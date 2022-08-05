Расследователи Bellingcat идентифицировали российского оккупанта, который кастрировал украинского военнопленного. ФОТО
Расследователи группы Bellingcat и издания The Insider заявляют, что смогли идентифицировать российского оккупанта, который на видео пытает и кастрирует мужчину в военной форме. Там говорят, что военным преступником является тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения.
Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и издании Insider, передает Цензор.НЕТ.
Преступником оказался 29-летний уроженец Тувы по имени Очур-Суге Монгуш, являющийся боевиком батальона "Ахмат". Журналистам также удалось выяснить, что издевательства над украинским военным происходили на территории санатория "Приволье" в Луганской области.
Узнать россиянина удалось прежде всего по ковбойской шляпе и браслету. Кроме того, на видео с пытками зафиксирован автомобиль IKCO Samand. И боевик, и автомобиль появлялись на не менее 5 видеороликах, опубликованных российскими пропагандистскими ресурсами.
Расследователи говорят, что им удалось пообщаться с Очур-суге Монгушем. Он пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях. В частности, военный преступник в разговоре признал и несколько раз повторил, что на одном из видео из оккупированного Северодонецка действительно он. Также он подтвердил, что видео с пыткой было снято на территории санатория "Приволье".
Просто объявится за его яйца награда в штуку баксов и половина тех "******" прибежит к нему с канцелярскими ножами...
Кто читает по-английски, тут (еще более обстоятельно): https://www.bellingcat.com/news/2022/08/05/tracking-the-faceless-killers-who-mutilated-and-executed-a-ukrainian-pow/ https://theins.ru/politika/253767
Это Евгений Зибров, родом из Севастополя. Также служит в кадыровском подразделении "Ахмат".
https://www.youtube.com/watch?v=L3YW9ei-kto
Чечні кацапам голови на відеокамери різати почали, з того моменту кацапи стали боятись попадати у полон до чеченців і навіть підписувати контракт на війну у Чечні.
Однак ці сподівання не справдилися. Багато наших героїв були піддані тортурам, а потім убиті. У міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm заявили, що Росія в Оленівці могла застосувати термобаричну зброю - https://www.dsnews.ua/ukr/politics/terakt-v-olenivci-okupanti-mogli-vikoristati-termobarichnu-zbroyu-30072022-463527 військовополонених "азовців" спалили уві сні . І все це було заздалегідь сплановано та організовано, про що розповів сайт Lb.ua, посилаючись на свої джерела у розвідці та правоохоронних структурах.
"Окупанти перевели наших військових з місць перебування до необлаштованих не просто бараків, а цехів, де раніше ніколи не трималися люди. Ба більше, до них перевели не всіх військових, а вибірково - найбільш досвідчених, що підтверджує наша розвідка. Саме там потім умисно був влаштований теракт з підривом. Зокрема, https://lb.ua/society/2022/08/03/525171_okupanti_vlashtuvali_terakt.html щоб приховати факти тортур над військовополоненими .
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/izbavitsya-ot-infantilizma-kakie-uroki-my-obyazany-izvlech-iz-tragedii-v-elenovke-05082022-463891
Якщо буде мало - захоплювати кацапські села і всiх там садити на палю.
П.с. Звісно, що мрії, - мільчаков он, досі живий. Бо незбагненна дебільна толєрастія. Де гени скіфів, де лють і неперехідне бажання пімсти смерті Великих Рицарів? 100%- не у неукраїнської влади.
Треба берегти життя кожного нашого бійця і партизана.
http://loveread.ec/view_global.php?id=86234 Ронен Бергман. Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций
Саме так зобов'язана (!) сьогодні діяти Україна. Заперечення в стилі "так то ж Израиль, а мы бе-бе-бе-е-ееедные..." не приймаються - коли єврейські спецслужби починали свій шлях (ще навіть до проголошення держави Ізраїль), вони були реально бідні немов
церковнісинагогальні миші, не було next-gen обладнання, інтегрованих повсюди мереж агентури, мільярдів шекелів фінансування... Ентузіазм, хуцпа, креативний підхід і "такая-то мать" - отак і працювали. Результати загальновідомі: одне зловісне слово Моссад.
Україна зараз має достатній стартовий потенціал, щоб застругати власне "бюро встреч с б-гом". Потрібна лише політична воля лідерів країни
(а от із цим, бляхман-мухінштейн, у нас наразі проблеми...)
- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...
- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
Звісно, тут усе залежить від людини - психопати, маніяки, кацапи не здатні відчувати якийсь ментальний дискомфорт, спричинений совістю.
,,Смерть москалям,,
залишається НАЙактуальнішим і на цей час!!
Оперативники ГУР мають... ніт, не гур-гур-гур, а тихесенько, немов маленькі мишенятка, увійти вночі до квартири Очура-Суге Монгуша.
Кляп у пащу. Зв'язати вилупка скотчем. Посадити у ванну в колінно-ліктьовій ракоподібній позиції. Встромити у дупу шлангу, яку надійно зафіксувати з обох боків. І відкрити воду.
Так, на певному етапі кляп тре' витягати - надто голосно піворити клієнт не буде, особливо коли вже піде "реверсивна перистальтика". А там і до кишкоблювання недалеко...
Отак у нечоловічих борошнах і окочуриться Очур-Суге, сцуго.
садистами
гвалтівниками немовлят
катами
і я не хочу трафити цим фсбосям
з другого - я хочу щоб ця конкретна тварина, яка катувала та цим вбила людину, знайшла таке покарання, щоб і на тому світі заказав привидам, що так робити не можна
як це сумістити?
та зробити з ним те, що він просить, але відосиків не знімати
і залити грубим шаром бетону зверху
або тупо полити бензином та кинути сірника
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ГЛОТКА
Якщо замислитись, то тут виходить потужний твіст (догори дригом!) усіх понять про добро та зло. Дуже гнітюча концепція, у якій взагалі не треба якогось садистського покарання... Тут милосердя - настільки жорстока кара, що страшніше нема куди
І більш довге й жахливе оповідання, у певному сенсі розвиток теми, тільки тут зовсім жесть:
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ОТЧАЯНИЕ
це нова довбана релігія
і я ЧЕСНО не хочу бути її адептом
ніж таке після смерті - краще стати попаданкою у гвррі поттера та ганятися за волдемордами
я не хочу вірити, що воно одне.
ні.
коли є протистояння є сенс життю
є рух
є віра в переродження душі.
не треба читати такого.
воно наче і логічно, але воно тягне вниз
(чого вартий лише Відчай, перетворений з емоції на невблаганний фізичний параметр - приблизно як поняття Спостереження у квантовій фізиці)
Отрезать все , что торчит - было бы вполне логичным