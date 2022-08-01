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Новини Фото Війна
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Війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в Харкові, - Терехов. ФОТО

У понеділок вранці російські окупаційні війська вкотре обстріляли зупинку громадського транспорту у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстрілювати зупинки громадського транспорту стає системою у російського агресора. Сьогодні о 7:10 знову було поранено людину, яка чекала на автобус. Забрала швидка", - написав Терехов.

Він зауважив, що ще 1 особу було поранено у дворі багатоповерхівки в тому ж районі міста, в результаті обстрілу було пошкоджено автомобілі.

Війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в Харкові, - Терехов 01
Війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в Харкові, - Терехов 02
Війська РФ обстріляли зупинку громадського транспорту в Харкові, - Терехов 03

Як повідомлялося, раніше в понеділок вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в результаті ворожих ударів по Харкову, за попередніми даними, постраждали 2 мирні жителі.

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Автор: 

армія рф (17551) обстріл (28717) Харків (5636) Терехов Ігор (311)


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Салтовка. Ул. Ак. Павлова на фотках.
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01.08.2022 09:14 Відповісти
Нет.
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01.08.2022 09:20 Відповісти
як так нет? зупинка перед гаражами, якщо їхати на Героїв Труда
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01.08.2022 09:30 Відповісти
хоча на самих Героях теж є подібне місце
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01.08.2022 09:33 Відповісти
Це зупинка перед "Класом", касети вразили дві зупинки - цю і ту що нижче біля гаражного кооперативу. Коротше вулиця Бл..... Хто знає той зрозуміє.
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01.08.2022 11:59 Відповісти
Шо нєт, це зупинка перед "Класом" як на Героїв Труда їхати знаток.
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01.08.2022 11:56 Відповісти
Харків довбят вже с самого початка війни. В мене ненавість до політичних і військових керівників країни вже більше, чим до тупіна
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01.08.2022 09:38 Відповісти
Хто мені підкаже чому на державній посаді перебуває людина яка не знає української? Який приклад вона подає молоді? Типу насріть на все українське і ви станете міським головою? Про те як саме він ним став через неправомірний лист вмираючого чи все мертвого Кернеса це вже взагалі інша розмова.
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01.08.2022 09:58 Відповісти
Тому що Харків "ватно-язычный город", тому місцевий люмпен вибирає до влади собі подібних
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01.08.2022 11:19 Відповісти
А ти люмпен з якого міста ? Чи з якого ти "ватно язичного города" ?
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01.08.2022 11:51 Відповісти
Ти труханутий чи як. Людина на своєму місті виконує свою роботу, ти ще пійди дої**ісь до російкомовних вояків ЗСУ.
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01.08.2022 11:55 Відповісти
Тєрєхов коли ти обіцяні броньовані зупинки транспорту зробиш як в Ізраілі ?
ЖБК у Харкові як лайна, раніше із за бетоновозок в Харкові не проїхати було.
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01.08.2022 11:53 Відповісти
 
 