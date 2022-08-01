Війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в Харкові, - Терехов. ФОТО
У понеділок вранці російські окупаційні війська вкотре обстріляли зупинку громадського транспорту у Салтівському районі Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою у російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала на автобус. Забрала швидка", - написав Терехов.
Він зауважив, що ще 1 особу було поранено у дворі багатоповерхівки в тому ж районі міста, в результаті обстрілу було пошкоджено автомобілі.
Як повідомлялося, раніше в понеділок вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ворожих ударів по Харкову, за попередніми даними, постраждали 2 мирні жителі.
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