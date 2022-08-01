РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7166 посетителей онлайн
Новости Фото Война
6 215 23

Схема мошенничества с некачественными бронежилетами для ВСУ разоблачена в Житомирской области, - Нацполиция. ФОТО

В Житомирской области правоохранители разоблачили схему мошенничества с бронежилетами для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Схема мошенничества с некачественными бронежилетами для ВСУ разоблачена в Житомирской области, - Нацполиция 01

48-летний житель Житомирского района под предлогом бесплатного изготовления бронежилетов 4 и 5 классов для нужд военнослужащих Вооруженных сил Украины и терробороновцев получал защитные плиты. Их и средства ему передавали частные предприниматели района в качестве благотворительной помощи. В дальнейшем полученное использовалось для подпольного изготовления бронежилетов, продаваемых через социальные сети по цене в пределах 260-270 долларов. При этом владельцы товара заранее знали, что они не соответствуют заявленному 4 и 5 классам защиты.

Схема мошенничества с некачественными бронежилетами для ВСУ разоблачена в Житомирской области, - Нацполиция 02

В результате ряда обысков на территории Житомирской и Киевской областей правоохранители изъяли несколько десятков бронеплит и чехлов для них, 5 единиц оружия (в том числе ружья и пистолеты), боеприпасы, мобильные телефоны, документы, наркотические средства и другое.

Схема мошенничества с некачественными бронежилетами для ВСУ разоблачена в Житомирской области, - Нацполиция 03
Схема мошенничества с некачественными бронежилетами для ВСУ разоблачена в Житомирской области, - Нацполиция 04

Смотрите также: Разоблачены мошенники, требовавшие средства у родственников военнослужащих, обещая освободить из вражеского плена, - Нацполиция. ВИДЕО

Схема мошенничества с некачественными бронежилетами для ВСУ разоблачена в Житомирской области, - Нацполиция 05

Досудебное расследование проводится по предварительной квалификации ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает ответственность в виде заключения на срок до 8 лет.

Также по результатам следственных действий возбуждены уголовные производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Тернопольской области псевдоволонтеры собрали 2 млн гривен пожертвований и купили себе внедорожники Range Rover и Audi Q5. ФОТО

Автор: 

мошенничество (1231) Нацполиция (16501) Бронежилет (131) Житомирская область (1399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Продаж неякісних бронежилетів потрібно кваліфікувати як замах на вбивство великої кількості людей і як диверсію та саботаж. Покарання має бути максимально важким.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:41
+8
Таке ж покарання повинно чекати тих, хто за три роки не видав на ЗСУ ні одного бронежилета. І зараз все тримається на волонтерах.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:44
+6
Очень много коллаборантов и предателей. И не надо обижаться Германии или кому-то что союзники неохотно дают вооружения. Запад прекрасно видит что внутри самой Украины паразитов предостаточно. Пока страна полностью не самоочистится от всякой гнили недоверия со стороны партнеров сохранится. Ни Байден ни Шольц ни Макрон тут ни при чем.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
правильно 48-річний нэжитель житомирського району...
показать весь комментарий
01.08.2022 18:25 Ответить
От скоти,на крові наживаються!!!
показать весь комментарий
01.08.2022 18:25 Ответить
.об твою дивізію...Чи ці захланні істоти не розуміють,що чинять непряме вбивство ? Скільки броніків,стільки і вбитих на його совісті.Зупиніть Землю,я зійду.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:26 Ответить
Гандо'н
показать весь комментарий
01.08.2022 18:35 Ответить
Дивно що знову Порошенко не приплели до цього .
показать весь комментарий
01.08.2022 18:35 Ответить
та поцілуй ти свойого петю в шоколадне око, вивже з ним заїбали
показать весь комментарий
01.08.2022 18:50 Ответить
показать весь комментарий
01.08.2022 19:31 Ответить
Як тобі асфальт? Або здача півдня? Какая разніца ?
показать весь комментарий
01.08.2022 20:54 Ответить
До чого тут взагалі Петро Алексійович?З таким успіхом можна це пхати у кожну стрічку новин.Майте трошки стиманності,а то нагадуєте своєчасних прихильників Юлії Володимірівни."Вонапрацює"
показать весь комментарий
01.08.2022 20:39 Ответить
У зебні як завжди пам'ять як у акваріумних рибок.
Справу Марченко пам'ятаєш?
показать весь комментарий
01.08.2022 20:56 Ответить
Дайте ему лет 20 это же попытка убийства или оденьте ему фанерный бронежилет и отправьте его на фронт
показать весь комментарий
01.08.2022 18:39 Ответить
Продаж неякісних бронежилетів потрібно кваліфікувати як замах на вбивство великої кількості людей і як диверсію та саботаж. Покарання має бути максимально важким.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:41 Ответить
Таке ж покарання повинно чекати тих, хто за три роки не видав на ЗСУ ні одного бронежилета. І зараз все тримається на волонтерах.
показать весь комментарий
01.08.2022 18:44 Ответить
Блин ,в это время не должно быть правосудия ,что касается обороны страны,только расстрел...может другим не повадно будет
показать весь комментарий
01.08.2022 18:45 Ответить
Розстріляти нах...
показать весь комментарий
01.08.2022 19:04 Ответить
Очень много коллаборантов и предателей. И не надо обижаться Германии или кому-то что союзники неохотно дают вооружения. Запад прекрасно видит что внутри самой Украины паразитов предостаточно. Пока страна полностью не самоочистится от всякой гнили недоверия со стороны партнеров сохранится. Ни Байден ни Шольц ни Макрон тут ни при чем.
показать весь комментарий
01.08.2022 19:13 Ответить
С языка сняли. Да у нас тут в Канаде тоже уже начинают поднимать этот вопрос. Сколько коллаборантов и предателей не один или два а массово и кто их садит и как их наказуют? а никак. Если Украина не начнет подходить к ним ЖЕСТОКО по законам военного времени- то толку не будет, она потеряет помощь. Надо этих людей убивать или очень жестко наказывать. Другого выхода нет- война.
показать весь комментарий
01.08.2022 20:45 Ответить
за каждым фальсифицированным изделием чья-то оборванная жизнь,а вы ,суки, фальсифицируете дело,рассматривая по статье(ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 201-2 ) Посмотреть бы на ваше решение,если бы вам на выбор предложили испытать на себе надежность этих броников и оставить статью,либо заменить статью без ПРОВЕРКИ!!!!!!!!
показать весь комментарий
01.08.2022 19:25 Ответить
А почему человек до сих пор не расстрелян? Война ведь.
показать весь комментарий
01.08.2022 20:40 Ответить
Блт тупые, брониками и тд обеспечивает МО резникова. Но. там падлы. Не чего к мирным приставать
показать весь комментарий
01.08.2022 22:00 Ответить
Додати до статті цим падлюкам " запллановане массове вбивство", а ще одягнути на них ті самібронежилети і на передок, перед першою лінією.
показать весь комментарий
01.08.2022 22:43 Ответить
Так эта, если два надеть вот и будет 5-й класс, или я чёто не понимэ
показать весь комментарий
01.08.2022 22:54 Ответить
 
 