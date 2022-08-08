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Новини Фото Війна
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Рашисти вдарили артилерією по Криворізькому району Дніпропетровщини, пошкоджено будівлю ліцею. ФОТО

Війська РФ обстріляли Велику Костромку на Дніпропетровщині, постраждалих немає.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційні війська російської федерації зі ствольної артилерії обстріляли Велику Костромку у Криворізькому районі. На щастя, ніхто не постраждав. Так тепер виглядає будівля тамтешнього ліцею", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти вдарили артилерією по Криворізькому району Дніпропетровщини, пошкоджено будівлю ліцею 01
Рашисти вдарили артилерією по Криворізькому району Дніпропетровщини, пошкоджено будівлю ліцею 02

Автор: 

обстріл (29006) Дніпропетровська область (3831)


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твари... рашисты обдолбанные...
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08.08.2022 15:05 Відповісти
Снарядів не вистачає, щоб знищити розрахунок у відповідь, зате дороги гарні....
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08.08.2022 15:08 Відповісти
А хто тобі цю маячню впоров, що ЗСУ не знищують артилерійські розрахунки ворога контрбатарейним вогнем?
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08.08.2022 17:45 Відповісти
Дебилизму рашистов нет предела... Они бьют по магазинам, остановкам, жилым кварталам и школам. Путлер знает свой рашистский народ, выращенный с 1917 года. Кулаков садить или расстреливать, финнов захватить, кавказские страны, потакать гитлеру и подписывать с ним пакт... А теперь всего один вопрос: как один сумасшедший лысый старикан превратил россиян в настоящих нацистов? Ответ один: генетическая предрасположенность к алкоголизму и насилию над беззащитными...
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08.08.2022 15:14 Відповісти
Хто хотів оффлайн навчати дітей? А рашисти за все заплатять- і ціна для них буде в десятки разів вища
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08.08.2022 15:21 Відповісти
 
 