Расследователи Bellingcat идентифицировали российского оккупанта, который кастрировал украинского военнопленного. ФОТО

Расследователи группы Bellingcat и издания The Insider заявляют, что смогли идентифицировать российского оккупанта, который на видео пытает и кастрирует мужчину в военной форме. Там говорят, что военным преступником является тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и издании Insider, передает Цензор.НЕТ.

Преступником оказался 29-летний уроженец Тувы по имени Очур-Суге Монгуш, являющийся боевиком батальона "Ахмат". Журналистам также удалось выяснить, что издевательства над украинским военным происходили на территории санатория "Приволье" в Луганской области.

Узнать россиянина удалось прежде всего по ковбойской шляпе и браслету. Кроме того, на видео с пытками зафиксирован автомобиль IKCO Samand. И боевик, и автомобиль появлялись на не менее 5 видеороликах, опубликованных российскими пропагандистскими ресурсами.

Расследователи говорят, что им удалось пообщаться с Очур-суге Монгушем. Он пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях. В частности, военный преступник в разговоре признал и несколько раз повторил, что на одном из видео из оккупированного Северодонецка действительно он. Также он подтвердил, что видео с пыткой было снято на территории санатория "Приволье".