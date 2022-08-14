Артиллеристы ВМС ударили по позициям рашистов. Ликвидирована группа оккупантов, уничтожена вражеская САУ, - ВМС ВСУ. ФОТО
13 августа, на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок нанесли удары по российским оккупантам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ВМС ВС Украины.
"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 7 захватчиков убиты и ранены, уничтожены 1 единица автомобильной техники и 1 САУ. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
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Вибух пролунав близько 8:20 у дворі на вулиці Гоголя, 132 неподалік спортивного клубу «Атлетичний цех». У результаті один з керівників місцевого виборчого штабу «єдиної росії» олег шостак, який відповідає за пропаганду, потрапив до реанімації.
PzH 2000 вважається однією з ************* та найкращих САУ у світі, але її реальна експлуатація поставила величезні питання
У німецьких ЗМІ знову виплила історія відносно технічного стану самохідних артилерійських установок PzH 2000, які Німеччина та Нідерланди у кількості 12 одиниць передали на початку червня та додали ще три наприкінці липня.
Ще 29 липня з'явилась інформація про постійні помилки, які видає цифрова система САУ, а також бажання Німеччини розгорнути https://defence-ua.com/weapon_and_tech/dlja_ukrajini_nimtsi_vidkrijut_tsentr_obslugovuvannja_pzh_2000_u_polschi_zsu_vkraj_aktivno_vikoristovujut_sau-8357.html сервісний центр обслуговування у Польщі . Згодом депутат Бундестагу Маркус Фабер повідомив, що з 15 САУ PzH 2000 https://defence-ua.com/news/chi_zmogla_rf_pozbutisja_sau_pzh_2000_ta_skilki_tsih_artustanovok_zalishilosja_v_stroju-8508.html працює лише п'ять . Далі у темі спробував розібратися німецький https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/kaputte-***************-im-ukraine-krieg-a/ Business Insider https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/kaputte-***************-im-ukraine-krieg-a/ .
За інформацією цього видання ситуація не настільки катастрофічна, але все ж таки більша частина PzH 2000 має проблеми. У самому Берліні назвати точні причини не можуть, кивають на американські та французькі **********, відсутність запасних частин, високий темп експлуатації та, звісно, мовляв, гаубиця настільки високотехнологічна, що рекордного https://defence-ua.com/weapon_and_tech/chim_skladna_nimetska_sau_pzh_2000_scho_nashi_artileristi_vchilis_strilbi_azh_40_dniv-7748.html 40-денного навчання не вистачило для її повного опанування.
Своєю чергою Defense Express вирішив дещо розібратися з новою порцією можливих відповідей на питання: що не так з PzH 2000.
Відносно інтенсивної експлуатації, то все абсолютно зрозуміло. До цього повідомлялось, що стандартний режим використання САУ передбачає до 100 пострілів за добу, все що вище - інтенсивна експлуатація. При швидкострільності PzH 2000 у постійному темпі на рівні 8 пострілів за хвилину (максимальний темп до 12), це лише 12,5 хвилин постійного вогню на добу.
Водночас до цього PzH 2000 ніколи не використовувалась у війнах, де артсистеми працювали б у режимі 24/7. Тобто жодного практичного досвіду експлуатації на межі можливостей техніки у німців просто немає.
Також цілком зрозуміло, що навіть при 100 пострілах на добу перші 12 САУ, які прибули вже 2,5 місця тому мають по 7500 пострілів на ствол. Для будь-якої артсистеми це вже точно, як мінімум, один регламентний ремонт, який передбачає заміну ствола та ремонт всієї артилерійської частини, а у випадку PzH 2000 ще й обслуговування механізму заряджання.
Чи знають про це у Берліні - звісно так. Тому проблема може бути просто у тому, що до такого темпу використання німці просто не були готові, а звідси й брак запасних частин, які "розписані" для умов мирного часу. А це вже знову повернення до відомої проблеми, що у Європі просто не були готові до жодної війни в принципі, окрім обмежених експедиційних операцій.
Відносно проблем зі снарядами, то вкрай цікаве кивання на "не ті **********", які все одно натівські й мають підходити до PzH 2000 відповідно до взятих Німеччиною зобов'язань зі стандартизації озброєння. І звісно справа не в калібрі, але може торкатися таких речей, як, наприклад, якість обробки самих снарядів, що призводить до швидкого зносу нарізів.
Але у будь-якому випадку, чомусь, цієї проблеми немає ні у французьких CAESAR, ні у польських Krab, ані в інших західних САУ. Те ж саме можливо сказати відносно і навчання, бо строки опанування інших західних систем були у рази меншими. Так само і темпи їх експлуатації навряд менші ніж німецьких PzH 2000.
Також не варто виключати, що існують проблеми, які "вилізли" у PzH 2000 лише під час реальної бойової експлуатації, до якої не були готові самі німці, бо не використовували її у такому темпі. Враховуючи те, що ця САУ дійсно і досі вважається революційною, попри те, що була прийнята на озброєння наприкінці 90-х, прояв низки "дитячих хвороб" цілком можливий. Бо під час випробувань та навіть за роки поточної експлуатації з полігонними стрільбами та обмеженим використанням в Афганістані вони цілком проявитися не змогли.
Цікавий й інший аспект, як з цієї ситуації будуть виходити розробники Krauss-Maffei Wegmann та Rheinmetall. Бо визнати "сирість" PzH 2000 - розписатися у власних помилках, про які мовчали десятиріччями. Саме тому, цілком можливо, і з'являються історії про "не ті снаряди", "високі темпи" та подібне.
Водночас сам Бундесвер має нібито сам бити у всі дзвони, бо якщо його єдина артилерійська система не придатна до реальних бойових дій, то ситуація виглядає вкрай кепсько для Берліна. Але цього не відбувається, як мінімум у публічний площині.
Відповідь на питання, чому досі Бундесвер публічно не почав перевірку та додаткові випробування доволі проста - питання виникнуть у військових Хорватії, Греції, Угорщини, Італії, Литви, Нідерландів та Катару, в яких саме PzH 2000 є основною артсистемою. А у світі ніхто не хоче отримати цілу ораву невдоволених клієнтів. Ця проблема стосується України дещо більше, ніж експлуатація 15 машин, які складають лічені відсотки з усіх переданих західних артилерійських систем. Справа в тому, що за поки непідтвердженою на офіційному рівні інформацією від німецьких ЗМІ, уряд Німеччини погодив продаж Україні https://defence-ua.com/weapon_and_tech/nimechchina_pogodila_prodazh_ukrajini_100_sau_pzh_2000_za_17_mlrd_jevro_zmi-8323.html 100 САУ PzH 2000 за 1,7 млрд євро .
Ця інформація з'явилась ще 27 липня, але з цього часу деталей про укладання контракту на державному рівні повідомлено не було. У будь-якому випадку, маючи на руках реальний досвід експлуатації Міноборони України цілком може закласти уточнені вимоги відносно працездатності озброєння.