Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Российским военнослужащим-мародерам, разворовывающим собственность жителей Бучи, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Во время временной оккупации г. Буча Киевской области военнослужащие Росгвардии с 24 февраля по 31 марта 2022 года с целью личной наживы грабили частное имущество местного населения. Военные "элитного" подразделения РФ похищали все, что покидали жители Киевщины, спасаясь от оккупантов, от нижнего белья и одежды до бытовой техники", - говорится в сообщении.
Награбленное имущество российские военные пересылали своим родственникам по почте с территории белорусского города Мозырь.
В настоящее время в уголовном производстве уже сообщено о подозрении 18 военнослужащим армии страны-агрессора. Ранее было заочно сообщено о подозрении 10 оккупантам, они объявлены в международный розыск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тож не треба за всю громаду розписуватись. Це лише один маленький храм.