Войска РФ обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове, - Терехов. ФОТО

В понедельник утром российские оккупационные войска обстреляли остановку общественного транспорта в Салтовском районе Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Обстреливать остановки общественного транспорта становится системой у российского агрессора. Сегодня в 7:10 снова был ранен человек, который ждал автобус. Забрала скорая", - написал Терехов.

Он отметил, что еще 1 человек был ранен во дворе многоэтажки в том же районе города, в результате обстрела были повреждены автомобили.







Как сообщалось, ранее в понедельник утром председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских ударов по Харькову, по предварительным данным, пострадали 2 мирных жителя.

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