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Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову. ФОТОрепортаж

Ночью враг снова нанес удары по Харькову. Ракеты оккупантов попали в Индустриальный и Холодногорский районы города. Никто из граждан не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, обстрел произошел 9 августа около 2:00.

"В отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №3 поступило сообщение о том, что в результате вражеских обстрелов поврежден комплекс отдыха и здание общества с ограниченной ответственностью, расположенные в Холодногорском районе. В помещениях частично разрушены стены, выбиты окна, на прилегающих территориях образовались воронки", – говорится в сообщении.

Еще один удар зафиксирован на территории Индустриального района. В полицию поступило сообщение от дежурного городского электротранса о том, что в результате ракетных обстрелов повреждена контактная сеть, опора линии и трамвайные пути. На месте еще одного попадания разрушено двухэтажное здание.

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Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 01
Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 02
Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 03
Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 04
Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 05
Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 06
Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 07
Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 08
Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 09
Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 10
Последствия ночных ракетных ударов оккупантов по Харькову 11

Сотрудники следственно-оперативных групп, взрывотехники и криминалисты проводят осмотр мест попаданий, собирают вещественные доказательства, документируют преступления. Удалены обломки ракет.

Предварительно установлено, что обстрел производился ракетами типа С-300.

По этим фактам следователями возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Автор: 

обстрел (27699) Нацполиция (16550) ракеты (3600) Харьков (7550)


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Харків як і практично всю північ України рашисти розносять вщент обстрілами зі своєї території, а ЗСУ заборонено відповідати. Цю територію формально визволили, бо рашисти відійшли з окупованих територій для відновлення боєздатності і перекидання на Донецький напрям, а по факту дальше кошмарять безперервними обстрілами. Ніякі перемовини це не зупинять, тільки обстріли території рашки у відповідь можуть бути стримуючим фактором. . Інакше всі ці населені пункти до зими залишаться без газу, електроенергії і води.
Не даремно Кривонос говорив, що ОПа часто керує Залужним обмежуючи його роботу.
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09.08.2022 14:08 Ответить
Кацапи , ви кончені виродки , тому будете горіти в пеклі , а пекло вам забезпечать украінці 🔥🔥🔥
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09.08.2022 14:11 Ответить
Эффективность зенитной ракеты С-300... Зарылась во влажный грунт и все осколки ушли в землю...

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09.08.2022 14:15 Ответить
Чому не використовують контрбатарейні системи, їх в Україні така кількість, що більше тільки в США. Чи для влади чим більше розіб"ють інфраструктури , тим більше можна вкрасти на відбудові?
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09.08.2022 14:46 Ответить
якась дуже знайома школа на фотках, не можу номер згадати
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09.08.2022 14:58 Ответить
А вам навіщо? Для більш точного наведення?
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09.08.2022 16:26 Ответить
настоящее **** подохло?... есть коллкективное в лице фсб эти придурки и тешаться...
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09.08.2022 15:03 Ответить
чому обстрілюють Харків, а не конча-заспу? уся хунта там сидить!
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09.08.2022 15:19 Ответить
Як би Зе не обмежував Залужного,бригада им Богуна вже б осадила Мацкву,а Бутусов вів би репортажи з під Тули.
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09.08.2022 15:25 Ответить
 
 