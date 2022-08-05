РУС
10 525 9

Украинские артиллеристы уничтожили две вражеские САУ "Акация" в Донецкой области. ФОТО

В Донецкой области украинские артиллеристы уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Акация" российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило.

"Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, из которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация". Работа выполнена 43 отдельной артиллерийской бригадой имени гетмана Тараса Трясило и нашими побратимами из 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича", – говорится в сообщении.

Украинские артиллеристы уничтожили две вражеские САУ Акация в Донецкой области 01

05.08.2022 13:00 Ответить
отцвела акация )))
05.08.2022 13:02 Ответить
05.08.2022 13:14 Ответить
2С3М, старое советское говно.
05.08.2022 13:19 Ответить
Нам на военке рассказывали- САУ это не танк, будет разворачиваться на месте- раззуется. И еще был прикол. Если ствол опустить до упора вниз, потом его без домкрата и такой то матери хер поднимешь.
05.08.2022 13:22 Ответить
Рідненькі наші, бережи вас Господь
Героям слава !!!
05.08.2022 13:36 Ответить
Фоточка зачетная. Из космоса и то лучше видно.
05.08.2022 13:36 Ответить
я ее ел вмае..и не зхнал шо кашгка это акация..почему вражеские...может дружеские..облепихи))пук и нету
05.08.2022 17:19 Ответить
Чел, ты под какими веществами это писал ?
06.08.2022 18:39 Ответить
 
 