Обстрел оккупантами Запорожья и области: полиция зафиксировала последствия. ФОТО

Рашисты в очередной раз ударили по объектам инфраструктуры областного центра. Также под огонь оккупантов попали населенные пункты Запорожского и Пологовского районов. Вследствие вооруженной атаки есть погибшие. Раненые граждане доставлены в медицинские учреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете отдела коммуникации полиции Запорожской области, сообщают в ОВА.

Враг обстрелял Запорожье и окрестности города, а также населённые пункты на пологовском направлении.

"Вчера вечером, около 19:00, оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по объектам инфраструктуры города Запорожья. В результате повреждена территория двух предприятий в Шевченковском районе. Осколками ракет разбито несколько автомобилей. Кроме этого, вражеские снаряды попали в окрестности города - села Бабурка и Разумовка Запорожского района", - говорится в сообщении.

Также полиция зафиксировала несколько фактов артобстрела населенных пунктов на пологовском направлении.

"Под вражеский огонь в очередной раз попала территория исправительной колонии в селе Малая Токмачка. Взрывной волной разрушены несколько админзданий и крыши на зданиях. Кроме того, значительные убытки понесли и жители Ореховщины. Их дома остались без кровельного покрытия, с иссеченными фасадами и разбитыми окнами. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов травмированных граждан с осколочными ранениями разной степени тяжести доставили в больницы. Некоторые из них получили травмы несовместимые с жизнью", - сказано в отчете.

По фактам вооруженных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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