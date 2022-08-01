Схема мошенничества с некачественными бронежилетами для ВСУ разоблачена в Житомирской области, - Нацполиция. ФОТО

В Житомирской области правоохранители разоблачили схему мошенничества с бронежилетами для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

48-летний житель Житомирского района под предлогом бесплатного изготовления бронежилетов 4 и 5 классов для нужд военнослужащих Вооруженных сил Украины и терробороновцев получал защитные плиты. Их и средства ему передавали частные предприниматели района в качестве благотворительной помощи. В дальнейшем полученное использовалось для подпольного изготовления бронежилетов, продаваемых через социальные сети по цене в пределах 260-270 долларов. При этом владельцы товара заранее знали, что они не соответствуют заявленному 4 и 5 классам защиты.

В результате ряда обысков на территории Житомирской и Киевской областей правоохранители изъяли несколько десятков бронеплит и чехлов для них, 5 единиц оружия (в том числе ружья и пистолеты), боеприпасы, мобильные телефоны, документы, наркотические средства и другое.





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Досудебное расследование проводится по предварительной квалификации ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает ответственность в виде заключения на срок до 8 лет.

Также по результатам следственных действий возбуждены уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

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