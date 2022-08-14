Артиллеристы ВМС ударили по позициям рашистов. Ликвидирована группа оккупантов, уничтожена вражеская САУ, - ВМС ВСУ. ФОТО

13 августа, на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок нанесли удары по российским оккупантам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ВМС ВС Украины.

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"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 7 захватчиков убиты и ранены, уничтожены 1 единица автомобильной техники и 1 САУ. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.