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Новости Фото Война Резня в Буче
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Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Российским военнослужащим-мародерам, разворовывающим собственность жителей Бучи, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Во время временной оккупации г. Буча Киевской области военнослужащие Росгвардии с 24 февраля по 31 марта 2022 года с целью личной наживы грабили частное имущество местного населения. Военные "элитного" подразделения РФ похищали все, что покидали жители Киевщины, спасаясь от оккупантов, от нижнего белья и одежды до бытовой техники", - говорится в сообщении.

Награбленное имущество российские военные пересылали своим родственникам по почте с территории белорусского города Мозырь.

В настоящее время в уголовном производстве уже сообщено о подозрении 18 военнослужащим армии страны-агрессора. Ранее было заочно сообщено о подозрении 10 оккупантам, они объявлены в международный розыск.

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Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора 01
Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора 02
Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора 03
Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора 04
Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора 05
Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора 06
Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора 07
Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора 08
Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора 09

Автор: 

Буча (460) Офис Генпрокурора (2500)


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Топ комментарии
+5
Хватит уже постить этот БРЕД. Во всем мире смеются. Жопу подотрите своими подозрениями если не можете создать организацию подобную Моссаду которая бы по тихому ликвидировала этих тварей. У Украины на 6 м месяце войны все еще не покарали сотни коллаборантов и ворюг гуманитарки. Не зря конгресменка Спартц подняла весь этот шум.
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15.08.2022 19:02 Ответить
+4
Та їм це робити московський піп дозволив і навіть благословив, ак Бучанський піп УПЦ підтримав. Та що там попи, недавно Бучанська громада вирішила залишитися в московській церкві. Чи барани, чи такі є. Мені особисто не зрозуміло. Політика, яку проводили три роки "какая разница" дала і дає свої плоди.
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15.08.2022 18:58 Ответить
+1
А що там у Барановичах, нічого не чути?
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15.08.2022 18:13 Ответить
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А що там у Барановичах, нічого не чути?
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15.08.2022 18:13 Ответить
І шо?
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15.08.2022 18:19 Ответить
кароче пока ниякого укромоссада с доставкой новой почтой..
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15.08.2022 18:23 Ответить
Та їм це робити московський піп дозволив і навіть благословив, ак Бучанський піп УПЦ підтримав. Та що там попи, недавно Бучанська громада вирішила залишитися в московській церкві. Чи барани, чи такі є. Мені особисто не зрозуміло. Політика, яку проводили три роки "какая разница" дала і дає свої плоди.
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15.08.2022 18:58 Ответить
У Київській області духовенство та миряни Петропавлівського храму в Бучі на зборах одноголосно вирішили залишитися в Українській православній церкві московського патріархату (УПЦ МП)

Тож не треба за всю громаду розписуватись. Це лише один маленький храм.
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15.08.2022 19:39 Ответить
так я за цю сатаністську секту і розмовляю. Не навчила доля, що таке москаль і його церква? А це все роезультати політики "какая разница". Три роки продували мізки, але і громадяни мають мати свою позицію, хоть щось думати, а виходить вони прості раби телевізора і московського попа.
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15.08.2022 20:11 Ответить
Хватит уже постить этот БРЕД. Во всем мире смеются. Жопу подотрите своими подозрениями если не можете создать организацию подобную Моссаду которая бы по тихому ликвидировала этих тварей. У Украины на 6 м месяце войны все еще не покарали сотни коллаборантов и ворюг гуманитарки. Не зря конгресменка Спартц подняла весь этот шум.
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15.08.2022 19:02 Ответить
За ху- тінсткі гроші й не такий срач можно було підняти. Куйл програє тому він відкрив всі свої консерви на заході
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15.08.2022 19:13 Ответить
Так нарід створив "Моссад" на виборах 2019 року тільеки для кражі з бюджету і голити цих баранів. Але вони це зробили разом.
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15.08.2022 19:21 Ответить
Потужно буданов не бажає завалити пару таких покидьків ?
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15.08.2022 19:34 Ответить
Не на часі...
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15.08.2022 19:49 Ответить
 
 