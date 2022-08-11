Трем женщинам, согласившимся работать в "МВД ЛНР", сообщено о подозрении. ФОТО

В Луганской области сообщено о подозрении трем коллаборанткам, работающим в созданных оккупантами органах.

Об этом сообщают на странице Офиса Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Трем жителям Луганской области, работающим в незаконно созданных правоохранительных органах и активно поддерживающим вооруженную агрессию РФ против Украины, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, подозреваемые, находясь на оккупированной территории Луганской области, добровольно согласились с предложением представителей страны-агрессора занять должности в незаконно созданных органах "МВД ЛНР". Они присягнули на верность самопровозглашенной "ЛНР" и заняли псевдодолжности сотрудников полиции в так называемых Новопсковском и Белокуракинском "РОВД МВД ЛНР".

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