УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9837 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 263 9

Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову. ФОТОрепортаж

Вночі ворог знову завдав ударів по Харкову. Ракети окупантів поцілили в Індустріальний та Холодногірський райони міста. Ніхто з громадян не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, обстріл стався 9 серпня близько 2:00.

"До відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено комплекс відпочинку та будівлю товариства з обмеженою відповідальністю, розташовані у Холодногірському районі. У приміщеннях частково зруйновані стіни, вибиті вікна, на прилеглих територіях утворилися воронки", - йдеться у повідомленні.

Ще один удар зафіксовано на території Індустріального району. До поліції надійшло повідомлення від чергової міськелектротрансу про те, що внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено контакту мережу, опору та трамвайні колії. На місці ще одного влучання зазнала руйнувань двоповерхова будівля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдав ракетних ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Пошкоджено готельно-ресторанний комплекс, - Синєгубов

Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 01
Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 02
Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 03
Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 04
Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 05
Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 06
Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 07
Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 08
Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 09
Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 10
Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову 11

Співробітники слідчо-оперативних груп, вибухотехніки та криміналісти проводять огляд місць влучань, збирають речові докази, документують злочини. Вилучені уламки ракет.

Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався ракетами типу С-300.

За цими фактами слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Автор: 

обстріл (29021) Нацполіція (15262) ракети (4057) Харків (5667)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харків як і практично всю північ України рашисти розносять вщент обстрілами зі своєї території, а ЗСУ заборонено відповідати. Цю територію формально визволили, бо рашисти відійшли з окупованих територій для відновлення боєздатності і перекидання на Донецький напрям, а по факту дальше кошмарять безперервними обстрілами. Ніякі перемовини це не зупинять, тільки обстріли території рашки у відповідь можуть бути стримуючим фактором. . Інакше всі ці населені пункти до зими залишаться без газу, електроенергії і води.
Не даремно Кривонос говорив, що ОПа часто керує Залужним обмежуючи його роботу.
показати весь коментар
09.08.2022 14:08 Відповісти
Кацапи , ви кончені виродки , тому будете горіти в пеклі , а пекло вам забезпечать украінці 🔥🔥🔥
показати весь коментар
09.08.2022 14:11 Відповісти
Эффективность зенитной ракеты С-300... Зарылась во влажный грунт и все осколки ушли в землю...

показати весь коментар
09.08.2022 14:15 Відповісти
Чому не використовують контрбатарейні системи, їх в Україні така кількість, що більше тільки в США. Чи для влади чим більше розіб"ють інфраструктури , тим більше можна вкрасти на відбудові?
показати весь коментар
09.08.2022 14:46 Відповісти
якась дуже знайома школа на фотках, не можу номер згадати
показати весь коментар
09.08.2022 14:58 Відповісти
А вам навіщо? Для більш точного наведення?
показати весь коментар
09.08.2022 16:26 Відповісти
настоящее **** подохло?... есть коллкективное в лице фсб эти придурки и тешаться...
показати весь коментар
09.08.2022 15:03 Відповісти
чому обстрілюють Харків, а не конча-заспу? уся хунта там сидить!
показати весь коментар
09.08.2022 15:19 Відповісти
Як би Зе не обмежував Залужного,бригада им Богуна вже б осадила Мацкву,а Бутусов вів би репортажи з під Тули.
показати весь коментар
09.08.2022 15:25 Відповісти
 
 