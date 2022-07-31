Наслідки удару НIMARS по російському ешелону на Херсонщині. ФОТОрепортаж
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив фото удару по російському ешелону НIMARSами на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Геращенко зазначив: "На космічному знімку, Ви можете побачити наслідки удару "HIMARS" по ешелону з військовою технікою, боєприпасами та живою силою противника в районі залізничної станції Брилівка на Херсонщині.
За даними нашої розвідки знищено щонайменше 80 орків та поранено понад 200. На космічному знімку також видно тіні згорілих вагонів ешелону з боєприпасами. Кожен такий ешелон знищуватиметься!!!
Машиністи та обслуговуючий персонал компанії РЖД, що забезпечує логістику вбивств з території Росії на територію України, також загинули разом з іншими орками. Це не перший випадок загибелі машиністів "РЗ" в Україні. І не останній.
Якщо ваші родичі працюють машиністами в Українському Криму або в областях Росії, з яких на територію України доставляються ешелони з боєприпасами, знайте – вони потенційні смертники!
Кожен ешелон з бойовою технікою, особовим складом та БК відстежується в режимі реального часу з космосу і вдень та вночі.
Ракети HIMARS знищують всіх солдатів і офіцерів і найманців і обслуговуючий персонал РЖД.
Хочете, щоб ваші рідні машиністи тепловозів та електровозів залишилися живими? Тоді переконуйте їх зламати ногу, руку, захворіти, але не вести залізничні ешелони в Україну! Інакше – смерть чи в кращому разі інвалідність – неминуча!"
Будь ласка, зачекайте...
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Мабуть, НЛО!
Ні сіло, ні впало,
По небу пливло.
Тільки чутка по землі літає,
Що не марні ті космічні гості -
Мабуть, будуть трощити російські кості !
Ну, а нам лишається чекати
І себе байками годувати,
А щоб не втрачати інтересу,
Скажемо - спасибі - рідному ЗСУ!
вла, ляпнула, показала і т. д. і т.п., що завгодно, що не відноситься до її розумово-прохфесійних повноважень, бо окрім тріпотіти мантелепою більше ж нічого не вміє... Джерело:
де бидло Аваков із картинками? Яка доля волиняньського терорриста-камікадЗе!