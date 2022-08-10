В Буче похоронили 15 убитых россиянами людей, чьи тела не удалось идентифицировать. ФОТОрепортаж

В Буче похоронили 15 гражданских, тела которых не удалось опознать. Из них 14 мужчин и одна женщина. 8 мужчин нашли в Мироцком, они были замучены и расстреляны. На всех телах есть следы пыток, ранения в голову и грудную клетку, рассказывает советница мэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская.

Тела исследовали в Бучанском морге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сожженная в машине женщина на Яблонской улице, есть скелет мужчины, погибшего в машине. Из одной могилы эксгумировали тела трех человек, одного узнали, он из Бучи. Из другой могилы, где 7 эксгумировано, также узнали одного мужчину из Бучи. Мы подозреваем, что это тела наших людей, которых захватили в Буче, но замучили в Мироцком. Соответственно, мы должны их похоронить", - говорит советница бучанского городского головы.

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Если родственники месяц не уносят тело человека, местные власти должны похоронить.

"В мирное время есть обычная процедура захоронения тех, кого не забрали родные. Это называется государственное погребение. Каждый городской, поселковый, сельский совет обязан похоронить тела, которые были найдены. Морг пишет прокурору, он в свою очередь пишет местным властям, мы хороним. Мы пытались максимально содействовать родственникам, чтобы они смогли найти родных, но обращений сейчас мало. Мы понимаем, что те, кто мог и хотел, закончили эту процедуру", - рассказывает Михайлина Скорик-Шкаровская.

Если же найдутся родственники погибших, на могиле будет номерная табличка, по процедуре ДНК можно установить родство, с разрешения следствия можно или заменить табличку или перезахоронить, как захотят родные. Пока списки с неидентифицированными телами еще прорабатывают с моргами.

Отпевает погибших отец Андрей Головин, говорит, хотя имена погибших неизвестны, людей должны похоронить.

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"Церковь молится за всех: хороших, плохих, молодых, стариков. Это наша обязанность провести людей, не просто зарыть как тела, а похоронить как людей. Бог знает имя каждого, возможно, со временем найдутся и родственники, они будут молиться и знать имя", — говорит протоиерей Православной церкви Украины отец Андрей Головин.





