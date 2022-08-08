Рашисти вдарили артилерією по Криворізькому району Дніпропетровщини, пошкоджено будівлю ліцею. ФОТО
Війська РФ обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині, постраждалих немає.
Про це повідомив голова облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупаційні війська російської федерації зі ствольної артилерії обстріляли Велику Костромку у Криворізькому районі. На щастя, ніхто не постраждав. Так тепер виглядає будівля тамтешнього ліцею", - йдеться в повідомленні.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар08.08.2022 15:05 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Ігор Сірко
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Berrimor Cute
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Сергей Гусаченко #510887
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Світлана #522555
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