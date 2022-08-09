Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову. ФОТОрепортаж
Ночью враг снова нанес удары по Харькову. Ракеты оккупантов попали в Индустриальный и Холодногорский районы города. Никто из граждан не пострадал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, обстрел произошел 9 августа около 2:00.
"В отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3 поступило сообщение о том, что в результате вражеских обстрелов поврежден комплекс отдыха и здание общества с ограниченной ответственностью, расположенные в Холодногорском районе. В помещениях частично разрушены стены, выбиты окна, на прилегающих территориях образовались воронки", – говорится в сообщении.
Еще один удар зафиксирован на территории Индустриального района. В полицию поступило сообщение от дежурного городского электротранса о том, что в результате ракетных обстрелов повреждена контактная сеть, опора линии и трамвайные пути. На месте еще одного попадания разрушено двухэтажное здание.
Сотрудники следственно-оперативных групп, взрывотехники и криминалисты проводят осмотр мест попаданий, собирают вещественные доказательства, документируют преступления. Удалены обломки ракет.
Предварительно установлено, что обстрел производился ракетами типа С-300.
По этим фактам следователями возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
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