Украинские артиллеристы уничтожили две вражеские САУ "Акация" в Донецкой области. ФОТО

В Донецкой области украинские артиллеристы уничтожили две самоходные артиллерийские установки "Акация" российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясило.

"Наша прекрасная украинская земля в Донецкой области, из которой успешно выжгли две САУ 2С3 "Акация". Работа выполнена 43 отдельной артиллерийской бригадой имени гетмана Тараса Трясило и нашими побратимами из 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовится запустить спутник-шпион для слежки за Украиной, - The Washington Post