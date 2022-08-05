Українські артилеристи знищили дві ворожі САУ "Акація" на Донеччині. ФОТО

У Донецькій області українські артилеристи знищили дві самохідні артилерійські установки "Акація" російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

"Наша прекрасна українська земля на Донеччині, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 "Акація". Робота виконана 43 окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Тараса Трясила та нашими побратимами з 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича", - ідеться в повідомленні.

