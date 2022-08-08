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Новости Фото Война
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Рашисты ударили артиллерией по Криворожскому району Днепропетровщины, повреждено здание лицея. ФОТО

Войска РФ обстреляли Великую Костромку в Днепропетровской области, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупационные войска Российской Федерации из ствольной артиллерии обстреляли Великую Костромку в Криворожском районе. К счастью, никто не пострадал. Так теперь выглядит здание лицея", - говорится в сообщении.

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Рашисты ударили артиллерией по Криворожскому району Днепропетровщины, повреждено здание лицея 01
Рашисты ударили артиллерией по Криворожскому району Днепропетровщины, повреждено здание лицея 02

обстрел (27672) Днепропетровская область (4050)


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твари... рашисты обдолбанные...
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08.08.2022 15:05 Ответить
Снарядів не вистачає, щоб знищити розрахунок у відповідь, зате дороги гарні....
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08.08.2022 15:08 Ответить
А хто тобі цю маячню впоров, що ЗСУ не знищують артилерійські розрахунки ворога контрбатарейним вогнем?
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08.08.2022 17:45 Ответить
Дебилизму рашистов нет предела... Они бьют по магазинам, остановкам, жилым кварталам и школам. Путлер знает свой рашистский народ, выращенный с 1917 года. Кулаков садить или расстреливать, финнов захватить, кавказские страны, потакать гитлеру и подписывать с ним пакт... А теперь всего один вопрос: как один сумасшедший лысый старикан превратил россиян в настоящих нацистов? Ответ один: генетическая предрасположенность к алкоголизму и насилию над беззащитными...
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08.08.2022 15:14 Ответить
Хто хотів оффлайн навчати дітей? А рашисти за все заплатять- і ціна для них буде в десятки разів вища
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08.08.2022 15:21 Ответить
 
 