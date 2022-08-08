Рашисты ударили артиллерией по Криворожскому району Днепропетровщины, повреждено здание лицея. ФОТО

Войска РФ обстреляли Великую Костромку в Днепропетровской области, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупационные войска Российской Федерации из ствольной артиллерии обстреляли Великую Костромку в Криворожском районе. К счастью, никто не пострадал. Так теперь выглядит здание лицея", - говорится в сообщении.

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