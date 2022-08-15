Восьмерым оккупантам, обворовывавшим дома жителей Бучи, сообщили о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Российским военнослужащим-мародерам, разворовывающим собственность жителей Бучи, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Во время временной оккупации г. Буча Киевской области военнослужащие Росгвардии с 24 февраля по 31 марта 2022 года с целью личной наживы грабили частное имущество местного населения. Военные "элитного" подразделения РФ похищали все, что покидали жители Киевщины, спасаясь от оккупантов, от нижнего белья и одежды до бытовой техники", - говорится в сообщении.

Награбленное имущество российские военные пересылали своим родственникам по почте с территории белорусского города Мозырь.

В настоящее время в уголовном производстве уже сообщено о подозрении 18 военнослужащим армии страны-агрессора. Ранее было заочно сообщено о подозрении 10 оккупантам, они объявлены в международный розыск.

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