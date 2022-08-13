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Обстріл окупантами Запоріжжя та області: поліція зафіксувала наслідки. ФОТО

Рашисти вкотре поцілили по об’єктах інфраструктури обласного центру. Також під вогонь окупантів потрапили населені пункти Запорізького та Пологівського районів. Внаслідок збройної атаки є загиблі. Поранених громадян доставлено до медичних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті відділу комунікації поліції Запорізької області, повідомляють у ОВА.

Обстріл окупантами Запоріжжя та області: поліція зафіксувала наслідки 01

  Ворог обстріляв Запоріжжя та околиці міста, а також населені пункти на пологівському напрямку.

"Вчора ввечері, близько 19-ї години окупанти завдали декілька ракетних ударів по об’єктах інфраструктури міста Запоріжжя. В результаті пошкоджено територію двох підприємств у Шевченківському районі. Осколками ракет потрощено декілька автомобілів. Окрім цього, ворожі снаряди влучили в околиці міста – села Бабурка та Розумівка Запорізького району", - йдеться у повідомленні.

Також вчора поліція зафіксувала декілька фактів артобстрілу населених пунктів на пологівському напрямку.

Обстріл окупантами Запоріжжя та області: поліція зафіксувала наслідки 02

"Під ворожий вогонь вкотре потрапила територія виправної колонії в селі Мала Токмачка. Вибуховою силою зруйновано декілька адмінспоруд і дахове покриття та приміщеннях. Окрім того, значних збитків зазнали й мешканці Оріхівщини. Їх будинки залишилися без дахового покриття, з посіченими фасадами та потрощеними вікнами. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів травмованих громадян з осколковими пораненнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарень. Деякі з них отримали травми не сумісні з життям", - додається у звіті.

За фактами збройних злочинів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок обстрілу Запоріжжя, – міськрада



Обстріл окупантами Запоріжжя та області: поліція зафіксувала наслідки 03
Обстріл окупантами Запоріжжя та області: поліція зафіксувала наслідки 04
Обстріл окупантами Запоріжжя та області: поліція зафіксувала наслідки 05

Запоріжжя (2295) обстріл (29195) Нацполіція (15276) Запорізька область (3736)


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Дивно, чому збором доказів про воєнні злочини під час воєнного ж стану займається цивільна структура - Нацполіція? Для чого тоді існує Військова прокуратура та її слідчі?
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13.08.2022 09:47 Відповісти
 
 