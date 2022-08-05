УКР
Українські артилеристи знищили дві ворожі САУ "Акація" на Донеччині. ФОТО

У Донецькій області українські артилеристи знищили дві самохідні артилерійські установки "Акація" російської армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

"Наша прекрасна українська земля на Донеччині, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 "Акація". Робота виконана 43 окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Тараса Трясила та нашими побратимами з 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича", - ідеться в повідомленні.

Українські артилеристи знищили дві ворожі САУ Акація на Донеччині 01

Коментувати
05.08.2022 13:00 Відповісти
отцвела акация )))
05.08.2022 13:02 Відповісти
05.08.2022 13:14 Відповісти
2С3М, старое советское говно.
05.08.2022 13:19 Відповісти
Нам на военке рассказывали- САУ это не танк, будет разворачиваться на месте- раззуется. И еще был прикол. Если ствол опустить до упора вниз, потом его без домкрата и такой то матери хер поднимешь.
05.08.2022 13:22 Відповісти
Рідненькі наші, бережи вас Господь
Героям слава !!!
05.08.2022 13:36 Відповісти
Фоточка зачетная. Из космоса и то лучше видно.
05.08.2022 13:36 Відповісти
я ее ел вмае..и не зхнал шо кашгка это акация..почему вражеские...может дружеские..облепихи))пук и нету
05.08.2022 17:19 Відповісти
Чел, ты под какими веществами это писал ?
06.08.2022 18:39 Відповісти
 
 