА і набагато більше результативність нашої артилерії.
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01.08.2022 11:53 Ответить
СЛАВА ЗСУ СЛАВА ХАЙМАРСАМ СМЕРТЬ ***** ТА ЙОГО ТВАРИНАМ ДВУНОГИМ АМИНЬ
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01.08.2022 18:18 Ответить
Хімарс Акбар!
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05.08.2022 14:39 Ответить
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