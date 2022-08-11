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Трем женщинам, согласившимся работать в "МВД ЛНР", сообщено о подозрении. ФОТО

прокуратура

В Луганской области сообщено о подозрении трем коллаборанткам, работающим в созданных оккупантами органах.

Об этом сообщают на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Трем жителям Луганской области, работающим в незаконно созданных правоохранительных органах и активно поддерживающим вооруженную агрессию РФ против Украины, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Луганской области, добровольно согласились с предложением представителей страны-агрессора занять должности в незаконно созданных органах "МВД ЛНР". Они присягнули на верность самопровозглашенной "ЛНР" и заняли псевдодолжности сотрудников полиции в так называемых Новопсковском и Белокуракинском "РОВД МВД ЛНР".

Читайте: За коллаборационизм осужден советник городского головы одного из местных советов в Хмельницкой области

Трем женщинам, согласившимся работать в МВД ЛНР, сообщено о подозрении 01

Трем женщинам, согласившимся работать в МВД ЛНР, сообщено о подозрении 02

оккупация (10192) коллаборационизм (882) Офис Генпрокурора (2491) Луганская область (6509)


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Топ комментарии
+13
Потрібно було цих дебілів з 2014 року брати в розхід, а не волати, що там шаши люді і як ми їх любимо, вони вже тоді кликали путлера і здавали країну.
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11.08.2022 17:22 Ответить
+9
А чого їм мордяки замилили? Нехай знають кацапських підстилок
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11.08.2022 17:41 Ответить
+4
то тварюки
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11.08.2022 17:17 Ответить
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то тварюки
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11.08.2022 17:17 Ответить
Потрібно було цих дебілів з 2014 року брати в розхід, а не волати, що там шаши люді і як ми їх любимо, вони вже тоді кликали путлера і здавали країну.
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11.08.2022 17:22 Ответить
Хвойда завжди хвойда...
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11.08.2022 17:23 Ответить
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11.08.2022 17:26 Ответить
А чого їм мордяки замилили? Нехай знають кацапських підстилок
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11.08.2022 17:41 Ответить
********* в студию!
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11.08.2022 17:46 Ответить
Интересно а дочь Корнета всё еще учится в Харькове или эвакуирывалась в Ниццу ?
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11.08.2022 18:01 Ответить
Курви вони й у Африці курви.
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11.08.2022 18:02 Ответить
Согласятся и в Качановской колонии телогрейки шить.
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11.08.2022 19:47 Ответить
Ці три тварини фактично вже мертві..................

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11.08.2022 19:58 Ответить
***** візміть нарешті приклад з поляків. Вони не тільки не замилюють лиця, а ще й називають ім'я, прізвище та місце народження.
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11.08.2022 22:33 Ответить
 
 