Наслідки нічних ракетних ударів окупантів по Харкову. ФОТОрепортаж

Вночі ворог знову завдав ударів по Харкову. Ракети окупантів поцілили в Індустріальний та Холодногірський райони міста. Ніхто з громадян не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, обстріл стався 9 серпня близько 2:00.

"До відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено комплекс відпочинку та будівлю товариства з обмеженою відповідальністю, розташовані у Холодногірському районі. У приміщеннях частково зруйновані стіни, вибиті вікна, на прилеглих територіях утворилися воронки", - йдеться у повідомленні.

Ще один удар зафіксовано на території Індустріального району. До поліції надійшло повідомлення від чергової міськелектротрансу про те, що внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено контакту мережу, опору та трамвайні колії. На місці ще одного влучання зазнала руйнувань двоповерхова будівля.

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Співробітники слідчо-оперативних груп, вибухотехніки та криміналісти проводять огляд місць влучань, збирають речові докази, документують злочини. Вилучені уламки ракет.

Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався ракетами типу С-300.

За цими фактами слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.