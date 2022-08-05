РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5039 посетителей онлайн
Новости Фото Война
87 379 191

Расследователи Bellingcat идентифицировали российского оккупанта, который кастрировал украинского военнопленного. ФОТО

Расследователи группы Bellingcat и издания The Insider заявляют, что смогли идентифицировать российского оккупанта, который на видео пытает и кастрирует мужчину в военной форме. Там говорят, что военным преступником является тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и издании Insider, передает Цензор.НЕТ.

Преступником оказался 29-летний уроженец Тувы по имени Очур-Суге Монгуш, являющийся боевиком батальона "Ахмат". Журналистам также удалось выяснить, что издевательства над украинским военным происходили на территории санатория "Приволье" в Луганской области.

Узнать россиянина удалось прежде всего по ковбойской шляпе и браслету. Кроме того, на видео с пытками зафиксирован автомобиль IKCO Samand. И боевик, и автомобиль появлялись на не менее 5 видеороликах, опубликованных российскими пропагандистскими ресурсами.

Также смотрите: Российские оккупанты кастрировали украинского пленного воина и опубликовали запись. Палача уже идентифицировали. ВИДЕО 21+

Расследователи говорят, что им удалось пообщаться с Очур-суге Монгушем. Он пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях. В частности, военный преступник в разговоре признал и несколько раз повторил, что на одном из видео из оккупированного Северодонецка действительно он. Также он подтвердил, что видео с пыткой было снято на территории санатория "Приволье".

Расследователи Bellingcat идентифицировали российского оккупанта, который кастрировал украинского военнопленного 01

армия РФ (20377) военнопленные (1180) пытки (861) Bellingcat (139) пленные (2221) военные преступления (1499)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+135
Уничтожить всю семью
показать весь комментарий
05.08.2022 21:52 Ответить
+108
Всю семью на утилизацию... то третьего колена.
показать весь комментарий
05.08.2022 21:53 Ответить
+98
Лучше всю страну
показать весь комментарий
05.08.2022 21:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ой ***... Ну и что?? Ну идентифицировали, дальше что?? Поедет домой, получит медаль и будет до старости жить в своих ****** пока не сдохнет.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:01 Ответить
Ну не скажи...
Просто объявится за его яйца награда в штуку баксов и половина тех "******" прибежит к нему с канцелярскими ножами...
показать весь комментарий
05.08.2022 23:09 Ответить
Йому не можна дати просто так подохнути. Він має мучатись як той,кому завдав страждань. Тварина.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:09 Ответить
Цю тварину треба знайти!
показать весь комментарий
05.08.2022 23:20 Ответить
Першим ідентифікували якогось Арошанова В.В., тепер Очур-Суге Монгуша, так незабаром і Пуйла ідентифікують. Та і пофіг, як там було у "зелених беретів"...
показать весь комментарий
05.08.2022 23:21 Ответить
Всей его семье показать кого они выродили, с допиской, что их ждет тоже самое!!! Ми не забудемо цей злочин!! Пізда тобі, кат!
показать весь комментарий
05.08.2022 23:23 Ответить
"очур суге монгуш" - з киргизської означає - "кип'ятити воду". кинути о це о в кип'яток.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:29 Ответить
Здесь подробнее: https://theins.ru/politika/253767

Кто читает по-английски, тут (еще более обстоятельно): https://www.bellingcat.com/news/2022/08/05/tracking-the-faceless-killers-who-mutilated-and-executed-a-ukrainian-pow/ https://theins.ru/politika/253767

показать весь комментарий
05.08.2022 23:30 Ответить
Почему Цензор.нет не публикует новость, что несколько дней назад идентифицировали второго мясника, который держал украинского пленного во время кастрации? В новостях было.
Это Евгений Зибров, родом из Севастополя. Также служит в кадыровском подразделении "Ахмат".
https://www.youtube.com/watch?v=L3YW9ei-kto
показать весь комментарий
05.08.2022 23:42 Ответить
тому що треба перенаправити весь людський негатив на азіатську частину рф-їі - бурятів, калмиків, тувінців. Щоби потім можна було нашим людям напарювати казочку про "хороше рузьге", "славян" і "дагаваріцца пасєрєдінє". Чи ви думаєте, що саме це відео злили в мережу випадково? Адже, насправді, українців, і наших цивільних, і наших військовополонених, росіяни каструють, вбивають і гвалтують вже 9-й рік поспіль. І до цього цього просто "не помічали", і усіляко намагалися "зам'яти", навіть при Пороху. Хіба ні? А там історії були ще страшніші.
показать весь комментарий
06.08.2022 10:15 Ответить
👍 Да, согласна. Как "победы" - это бравые русские вояки, как преступления - буряты, калмыки и прочие инородцы-нацмены. Всю грязь спихнуть на них пытаются. Как по мне, ВСЕ рашисты одним цветом мазаны: коричневым, фашистским!
показать весь комментарий
06.08.2022 14:31 Ответить
Да кацапы всегда такой трэш впаривают в который может только алкаш под литром боярки поверить!
показать весь комментарий
06.08.2022 07:26 Ответить
У него не должно быть наследников, ****** должен подохнуть, пусть не спит и ждет , возмездие не за горами.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:30 Ответить
Он уже знает... Почитайте выше по моим ссылкам.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:36 Ответить
Чтоб ты сдох Чурбан ***** Монгуш. Чтобы сдохли все твои родственники. Чтоб в твоей проклятой навеки Туве вечно горели лесные пожары, чтобы вас жрала саранча, чтобы годами дохли от эпидемий туберкулеза, оспы чумы, сифилиса, гонореи.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:44 Ответить
Аминь
показать весь комментарий
06.08.2022 15:23 Ответить
Как поймают первым делом на кол посадить.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:47 Ответить
на кол животное посадить +++++++++++++
показать весь комментарий
06.08.2022 06:20 Ответить
ему предстоит встреча .. его очень ждут ... плата близка .. он будет жив ... НО .. все сами увидят люди, жажд мести
показать весь комментарий
05.08.2022 23:49 Ответить
Давайте , азовцы, ловите эту скотину, а не бомжей из средней полосы расеи.
показать весь комментарий
05.08.2022 23:50 Ответить
Полюбому ему жопа,нигде незапрячетса.
показать весь комментарий
06.08.2022 00:22 Ответить
Думаю тепер його на частини живого рвати будуть як що візьмут у полон, як що свої кацапи не замочать. Розпиляти іржавою пилою, зняти все це на відео і скинути у інтернет як розправу партизан над окупантами, інщі кацапи зроблять винсовки що можна робити, а що ні. Коли у
Чечні кацапам голови на відеокамери різати почали, з того моменту кацапи стали боятись попадати у полон до чеченців і навіть підписувати контракт на війну у Чечні.
показать весь комментарий
06.08.2022 00:24 Ответить
і все ж я не розумію оцих проявів благородства з боку "азова": ось узяли у полон групу кацапів, ну чому двом-трьом із них не відрізати яйця й новою поштою не відісліти х на родіну? шо, нема кому різати?
показать весь комментарий
06.08.2022 00:42 Ответить
Бояться ланцюгової реакції, скоріш за все.
показать весь комментарий
06.08.2022 06:42 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 09:09 Ответить
Кастрировать всё его семейство и мужского и женского пола. Необходимо спасать мир от такого дерьма!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 01:07 Ответить
Вылезло говно неподмытое с какой то обосранной юрты необьятного Кацапского каганата!Поймать мразоту косую,яйца и член отрезать и скормить собакам ,если не побрезгуют.
показать весь комментарий
06.08.2022 01:15 Ответить
Ні вельмишановний пан, заставити з'їсти!
показать весь комментарий
06.08.2022 10:10 Ответить
Росія завжди вибере найпідліший варіант. Путін використовує наші безпідставні сподівання, щоб обернути їх проти нас. Насамперед це стосується нашої влади. Кремль розіграв максимально огидний сценарій. Спочатку він обнадіяв наших представників на переговорах, які проходили за посередництвом ООН та МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного хреста), що якщо захисники "Азовсталі" здадуться в полон, то з ними поводитимуться належним чином, згідно з міжнародними конвенціями. Ці надії проявилися у заяві Володимира Зеленського, яку він зробив, спілкуючись із журналістами 6 червня. Він https://www.president.gov.ua/ru/news/gur-zajmayetsya-pitannyam-povernennya-vijskovih-yaki-vijshli-75649 висловив переконання, що російській стороні невигідно катувати полонених з "Азовсталі" , тому що вони - "публічні полонені", за станом яких стежить світова спільнота.

Однак ці сподівання не справдилися. Багато наших героїв були піддані тортурам, а потім убиті. У міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm заявили, що Росія в Оленівці могла застосувати термобаричну зброю - https://www.dsnews.ua/ukr/politics/terakt-v-olenivci-okupanti-mogli-vikoristati-termobarichnu-zbroyu-30072022-463527 військовополонених "азовців" спалили уві сні . І все це було заздалегідь сплановано та організовано, про що розповів сайт Lb.ua, посилаючись на свої джерела у розвідці та правоохоронних структурах.

"Окупанти перевели наших військових з місць перебування до необлаштованих не просто бараків, а цехів, де раніше ніколи не трималися люди. Ба більше, до них перевели не всіх військових, а вибірково - найбільш досвідчених, що підтверджує наша розвідка. Саме там потім умисно був влаштований теракт з підривом. Зокрема, https://lb.ua/society/2022/08/03/525171_okupanti_vlashtuvali_terakt.html щоб приховати факти тортур над військовополоненими .

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/izbavitsya-ot-infantilizma-kakie-uroki-my-obyazany-izvlech-iz-tragedii-v-elenovke-05082022-463891
показать весь комментарий
06.08.2022 02:00 Ответить
Ну а калмык тогда кто? Где он вообще
показать весь комментарий
06.08.2022 02:08 Ответить
Кажуть, що то була невдала спроба ідентифікації.
показать весь комментарий
06.08.2022 06:44 Ответить
ну его хоть успели зарезать?
показать весь комментарий
06.08.2022 14:17 Ответить
Finden der Bastard und Nicht Toten Hände abschneiden und Kastrieren.
показать весь комментарий
06.08.2022 06:35 Ответить
Ну от, а то Віталік-Віталік....
показать весь комментарий
06.08.2022 06:58 Ответить
Тебе **** угандошат тварина і вирижуть твою мразота сімью !!!не сподивайся на спасіння ,наш украінскій Мосад тебе ухойндохае вже 110% ,а я б його зарізав і куски мяса скормим би шакалам ,бо собаки для ньго це почесно було б!!!
показать весь комментарий
06.08.2022 06:59 Ответить
Свині таке їсти **********.
показать весь комментарий
06.08.2022 07:59 Ответить
Мильчаков с Питера уже покаран? Так и этот сдохнет от старости в своем стойбище .
показать весь комментарий
06.08.2022 07:21 Ответить
Як їх взагалі можна розрізнити? Українським військовим треба всіх полонених рузьке каструвати, спалювати живцем, четвертувати.
Якщо буде мало - захоплювати кацапські села і всiх там садити на палю.
показать весь комментарий
06.08.2022 08:34 Ответить
Знищити (я б наприклад, освіжував спочатку, а потім спалив) завжди встигнеться. Треба спочатку вибити покази - який підрозділ, з ким був, і так само, освіжовувати УСІХ, живцем, і спалювати. А родичів - на потім.
П.с. Звісно, що мрії, - мільчаков он, досі живий. Бо незбагненна дебільна толєрастія. Де гени скіфів, де лють і неперехідне бажання пімсти смерті Великих Рицарів? 100%- не у неукраїнської влади.
показать весь комментарий
06.08.2022 08:39 Ответить
Немає в нас ресурсів і сил, щоб ганятися за кожним косорилим ублюдком. Та й небезпечно це.
Треба берегти життя кожного нашого бійця і партизана.
показать весь комментарий
06.08.2022 09:02 Ответить
То усё быдло жифет по сибирским лесам у диривянных избушках, спалить проще простого.
показать весь комментарий
06.08.2022 09:35 Ответить
Ізраїль ловив і знищував роками, хай тепер бояться власної тіні!
показать весь комментарий
06.08.2022 10:15 Ответить
Якраз минулого місяця прочитав книгу, рекомендую усім, хто цікавиться тематикою роботи спецслужб:
http://loveread.ec/view_global.php?id=86234 Ронен Бергман. Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций

Саме так зобов'язана (!) сьогодні діяти Україна. Заперечення в стилі "так то ж Израиль, а мы бе-бе-бе-е-ееедные..." не приймаються - коли єврейські спецслужби починали свій шлях (ще навіть до проголошення держави Ізраїль), вони були реально бідні немов церковні синагогальні миші, не було next-gen обладнання, інтегрованих повсюди мереж агентури, мільярдів шекелів фінансування... Ентузіазм, хуцпа, креативний підхід і "такая-то мать" - отак і працювали. Результати загальновідомі: одне зловісне слово Моссад.
Україна зараз має достатній стартовий потенціал, щоб застругати власне "бюро встреч с б-гом". Потрібна лише політична воля лідерів країни
(а от із цим, бляхман-мухінштейн, у нас наразі проблеми...)
показать весь комментарий
06.08.2022 14:27 Ответить
Це супер книга!!! Тяжка але дуже цікава
показать весь комментарий
06.08.2022 15:26 Ответить
Там всі такі, розбомбити парашу ядерною зброєю кращий спосіб позбавити світ цієї чуми
показать весь комментарий
06.08.2022 09:02 Ответить
смотрим класичесское видео 2017 андрея полтавы -откровение бурята..
показать весь комментарий
06.08.2022 09:02 Ответить
Зайдите на сайт ОРД, там написано про калмыцкого кастратора виталия арошанова и его семью. Фото слева не соответствует ***.ну справа.
показать весь комментарий
06.08.2022 09:11 Ответить
Якщо розслідувачі змогли з ним поспілкуватися, то невже наші розвідники не можуть цього зробити?
показать весь комментарий
06.08.2022 09:21 Ответить
Які наші розвідники? При цій владі у нас немає ніяких розвідників. Ніхто не буде ризикувати своїм життям, щоб зелешобла злила його при виконанні завдання. Забудьте. Немає у нас ніякого аналога моссада чи мі-6. Все це з серії далі балачок не піде. Пощастить, якщо той виродок здохне десь від артилерійського обстрілу чи кулі, як мільчаков у Сирії. Бо може ще додому повернутися, медаль отримувати і ходити героєм. Будьмо реалістами.
показать весь комментарий
06.08.2022 13:14 Ответить
І то я задля інтересу порилась в неті, знайшла інфу, що мільчаков "опроверг свою смерть в Сирії".
показать весь комментарий
06.08.2022 13:25 Ответить
Буряки и чуваки это исторические монголы, так шо без усякой толерастии на утилизацию.
показать весь комментарий
06.08.2022 09:33 Ответить
У цього бздюха , що в капелюху , сестра мешкає в криму, вже наші хлопці знайшли( фото навіть є)
показать весь комментарий
06.08.2022 10:19 Ответить
вурдулак еще не сдохло
показать весь комментарий
06.08.2022 11:14 Ответить
- И что вы с нами будете делать?

- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...

- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
показать весь комментарий
06.08.2022 12:13 Ответить
Ожидание смерти страшнее самой смерти... (с)
показать весь комментарий
06.08.2022 12:16 Ответить
Ерунда! по сути все мы в Украине сейчас в такой ситуации, никто и никогда не знает куда прилетит следующая ракета. Человек ко всему привыкает быстро, кроме страшной физической боли.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:27 Ответить
Не тільки фізичного. Ментальний біль, наприклад борошна совісті, цілком здатні спричинити божевілля та самовистругування.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:53 Ответить
Немає у тих психопатів ніяких мук совісті. Реальні маньяки і психопати жили до тих пір, поки їх не проговорили до смерті, або не застрелили десь під час перестрілки.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:22 Ответить
Є частина маньяків і психопатів, які самовипилися, але це через те, що їх закрили в тюрьмв і позбавили можливості займатися улюбленою справою - мучити людей і оргазмувати на їх страждання. Але нашого пацієнта це не стосується, принаймні, поки що.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:42 Ответить
Вище я кажу не про маніяків і психопатів - я про те, що ментальні страждання можуть бути не менш нестерпними, аніж фізичні (відповідь на твердження пана , що "человек ко всему привыкает быстро, кроме страшной физической боли").
Звісно, тут усе залежить від людини - психопати, маніяки, кацапи не здатні відчувати якийсь ментальний дискомфорт, спричинений совістю.
показать весь комментарий
06.08.2022 17:09 Ответить
давайте будемо милосердними! стратити і все.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:09 Ответить
Месть не должна ограничиваться только этим существом
показать весь комментарий
06.08.2022 12:48 Ответить
Зеленський дасть нагороду)).
показать весь комментарий
06.08.2022 14:02 Ответить
Ген.прокуратура Укрїни висуне йому ''підозру'', а Путин-йому звання " героя Росії".
показать весь комментарий
06.08.2022 14:12 Ответить
Пошумят-пошумят в комментах под этими видео, и статьями, и все забудут...и подохнут эжти адские твари, у себя дома, кто от боярки, кто от передоза, а кто и от старости. Есть ли хоть один пример справедливого приведения исполнения по какой-либо твари? Нет! А чем же этот случай отличается, если эти твари с 2014 года резали яйца и рубили руки нашим бойцам? Официальное государство Украина никогда и никого из этих тварей не накажет, это очевидно, и все понимают что самое страшное что этим животным грозит в плену, это обмен, а до обмена теплая постель, сносная еда, и звонок маме! Пока не будет какой-то "белой стрелы", которая будет заниматься исключительно утилизацией этого отребья, и всех их пособников, включая из украинской системы власти, если они будут чинить им препятствия, все так и продолжится.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:25 Ответить
Уничтожить вместе с батальоном ахмат, чтобы наверняка.
показать весь комментарий
06.08.2022 14:41 Ответить
гасло УПА

,,Смерть москалям,,
залишається НАЙактуальнішим і на цей час!!
показать весь комментарий
06.08.2022 15:05 Ответить
Пропоную метод, який має назву "****** Клизменный Анальный Катаклизм".
Оперативники ГУР мають... ніт, не гур-гур-гур, а тихесенько, немов маленькі мишенятка, увійти вночі до квартири Очура-Суге Монгуша.
Кляп у пащу. Зв'язати вилупка скотчем. Посадити у ванну в колінно-ліктьовій ракоподібній позиції. Встромити у дупу шлангу, яку надійно зафіксувати з обох боків. І відкрити воду.
Так, на певному етапі кляп тре' витягати - надто голосно піворити клієнт не буде, особливо коли вже піде "реверсивна перистальтика". А там і до кишкоблювання недалеко...
Отак у нечоловічих борошнах і окочуриться Очур-Суге, сцуго.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:21 Ответить
То треба усіх трьох знищити для повної впевненності! Бо спочатку написали що нелюдь це - калмик Арошанов. Потім інші написали- ні , то якут на ім'я щось схоже на типу АйгунАбальган, тобто ще один потенційний *****. А тепер ще цей! Незрозуміло нічого. Треба вбити усіх хто на оркському боці з вузькими очима, а цинічно стратити тих, хто носить такі ********* капелюх
показать весь комментарий
06.08.2022 15:24 Ответить
Щоб його так катували багато років і здох скотина в тяжких муках і не знайшов спокою в смерті! Буде так!
показать весь комментарий
06.08.2022 15:29 Ответить
Єнот ***** не скаже Повністю з вами згоден, пане Єноте ))
показать весь комментарий
06.08.2022 15:35 Ответить
знаєте, з одного боку я розуміє, що це іпсо, і це робиться для того, щоб ми стали такі як вони.
садистами
гвалтівниками немовлят
катами

і я не хочу трафити цим фсбосям

з другого - я хочу щоб ця конкретна тварина, яка катувала та цим вбила людину, знайшла таке покарання, щоб і на тому світі заказав привидам, що так робити не можна

як це сумістити?

та зробити з ним те, що він просить, але відосиків не знімати

і залити грубим шаром бетону зверху
або тупо полити бензином та кинути сірника
показать весь комментарий
06.08.2022 15:39 Ответить
Як це зробити? Мені здається, нічого нового вигадувати не треба: достатньо скористатися досвідом Моссаду. Тихенько і надійно.
показать весь комментарий
06.08.2022 15:43 Ответить
А якщо згадати https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) "Глотку" Юрія Нестеренка , то смерть у страшних борошнах - це якраз найвище благословення, що відкриває шлях у світ парфумів 👻👻👻 а от забезпечити тихеньку безболісну смерть - це штовхнути просто у Горлянку
показать весь комментарий
06.08.2022 17:21 Ответить
Ну можно же не убивать, а скажем, хм, отрезать все лишнее и хай живет отморозок)
показать весь комментарий
06.08.2022 23:45 Ответить
Тетяно, рекомендую прочитати ось це коротеньке оповідання, автор - відомий русофоб, етнічний україноамериканець і друг України (окрім інших талантів, також вміє в хоррор літературу):
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ГЛОТКА

Якщо замислитись, то тут виходить потужний твіст (догори дригом!) усіх понять про добро та зло. Дуже гнітюча концепція, у якій взагалі не треба якогось садистського покарання... Тут милосердя - настільки жорстока кара, що страшніше нема куди

І більш довге й жахливе оповідання, у певному сенсі розвиток теми, тільки тут зовсім жесть:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ОТЧАЯНИЕ
показать весь комментарий
06.08.2022 19:03 Ответить
це не оповідання
це нова довбана релігія
і я ЧЕСНО не хочу бути її адептом
ніж таке після смерті - краще стати попаданкою у гвррі поттера та ганятися за волдемордами

я не хочу вірити, що воно одне.
ні.
коли є протистояння є сенс життю
є рух
є віра в переродження душі.

не треба читати такого.
воно наче і логічно, але воно тягне вниз
показать весь комментарий
06.08.2022 19:48 Ответить
Читати можна... але обережно бо так, "Горлянка" і (особливо) "Відчай" це жесть...
(чого вартий лише Відчай, перетворений з емоції на невблаганний фізичний параметр - приблизно як поняття Спостереження у квантовій фізиці)
показать весь комментарий
06.08.2022 23:35 Ответить
Мы не можем стать как они, даже если повторим с ними все то, что они сделали с нами. Что бы стать такими как они, мы должны напасть на невиновную страну, которая не сделала нам ничего плохого.
показать весь комментарий
06.08.2022 23:41 Ответить
Посадить первым делом на кол, а потом остальное
показать весь комментарий
06.08.2022 15:39 Ответить
люкс. що далі?
показать весь комментарий
06.08.2022 16:08 Ответить
Хлопці! Будьте хоч трохи милосердні, коли його спіймаєте, то повісьте за яйця і нехай так живе, скільки зможе.
показать весь комментарий
06.08.2022 16:23 Ответить
Глядя на эту тварь, хочется просто сжечь его до пепла и развеять где-нибудь вморе , чтоб от от этой погани и следа на земле не осталось
показать весь комментарий
06.08.2022 19:41 Ответить
А як же Калмик 1983 р.н., що живе в м. Еліста?
показать весь комментарий
06.08.2022 22:01 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2022 22:02 Ответить
Всю его семью стерелизовать, этот биомусор не должен иметь шанс на продолжение рода . А с него шкуру по кусочкам снимать, пусть здыхает медлено, эта тварь должна заплатить в тройне за издевательства над нашими ребятами
показать весь комментарий
06.08.2022 22:06 Ответить
повторить с семьей хероя
показать весь комментарий
06.08.2022 23:20 Ответить
Просто кастрировать это животное будет мало.

Отрезать все , что торчит - было бы вполне логичным
показать весь комментарий
07.08.2022 01:07 Ответить
А тима часом жіти Путлʼра живуть собі в Амстердамі, а дружину бувша в США... ДОнька Піськова теж десь по лондонам....
показать весь комментарий
07.08.2022 08:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 