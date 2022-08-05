Украинские артиллеристы уничтожили две вражеские САУ "Акация" в Донецкой области. ФОТО
В Донецкой области украинские артиллеристы уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Акация" российской армии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило.
"Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, из которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация". Работа выполнена 43 отдельной артиллерийской бригадой имени гетмана Тараса Трясило и нашими побратимами из 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича", – говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям слава !!!