РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10805 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 334 12

Войска РФ обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове, - Терехов. ФОТО

В понедельник утром российские оккупационные войска обстреляли остановку общественного транспорта в Салтовском районе Харькова.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Обстреливать остановки общественного транспорта становится системой у российского агрессора. Сегодня в 7:10 снова был ранен человек, который ждал автобус. Забрала скорая", - написал Терехов.

Он отметил, что еще 1 человек был ранен во дворе многоэтажки в том же районе города, в результате обстрела были повреждены автомобили.

Войска РФ обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове, - Терехов 01
Войска РФ обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове, - Терехов 02
Войска РФ обстреляли остановку общественного транспорта в Харькове, - Терехов 03

Как сообщалось, ранее в понедельник утром председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских ударов по Харькову, по предварительным данным, пострадали 2 мирных жителя.

Читайте также: Россияне нанесли удар по Салтовскому району Харькова, пострадали 2 человека, - Синегубов

Автор: 

армия РФ (19387) обстрел (27379) Харьков (7520) Терехов Игорь (255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Салтовка. Ул. Ак. Павлова на фотках.
показать весь комментарий
01.08.2022 09:14 Ответить
Нет.
показать весь комментарий
01.08.2022 09:20 Ответить
як так нет? зупинка перед гаражами, якщо їхати на Героїв Труда
показать весь комментарий
01.08.2022 09:30 Ответить
хоча на самих Героях теж є подібне місце
показать весь комментарий
01.08.2022 09:33 Ответить
Це зупинка перед "Класом", касети вразили дві зупинки - цю і ту що нижче біля гаражного кооперативу. Коротше вулиця Бл..... Хто знає той зрозуміє.
показать весь комментарий
01.08.2022 11:59 Ответить
Шо нєт, це зупинка перед "Класом" як на Героїв Труда їхати знаток.
показать весь комментарий
01.08.2022 11:56 Ответить
Харків довбят вже с самого початка війни. В мене ненавість до політичних і військових керівників країни вже більше, чим до тупіна
показать весь комментарий
01.08.2022 09:38 Ответить
Хто мені підкаже чому на державній посаді перебуває людина яка не знає української? Який приклад вона подає молоді? Типу насріть на все українське і ви станете міським головою? Про те як саме він ним став через неправомірний лист вмираючого чи все мертвого Кернеса це вже взагалі інша розмова.
показать весь комментарий
01.08.2022 09:58 Ответить
Тому що Харків "ватно-язычный город", тому місцевий люмпен вибирає до влади собі подібних
показать весь комментарий
01.08.2022 11:19 Ответить
А ти люмпен з якого міста ? Чи з якого ти "ватно язичного города" ?
показать весь комментарий
01.08.2022 11:51 Ответить
Ти труханутий чи як. Людина на своєму місті виконує свою роботу, ти ще пійди дої**ісь до російкомовних вояків ЗСУ.
показать весь комментарий
01.08.2022 11:55 Ответить
Тєрєхов коли ти обіцяні броньовані зупинки транспорту зробиш як в Ізраілі ?
ЖБК у Харкові як лайна, раніше із за бетоновозок в Харкові не проїхати було.
показать весь комментарий
01.08.2022 11:53 Ответить
 
 