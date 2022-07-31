УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11129 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
112 833 111

Наслідки удару НIMARS по російському ешелону на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив фото удару по російському ешелону НIMARSами на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

Геращенко зазначив: "На космічному знімку, Ви можете побачити наслідки удару "HIMARS" по ешелону з військовою технікою, боєприпасами та живою силою противника в районі залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

За даними нашої розвідки знищено щонайменше 80 орків та поранено понад 200. На космічному знімку також видно тіні згорілих вагонів ешелону з боєприпасами. Кожен такий ешелон знищуватиметься!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині ударом HIMARS знищено ешелон із ворожою технікою та боєприпасами, ліквідовано 80 військових РФ, - Братчук

Машиністи та обслуговуючий персонал компанії РЖД, що забезпечує логістику вбивств з території Росії на територію України, також загинули разом з іншими орками. Це не перший випадок загибелі машиністів "РЗ" в Україні. І не останній.

Якщо ваші родичі працюють машиністами в Українському Криму або в областях Росії, з яких на територію України доставляються ешелони з боєприпасами, знайте – вони потенційні смертники!

Кожен ешелон з бойовою технікою, особовим складом та БК відстежується в режимі реального часу з космосу і вдень та вночі.
Ракети HIMARS знищують всіх солдатів і офіцерів і найманців і обслуговуючий персонал РЖД.

Хочете, щоб ваші рідні машиністи тепловозів та електровозів залишилися живими? Тоді переконуйте їх зламати ногу, руку, захворіти, але не вести залізничні ешелони в Україну! Інакше – смерть чи в кращому разі інвалідність – неминуча!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чергова пекельна ніч для рашистів у Мелітополі. Пошкоджена залізниця, якою окупанти перевозили техніку та живу силу, - Федоров. ФОТО

Наслідки удару НIMARS по російському ешелону на Херсонщині 01
Наслідки удару НIMARS по російському ешелону на Херсонщині 02

Автор: 

залізниця (1508) Геращенко Антон (935) HIMARS (309) Херсонська область (5795)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+70
Советники министра, как и сам Монастырский заняты всем чем угодно, кроме работы самого МВД. Что там с Азовцами и сколько полицейских, уже новонабранных, перебежало на сторону агрессора и встало в ряды "народной милиции" - об этом молчок, зато ежедневные комменты по боевым действиям, обстановка в мире, что там в бункере и вся остальная белеберда в их исполнении присутствует с избытком, тупо торговля своим фейсом
показати весь коментар
31.07.2022 22:10
+68
Картіна маслам-художнік ХІМАРС...
показати весь коментар
31.07.2022 22:00
+39
Але США iх не постачали. Ихтамнет.
показати весь коментар
31.07.2022 22:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
На них підписано 1/3 населення.
показати весь коментар
01.08.2022 08:01 Відповісти
є військові, є Міноборони...а херащенко з якого боку...
показати весь коментар
01.08.2022 06:46 Відповісти
Попутну пісню оркам - "Мальчік єдет на убой".
показати весь коментар
01.08.2022 07:39 Відповісти
Удару не було. Тому що тут в коментарях багато хто не розгледів наслідків🤦
показати весь коментар
01.08.2022 09:35 Відповісти
Що це було?
Мабуть, НЛО!
Ні сіло, ні впало,
По небу пливло.
показати весь коментар
01.08.2022 11:22 Відповісти
А що НЛО? - Ніхто не знає,
Тільки чутка по землі літає,
Що не марні ті космічні гості -
Мабуть, будуть трощити російські кості !

Ну, а нам лишається чекати
І себе байками годувати,
А щоб не втрачати інтересу,
Скажемо - спасибі - рідному ЗСУ!
показати весь коментар
01.08.2022 11:28 Відповісти
Так чисто все "підметено", що душа радіє!
показати весь коментар
01.08.2022 11:49 Відповісти
Вічний поРадник міністрів внутрішніх справ Антоніна Геращенко (в дівочості Вилизана Тарелька) оприлюднивла, ляпнула, показала і т. д. і т.п., що завгодно, що не відноситься до її розумово-прохфесійних повноважень, бо окрім тріпотіти мантелепою більше ж нічого не вміє... Джерело:
де бидло Аваков із картинками? Яка доля волиняньського терорриста-камікадЗе!
показати весь коментар
01.08.2022 11:53 Відповісти
Було б чудово, якби артиллеристи також мали доступ до супутникових знімків в онлайн режимі. Було б меньше втрат наших БПЛА і набагато більше результативність нашої артилерії.
показати весь коментар
01.08.2022 11:53 Відповісти
СЛАВА ЗСУ СЛАВА ХАЙМАРСАМ СМЕРТЬ ***** ТА ЙОГО ТВАРИНАМ ДВУНОГИМ АМИНЬ
показати весь коментар
01.08.2022 18:18 Відповісти
Хімарс Акбар!
показати весь коментар
05.08.2022 14:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 