Війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в Харкові, - Терехов. ФОТО

У понеділок вранці російські окупаційні війська вкотре обстріляли зупинку громадського транспорту у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою у російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала на автобус. Забрала швидка", - написав Терехов.

Він зауважив, що ще 1 особу було поранено у дворі багатоповерхівки в тому ж районі міста, в результаті обстрілу було пошкоджено автомобілі.







Як повідомлялося, раніше в понеділок вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ворожих ударів по Харкову, за попередніми даними, постраждали 2 мирні жителі.

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