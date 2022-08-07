В Рубежном рашисты начали хоронить людей, которых они убили еще в марте. Продолжаются и попытки штурма россиян, - Гайдай. ФОТО

Противник сосредоточил основные усилия на Востоке Украины и штурмовал Верхнекаменское. В Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили в марте-апреле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Несмотря на перебрасывание части живой силы и техники в южные области, основные усилия россияне продолжают сосредоточивать на Востоке Украины. Враг трижды организовывал штурмовые действия, при каждой из которых атаковал сразу с нескольких сторон. В частности, вел наступление вблизи Верхнекаменского, но из-за сопротивления ВСУ вынужден был отступить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне 12 раз применяли ствольную артиллерию, еще четыре – реактивную. Такое же количество раз привлекали минометчиков, нанесли 2 ракетных удара. Населенные пункты, вокруг которых лежит линия фронта, обстреляны оккупантами из всех видов вооружения, в том числе из танков. Шесть ударов произведены штурмовой и армейской авиацией врага.

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Сергей Гайдай добавляет, что рашисты начали собирать тела убитых ими жителей Луганщины и хоронить их.

"В Рубежном оккупанты на днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад. В первую очередь, россияне проверяли территорию объектов социального значения. Хочется спросить - а еще позже нельзя было начать? Большей территорией города россияне овладели еще в апреле. Неужели необходимо было ждать самой жаркой погоды? Прошло почти четыре месяца, а они только начали собирать тела, которые до сих пор лежали посреди улиц. О скольких еще убитых Россией мы узнаем впоследствии?", - пишет Гайдай.



